Conte-Allegri, una panchina per due: è testa a testa per il ruolo di Ct dell’Italia, gli scenari

Prima il nome del nuovo presidente Federale, poi quello del Ct chiamato a far risorgere una Nazionale dalla ceneri dell’ultima (ed ennesima) delusione per la mancata qualificazione al prossimo Mondiale.
Una telenovela per la panchina Azzurra che potrebbe avere tempi incerti ma che al momento vede due candidati principali: Antonio Conte e Max Allegri.
Sia l’allenatore del Napoli che quello del Milan non hanno ancora del tutto chiaro il proprio futuro e la tentazione Nazionale c’è ed è forte per entrambi.