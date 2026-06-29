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NON USARE - Sinner Cobolli Paolini WimbledonGetty
Antonio Torrisi

Come vedere Wimbledon 2026 in esclusiva streaming su NOW: come abbonarsi e quanto costa

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Lo storico appuntamento della stagione del tennis accende l’inizio dell’estate: come guardare il torneo su NOW.

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Se c’è un torneo che, tra tutti, viene in mente quando si parla di tennis quello è Wimbledon, il più antico, e per molti più prestigioso, appuntamento della stagione di questo sport.

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E per l’edizione del 2026 è l’ennesima sfida dell’annata del numero uno al mondo Jannik Sinner: l’italiano ha vinto Wimbledon nel 2025 e punta a confermarsi così da consolidare la sua posizione in vetta al Ranking ATP.

In totale, però, saranno diversi gli italiani presenti in Inghilterra: nonostante il forfait di Lorenzo Musetti ci sarà Matteo Berrettini, insieme a Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi.

Sarà assente Carlos Alcaraz, invece: questa è una buona notizia per Jannik Sinner in ottica classifica ATP.

Il torneo di Wimbledon 2026 è visibile in esclusiva streaming su NOW: ma come? In questa pagina tutte le informazioni utili.

  • QUANDO INIZIA WIMBLEDON 2026

    Il torneo di Wimbledon del 2026 si tiene dal 29 giugno al 12 luglio: come da tradizione, le partite vengono disputate all’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Wimbledon.

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  • COME VEDERE WIMBLEDON 2026 IN ESCLUSIVA STREAMING SU NOW

    Come anticipato, Wimbledon, come tutta la stagione del tennis, viene trasmesso in esclusiva streaming su NOW: bisognerà acquistare il PASS SPORT che consente di seguire i contenuti live e on demand dei canali di Sky Sport.

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  • DOVE VEDERE NOW E QUANTO COSTA

    NOW è disponibile in streaming: è possibile guardare gli eventi su NOW scaricando l’app su una moderna TV o sui dispositivi mobili come tablet o smartphone. Due, in particolare, sono i piani di abbonamento che NOW mette a disposizione degli appassionati: il primo ha un costo di 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi, con vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese, secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 29,99 euro al mese, salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa è possibile perfezionare un abbonamento da 29,99 euro al mese con rinnovo automatico di mese in mese, ma con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento. NOW detiene i diritti in esclusiva per la trasmissione delle partite delle coppe europee, con 185 partite su 203 di UEFA Champions League, tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League in esclusiva, anche grazie a Diretta Goal. Su NOW c’è anche la Serie A Enilive con tre partite per ogni giornata di campionato e ben 114 gare in tutta la stagione. La piattaforma, infatti, trasmette 30 delle migliori 76 partite del torneo e tutta la Serie C Sky Wifi fino alla stagione 2027/28 (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione). Incluse nel Pass Sport ci sono anche le migliori partite della Premier League e della Bundesliga in esclusiva streaming. Ma su NOW non c’è solo calcio, sulla piattaforma anche lo US Open, i tornei ATP Tour e WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, oltre a Wimbledon in esclusiva. E poi tutti i GP di Formula 1®, che rimarrà esclusiva NOW fino al 2032, e la MotoGP™, il basket italiano e internazionale con NBA, EuroLeague e BKT EuroCup, la Serie A - LBA, poi il rugby, la pallavolo, il golf e tanto altro ancora.