Come sta andando Lautaro Martinez ai Mondiali? Il capitano dell'Inter con l'Argentina è al servizio di Messi

L'Argentina ai Mondiali è solo Messi. Questo direbbero i tabellini delle prime due partite che hanno permesso all'Albiceleste di qualificarsi ai sedicesimi di finale
I cinque goal segnati contro Algeria e Austria d'altronde portano tutti la firma di Messi, che è capocannoniere solitario oltre a essere diventato il miglior marcatore all-time dei Mondiali.
E dire che nella rosa dell'Argentina figurano due che di goal con i rispettivi club ne segnano. E anche tanti. Stiamo ovviamente parlando di Julian Alvarez e Lautaro Martinez.
Ma come stanno andando i Mondiali del capitano dell'Inter? Perché non ha ancora segnato?