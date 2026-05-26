Open VAR, il rigore per gli ospiti in Cremonese-Como non c'era: "Triplice errore"

La Serie A 2025/2026 si è conclusa. Ultimo appuntamento su Dazn anche per Open VAR, trasmissione che giornata dopo giornata analizza i più importanti episodi arbitrali, permettendo ai tifosi di ascoltare l'audio tra l'arbitro e la sala VAR, analizzato in seguito in studio dal designatore arbitrale. Per il 38esimo turno, in mezzo a decisioni corrette in Milan-Cagliari e Verona-Roma, c'è anche un errore: quello di Cremonese-Como, che ha portato a tre espulsioni e un rigore in favore degli ospiti.
Ospite di Open VAR, il designatore arbitrale ad interim Dino Tommasi ha raccontato perché al 75' il rigore per gli ospiti non era affatto da assegnare. Da Cunha ha portato sul 3-1 con il penalty segnato, arrivato tra l'altro una ventina di minuti dopo quello messo a segno da Bonazzoli, giudicato "leggero" da parte di Tommasi e dunque non completamente errato.
In seguito alla decisione di Maresca di assegnare il rigore, la Cremonese ha subito tre espulsioni: quella di Grassi, regolarmente in campo e che ha dunque lasciato i suoi in dieci uomini, nonchè quelle di Djuric e Okereke, in panchina.