Comolli prima di Torino Juventus: "Sono il primo responsabile, vogliamo costruire una squadra forte con Spalletti"

"Mmolto triste, quando parlo dei tifosi mi emoziono. siamo preoccupati per ciò che sta avvenendo, è molto triste. Alcuni tifosi sono andati in ospedale ma non sappiamo esattamente cosa è successo: hanno avuto bisogno di cure, andrò a trovarli e auguro loro un'immediata guarigione. alcuni tifosi sono stati ricoverati, il mio stato d'animo è cambiato radicalmente