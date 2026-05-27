“Qualcosa abbiamo già iniziato a farlo sul fronte medico, sullo scouting, con il direttore sportivo Marco Ottolini che sta implementando il reparto. La nostra è una squadra unita in cui crediamo fortemente, ma adesso servono miglioramenti da vedere sul campo, dove invece siamo caduti. Quello fatto questo anno non è tutto da buttare, è la base per il futuro, ma non possiamo scappare dal fallimento. Non solo io, ma tutte le componenti. Spalletti ha detto che non ha dormito la notte. Ma anche io non dormo da giorni, quello che provo è un dolore fisico, come un colpo allo stomaco. Ci dispiace aver deluso azionisti e tifosi. Tutti provano le stesse sensazioni e io ho fiducia cieca in tutto lo staff, nelle persone e nelle idee. Non c’erano un piano A e un piano B prima del derby, e non ci sono adesso. C’è solo un piano per riportare al successo la Juventus che deve tornare competitiva ai livelli più alti. Non abbasseremo mai le nostre ambizioni”.