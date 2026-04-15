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Nino Caracciolo

Conte-Allegri, una panchina per due: è testa a testa per il ruolo di Ct dell’Italia, gli scenari

Italia
Serie A

Antonio Conte e Massimiliano Allegri sono i candidati principali al ruolo di Commissario tecnico della Nazionale azzurra: la situazione e gli scenari.

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Prima il nome del nuovo presidente Federale, poi quello del  Ct chiamato a far risorgere una Nazionale dalla ceneri dell’ultima (ed ennesima) delusione per la mancata qualificazione al prossimo Mondiale.

Una telenovela per la panchina Azzurra che potrebbe avere tempi incerti ma che al momento vede due candidati principali: Antonio Conte e Max Allegri.

Sia l’allenatore del Napoli che quello del Milan non hanno ancora del tutto chiaro il proprio futuro e la tentazione Nazionale c’è ed è forte per entrambi.

  • IL MESSAGGIO DI DE LAURENTIIS

    Nelle scorse ore Aurelio De Laurentiis ha mandato un messaggio chiaro al suo allenatore, dicendogli di decidere in fretta il suo futuro. “Conte è un uomo molto serio. Ha un contratto con me, non mi abbandonerebbe mai all’ultimo minuto perché facendo così, ucciderebbe la sua creatura. E creerebbe un grosso problema al Napoli. Se decidesse subito e dicesse ‘Vorrei andarmene’, avrei il tempo, tra aprile e maggio, per trovare qualcuno che lo sostituisca. Altrimenti, non credo che il signor Conte abbandonerà mai il Napoli, le parole del presidente del Napoli a ‘The Athletic’.

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  • CONTE ATTRATTO DAL RITORNO IN AZZURRO

    Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, Antonio Conte è attratto da un ritorno sulla panchina della Nazionale, tanto da autocandidarsi al ruolo di Ct nelle settimane scorse (dopo il successo sul Milan), prima di fare marcia indietro nel post Parma. Di certo il fascino Azzurro non lascia indifferente Conte, che presto dovrà decidere cosa fare nella prossima annata.

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  • MILAN-ALLEGRI: GLI SCENARI

    L’altro candidato forte al ruolo di futuro Ct dell’Italia è Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano adesso è concentrato a ottenere la qualificazione alla prossima Champions.  Il Milan vuole continuare con Allegri, ma il tecnico attende di sapere quali saranno le linee guida per gli investimenti dettati dalla proprietà, visto che in caso di qualificazione in Champions si attende rinforzi importanti alla rosa.

  • LA POSIZIONE DI ALLEGRI

    Una volta conclusione la stagione e con l’eventuale piazzamento Champions conquistato, Allegri chiederà garanzie sugli investimenti estivi. Se il Milan (che al momento continua a programmare il futuro con lui) non garantisse ciò che il tecnico si aspetta, allora le quotazioni azzurre di Allegri prenderebbero notevolmente quota.

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