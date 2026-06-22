Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP
Lelio Donato

Come sta andando Lautaro Martinez ai Mondiali? Il capitano dell'Inter con l'Argentina è al servizio di Messi

Coppa del Mondo
Argentina
Argentina vs Austria
Austria

L'attaccante dell'Inter, capocannoniere del nostro campionato, non ha ancora segnato ai Mondiali anche perché nell'Argentina come tutti i suoi compagni fa tanto lavoro sporco per Messi.

Pubblicità

L'Argentina ai Mondiali è solo Messi. Questo direbbero i tabellini delle prime due partite che hanno permesso all'Albiceleste di qualificarsi ai sedicesimi di finale

I cinque goal segnati contro Algeria e Austria d'altronde portano tutti la firma di Messi, che è capocannoniere solitario oltre a essere diventato il miglior marcatore all-time dei Mondiali.

E dire che nella rosa dell'Argentina figurano due che di goal con i rispettivi club ne segnano. E anche tanti. Stiamo ovviamente parlando di Julian Alvarez e Lautaro Martinez.

Ma come stanno andando i Mondiali del capitano dell'Inter? Perché non ha ancora segnato?

  • LAVORO SPORCO PER MESSI

    Anche contro l'Austria, come già accaduto qualche giorno prima, Scaloni ha preferito Lautaro Martinez a Julian Alvarez.

    E l'attaccante dell'Inter si è messo subito in mostra guadagnando un calcio di rigore dopo pochissimi minuti. Sul dischetto ovviamente è andato Messi, che ha calciato fuori sprecando l'occasione.

    Poco male perché Lautaro ci ha riprovato a mandare in rete il suo capitano con uno splendido assist che ha liberato Messi nell'area avversaria. Ma anche in questo caso la Pulce non è riuscita a concretizzare.

    Il capitano nerazzurro è rimasto in campo poco più di un'ora senza mai rendersi pericoloso ma facendo un grande lavoro sporco per Messi. Proprio come tutti i suoi compagni di squadra.

    La stella dell'Argentina d'altronde è il numero 10. Gli altri, quindi, devono adattarsi.

    • Pubblicità

  • ZERO GOAL SEGNATI AI MONDIALI

    Certo i numeri per un attaccante del livello di Lautaro Martinez nella fase finale dei Mondiali non sono buoni.

    In otto partite giocate tra la scorsa edizione e quella attuale, infatti, il Toro non è ancora mai riuscito a segnare neppure una volta.

    Anche se è giusto ricordare come Lautaro nel 2022 fosse arrivato all'appuntamento in condizioni fisiche precarie per un infortunio alla caviglia tanto da partire sempre dalla panchina nella fase ad eliminazione diretta.

    Nel complesso Lautaro Martinez è sceso in campo settantanove volte con l'Argentina segnando trentasette goal. L'ultimo nell'amichevole giocata il 7 giugno contro l'Honduras.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CAPOCANNONIERE A MEZZO SERVIZIO

    Nonostante abbia saltato parecchie partite causa infortunio, Lautaro Martinez è stato assoluto protagonista nello Scudetto vinto con l'Inter.

    L'argentino si è infatti laureato capocannoniere della Serie A seppure con soli diciassette goal in trenta presenze.

    Non certo la migliore stagione a livello realizzativo insomma quella vissuta da Lautaro, che in tre delle quattro stagioni precedenti aveva sempre superato il muro delle venti reti in campionato.

    Spesso inoltre al capitano dell'Inter sono stati rimproverati i pochi goal nei big-match. E in effetti anche quest'anno Lautaro non ha segnato contro Milan, Juventus e Napoli. Realizzando però una doppietta alla Roma nella gara di ritorno. Oltre alla rete pesantissima in finale di Coppa Italia contro la Lazio.

  • LAUTARO GIOCHERÀ ANCORA TITOLARE? LA CONCORRENZA DI ALVAREZ

    Ma cosa succede adesso? Lautaro Martinez sarà titolare anche nella fase ad eliminazione diretta?

    Al momento Scaloni lo ha sempre schierato anche perché Julian Alvarez, bomber dell'Atletico e sogno proibito del Real Madrid, è reduce da un problema fisico.

    La sensazione però è che se Alvarez recupererà la migliore condizione fisica possa essere lui a giocare titolare le prossime partite dell'Argentina ai Mondiali.

    Il sorpasso su Lautaro Martinez d'altronde è stato operato proprio durante l'edizione 2022 quando, a differenza dell'interista, Julian Alvarez era stato grande protagonista segnando quattro goal.

    Anche se i numeri di Alvarez con l'Albiceleste non sono migliori di quelli di Lautaro: 14 i goal dell'attaccante dell'Atletico Madrid in 53 presenze.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa del Mondo
Giordania crest
Giordania
JOR
Argentina crest
Argentina
ARG
Coppa del Mondo
Algeria crest
Algeria
ALG
Austria crest
Austria
AUT