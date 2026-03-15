Como-Roma 2-1, pagelle e tabellino: Malen non basta, Douvikas e Diego Carlos fanno volare Fabregas

La prima occasione è per il Como dopo tre minuti; ottimo schema da calcio d'angolo che porta Caqueret a concludere da dentro l'area ma il tiro viene respinto. Partita subito accesa e il primo episodio chiave avviene al minuto 6, quando Sergi Roberto sbaglia il passaggio verso Diego Carlos che viene anticipato da El Shaarawy e si procura il rigore. Dal dischetto si presenta Malen che porta avanti la Roma.

Reagisce però il Como che si riversa in attacco trovando il muro dei giallorossi. Al quindicesimo Nico Paz sfiora il pareggio sull'assist di Smolcic; l'argentino da buonissima posizione non riesce ad angolare abbastanza e Svilar con un grande intervento respinge. Meno difficile qualche minuto dopo la parata su Valle che calcia da posizione defilata.

Al 39esimo la squadra di Fabregas va ad un passo di nuovo dall'1-1, inserimento perfetto di Ramon, cross di Da Cunha ma il giovane difensore spagnolo con il ginocchio sfiora il palo. Roma che rischia anche nel finale di primo tempo; grande azione del Como avviata da Baturina che serve in profondità Caqueret, il francese supera Svilar ma si porta il pallone sull'esterno, serve all'indietro dove arriva a rimorchio Nico Paz ma il tiro è sopra la traversa.

Il secondo tempo si apre con un rischio preso da Butez, il portiere del Como è impreciso con i piedi ma poi riesce a rimediare anticipando all'ultimo El Shaarawy. Si fa vedere il Como dopo 10 minuti della ripresa; Smolcic su calcio di punizione ci prova di testa ma è debole e centrale.

I padroni di casa pareggiano al 59esimo con il nuovo entrato, Douvikas; assist di Valle che manda in profondità il proprio centravanti il quale con freddezza calcia rasoterra con potenza e segna l'1-1. Si sblocca la partita che aumenta di intensità, il Como spinto dall'entusiasmo va vicino al vantaggio ma in contropiede poi è la Roma che ha una grande chance sprecata da Malen che si fa rimontare.

Al 64esimo altro episodio che può cambiare il corso della gara; espulso Wesley per doppia ammonizione. Il brasiliano da dietro ferma Diao anche se il contatto sembra più causato da Rensch. Il Como forte della superiorità numerica spinge e va vicino al goal con Da Cunha prima e poi con Baturina.

Il 2-1 arriva con l'uomo che aveva causato il rigore, Diego Carlos; il difensore si fa trovare nel posto giusto sulla respinta centrale di Svilar che aveva ribattuto sul tiro di Smolcic. Il Como può chiudere con Da Cunha che scheggia la traversa.