“Fa male, molto male non aver centrato il quarto posto soprattutto per averlo avuto lì a portata di mano dopo la vittoria con il Lecce, che aveva parzialmente compensato il pari con il Verona, ma poi siamo caduti proprio all’ultimo con la sconfitta contro la Fiorentina. Mi prendo la piena responsabilità per questo fallimento, dobbiamo migliorare per tornare vincenti, per gli azionisti e soprattutto per i tifosi. La Juventus, per storia e tradizione, deve ambire a risultati migliori. È una frustrazione pensare che potevamo arrivare in Champions, c’eravamo vicini e poi non ci siamo riusciti. Ma se è andata così vuol dire che qualcosa è mancato, da parte di tutti, e certe mancanze vanno assolutamente colmate. È un fallimento, non lo nascondo, ma ora bisogna guardare avanti per trovare nuove idee”.