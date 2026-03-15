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Diego Carlos Como Getty Images
Andrea Ajello

Como-Roma 2-1, pagelle e tabellino: Malen non basta, Douvikas e Diego Carlos fanno volare Fabregas

Lo scontro diretto per la Champions lo vince il Como: non basta il goal iniziale di Malen alla Roma che perde la seconda partita consecutiva e finisce al sesto posto,ietro anche la Juventus.

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La prima occasione è per il Como dopo tre minuti; ottimo schema da calcio d'angolo che porta Caqueret a concludere da dentro l'area ma il tiro viene respinto. Partita subito accesa e il primo episodio chiave avviene al minuto 6, quando Sergi Roberto sbaglia il passaggio verso Diego Carlos che viene anticipato da El Shaarawy e si procura il rigore. Dal dischetto si presenta Malen che porta avanti la Roma.

Reagisce però il Como che si riversa in attacco trovando il muro dei giallorossi. Al quindicesimo Nico Paz sfiora il pareggio sull'assist di Smolcic; l'argentino da buonissima posizione non riesce ad angolare abbastanza e Svilar con un grande intervento respinge. Meno difficile qualche minuto dopo la parata su Valle che calcia da posizione defilata.

Al 39esimo la squadra di Fabregas va ad un passo di nuovo dall'1-1, inserimento perfetto di Ramon, cross di Da Cunha ma il giovane difensore spagnolo con il ginocchio sfiora il palo. Roma che rischia anche nel finale di primo tempo; grande azione del Como avviata da Baturina che serve in profondità Caqueret, il francese supera Svilar ma si porta il pallone sull'esterno, serve all'indietro dove arriva a rimorchio Nico Paz ma il tiro è sopra la traversa.

Il secondo tempo si apre con un rischio preso da Butez, il portiere del Como è impreciso con i piedi ma poi riesce a rimediare anticipando all'ultimo El Shaarawy. Si fa vedere il Como dopo 10 minuti della ripresa; Smolcic su calcio di punizione ci prova di testa ma è debole e centrale. 

I padroni di casa pareggiano al 59esimo con il nuovo entrato, Douvikas; assist di Valle che manda in profondità il proprio centravanti il quale con freddezza calcia rasoterra con potenza e segna l'1-1. Si sblocca la partita che aumenta di intensità, il Como spinto dall'entusiasmo va vicino al vantaggio ma in contropiede poi è la Roma che ha una grande chance sprecata da Malen che si fa rimontare. 

Al 64esimo altro episodio che può cambiare il corso della gara; espulso Wesley per doppia ammonizione. Il brasiliano da dietro ferma Diao anche se il contatto sembra più causato da Rensch. Il Como forte della superiorità numerica spinge e va vicino al goal con Da Cunha prima e poi con Baturina. 

Il 2-1 arriva con l'uomo che aveva causato il rigore, Diego Carlos; il difensore si fa trovare nel posto giusto sulla respinta centrale di Svilar che aveva ribattuto sul tiro di Smolcic. Il Como può chiudere con Da Cunha che scheggia la traversa. 

  • PAGELLE COMO

    Diego Carlos (6,5) prima è protagonista in negativo con il rigore causato per l'intervento in ritardo su El Shaarawy ma poi si fa perdonare segnando il goal decisivo. Più che il difensore, Ramon (6,5) fa l'attaccante aggiunto. Valle (7) fa l'assist per Douvikas (6,5) che appena entrato segna nell'unica vera occasione avuta. Delude Nico Paz (5), al contrario di Baturina (7). Bene gli ingressi anche di Diao (7) e Jesus Rodriguez (6,5). Insufficenza pesante per Sergi Roberto (4,5) che commette l'ingenuità sbagliando il passaggio che porta al rigore dei giallorossi.

    COMO (3-4-2-1): Butez 6; Diego Carlos 6,5, Ramon 6,5, Kempf 6 (dal 46' Douvikas 7); Smolcic 6,5, Da Cunha 6,5 (dall'87' Brempt s.v), Sergi Roberto 4,5 (dal 46' Diao 7), Alex Valle 7; Nico Paz 5 (dal 77' J.Rodriguez 6,5), Caqueret 6 (dal 67' Perrone 6); Baturina 7. All. Fabregas. 7

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  • PAGELLE ROMA

    Svilar (6,5) fa quel che può ma non basta per salvare la Roma. Hermoso (5) e Mancini (5,5) non si capiscono sul goal che porta al pareggio del Como. Koné fuori partita (5). Per Malen (6) c'è solo la bravura del rigore trasformato. Dopo pochi minuti dall'ingresso Ziolkowski (5) si perde Diego Carlos, disattenzione che costa la sconfitta. 

    ROMA (3-4-2-1): Svilar 6,5; Ghilardi 6, Mancini 5,5, Hermoso 5 (dal 70' Ziolkowski 5,5); Celik 5,5 (dal 70' Tsimikas 6), Koné 5, Cristante 5,5, Wesley 5,5; Pellegrini 6 (dal 67' Pisilli 6), El Shaarawy 6,5; Malen 6 (dal 67' Robinio Vaz 6). All. Gasperini. 5,5

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  • TABELLINO COMO-ROMA

    Marcatori: 7' Malen, 59' Douvikas, 79' Diego Carlos

    COMO (3-4-2-1): Butez 6; Diego Carlos 6, Ramon 6,5, Kempf 6 (dal 46' Douvikas 7); Smolcic 6,5, Da Cunha 6,5 (dall'87' Brempt s.v), Sergi Roberto 4,5 (dal 46' Diao 7), Alex Valle 7; Nico Paz 5 (dal 77' J.Rodriguez 6,5), Caqueret 6 (dal 67' Perrone 6); Baturina 6,5. All. Fabregas. 7

    ROMA (3-4-2-1): Svilar 6,5; Ghilardi 6, Mancini 5,5, Hermoso 5 (dal 70' Ziolkowski 5); Celik 5,5 (dal 70' Tsimikas 6), Koné 5, Cristante 5,5, Wesley 5,5; Pellegrini 6 (dal 67' Pisilli 6), El Shaarawy 6,5; Malen 6,5 (dal 67' Robinio Vaz 6). All. Gasperini. 5,5

    Arbitro: Massa

    Ammoniti: Wesley (R), Caqueret (C), Diego Carlos (C), Ghilardi (R)

    Espulsi: Wesley

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