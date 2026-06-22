Come sta andando Lautaro Martinez ai Mondiali? Il capitano dell'Inter con l'Argentina è al servizio di Messi

Anche contro l'Austria, come già accaduto qualche giorno prima, Scaloni ha preferito Lautaro Martinez a Julian Alvarez.

E l'attaccante dell'Inter si è messo subito in mostra guadagnando un calcio di rigore dopo pochissimi minuti. Sul dischetto ovviamente è andato Messi, che ha calciato fuori sprecando l'occasione.

Poco male perché Lautaro ci ha riprovato a mandare in rete il suo capitano con uno splendido assist che ha liberato Messi nell'area avversaria. Ma anche in questo caso la Pulce non è riuscita a concretizzare.

Il capitano nerazzurro è rimasto in campo poco più di un'ora senza mai rendersi pericoloso ma facendo un grande lavoro sporco per Messi. Proprio come tutti i suoi compagni di squadra.

La stella dell'Argentina d'altronde è il numero 10. Gli altri, quindi, devono adattarsi.