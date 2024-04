Gli istanti iniziali del Derby di Roma sono stati caratterizzati dalle coreografie: le iniziative dei tifosi.

Prima di Roma-Lazio c'era grande attesa, non solo per capire le risposte delle due squadre in campo, quella di Daniele De Rossi e di Igor Tudor.

Attesa per le coreografie, perché il Derby è sempre stato caratterizzato da iniziative artistiche allo stadio Olimpico.

E così è stato anche negli istanti iniziali di Roma-Lazio, con i giocatori che hanno fatto partire la gara voltandosi più volte verso gli spalti.