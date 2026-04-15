Conte-Allegri, una panchina per due: è testa a testa per il ruolo di Ct dell’Italia, gli scenari

Nelle scorse ore Aurelio De Laurentiis ha mandato un messaggio chiaro al suo allenatore, dicendogli di decidere in fretta il suo futuro. “Conte è un uomo molto serio. Ha un contratto con me, non mi abbandonerebbe mai all’ultimo minuto perché facendo così, ucciderebbe la sua creatura. E creerebbe un grosso problema al Napoli. Se decidesse subito e dicesse ‘Vorrei andarmene’, avrei il tempo, tra aprile e maggio, per trovare qualcuno che lo sostituisca. Altrimenti, non credo che il signor Conte abbandonerà mai il Napoli”, le parole del presidente del Napoli a ‘The Athletic’.