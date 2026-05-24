Comolli prima di Torino Juventus: "Sono il primo responsabile, vogliamo costruire una squadra forte con Spalletti"

Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus, ha parlato ai microfoni di ... a pochi minuti dal calcio d'inizio del Derby della Mole che vedrà i bianconeri fronteggiare il Torino.
Il CEO bianconero ha preso parola proprio in vista della sfida decisiva che decreterà le sorti europee della formazione bianconera, che si presenta all'appuntamento con la stracittadina da sesta della classe a -2 dal quarto posto. Per la Champions, dunque, servirà un'impresa totale.
Di seguito ecco le dichiarazioni di Comolli.