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Damien ComolliGetty Images
Michael Di Chiaro

Comolli prima di Torino Juventus: "Sono il primo responsabile, vogliamo costruire una squadra forte con Spalletti"

Serie A
Torino vs Juventus
Torino
Juventus

Le dichiarazioni dell'amministratore delegato bianconero: "La Juve senza Champions? Non ci sono piani A e piani B, c'è un piano unico per costruire una squadra che possa tornare a vincere".

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Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus, ha parlato ai microfoni di ... a pochi minuti dal calcio d'inizio del Derby della Mole che vedrà i bianconeri fronteggiare il Torino.

Il CEO bianconero ha preso parola proprio in vista della sfida decisiva che decreterà le sorti europee della formazione bianconera, che si presenta all'appuntamento con la stracittadina da sesta della classe a -2 dal quarto posto. Per la Champions, dunque, servirà un'impresa totale.

Di seguito ecco le dichiarazioni di Comolli.

  • IL DERBY

    "Come cambia la stagione e i progetti futuri. Dobbiamo vincere oggi, è molto importante per i tifosi e la società. Per i giocatori. Non c'è un piano A e un piano B. C'è un piano unico di fare una squadra che può vincere nel futuro. Un futuro prossimo, a breve termine. Sia con la Champions o senza, non cambia niente".

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  • IL MERCATO FALLIMENTARE

    "Il mercato fallimentare? La responsabilità è di tutti, nella società, lo sappiamo. Il primo responsabile sono io. Importante capire quello che non ha funzionato. Lo sappiamo. è molto chiaro per Luciano, per me, per la proprietà. Ora dobbiamo costruire una squadra forte con Luciano e con un'idea molto chiara.

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  • "CI SONO MOLTE COSE DA CAMBIARE"

    "Siamo sesti, rischiamo di non qualificarsi alla Champions. Questo è un problema, ma è importante analizzare i problemi insieme, con la società e la proprietà che parlare oggi. Per noi le cose sono molto chiare e le cose da cambiare sono molte".

  • SCONTRI FUORI DALLO STADIO

    "Mmolto triste, quando parlo dei tifosi mi emoziono. siamo preoccupati per ciò che sta avvenendo, è molto triste. Alcuni tifosi sono andati in ospedale ma non sappiamo esattamente cosa è successo: hanno avuto bisogno di cure, andrò a trovarli e auguro loro un'immediata guarigione. alcuni tifosi sono stati ricoverati, il mio stato d'animo è cambiato radicalmente

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