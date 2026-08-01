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Gasperini RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Come sarà il calciomercato della Roma fino a settembre: Gasperini svela richieste e ruoli da completare

Calciomercato
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G. Gasperini

Il tecnico giallorosso ha svelato nel dettaglio le proprie speranze sul mercato dopo l'amichevole malamente persa 4-1 contro il Cardiff: "Squadra da completare, lo vede chiunque".

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Un anno fa, più o meno di questi tempi, Gian Piero Gasperini non nascondeva la propria preoccupazione per il mercato a rilento condotto della Roma. E 12 mesi più tardi sembra di rivivere una sorta di déjà-vu.

I volti nuovi, fino a questo momento? Santiago Castro e basta, peraltro già in campo nel pomeriggio contro il Cardiff City, amichevole persa malamente per 4-1 dalla Roma. Più il greco Koulierakis, in arrivo. Ma serve altro, molto altro. E lo stesso Gasperini lo ha fatto capire a chiare lettere.

Di più: al termine della sfida in terra gallese, il tecnico giallorosso ha spiegato piuttosto nel dettaglio tutto ciò che si aspetta possa accadere da qui al 1° settembre, termine ultimo del mercato estivo. E non è poco.


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  • "SQUADRA ASSOLUTAMENTE DA COMPLETARE"

    Così ha parlato Gasperini:

    "Il mercato è stato particolare per via del Mondiale ed è partito praticamente adesso. È chiaro che, da qui in avanti, mi aspetto qualcosa. Sono andati via parecchi giocatori, è una squadra assolutamente da completare e lo vede chiunque. Dovrà arrivare sicuramente qualche giocatore per completare la rosa e renderla competitiva. La squadra sarà competitiva, però in questo momento abbiamo tre centrocampisti fuori. C’è qualcuno che è appena arrivato, qualcun altro sta lavorando un po’ a singhiozzo. Speriamo di completarci il più velocemente possibile, perché si è già conclusa la terza settimana di lavoro".

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  • "UN DIFENSORE, UN ESTERNO, DUE ATTACCANTI"

    Ma che cosa serve di preciso alla Roma per completare la rosa? Anche in questo caso, Gasperini non si è tirato indietro.

    "Rispetto alla rosa dell'’anno scorso ho chiesto un difensore, un esterno e due attaccanti. Poi si può switchare tutto: se va via un giocatore, è chiaro che lo devi rimpiazzare, questo è evidente. Il mio obiettivo era questo e non mi sembra un obiettivo così difficile, così insormontabile. È chiaro che stiamo cercando di prendere giocatori di valore, come è stato fatto con Castro. Arriverà questo ragazzo (Koulierakis, ndr) a completare la difesa, perché era necessario: eravamo soltanto in cinque. Avere una rosa con almeno due giocatori per ruolo, per chi fa le coppe è indispensabile. Chi non lo fa paga pesantemente".

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  • KoulierakisGetty Images

    ECCO KOULIERAKIS

    Il difensore in questione, come già anticipato da Gasperini, è Konstantinos Koulierakis. 23 anni da compiere, centrale mancino nel giro della Nazionale greca, arriva dal Wolfsburg a titolo definitivo.

    Koulierakis è stato pagato 18 milioni e mezzo bonus compresi, con i tedeschi che si sono mantenuti anche il 20% sulla sua futura rivendita. 33 le presenze collezionate dal greco nell'ultima stagione tra tutte le competizioni, Bundesliga compresa.

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  • CELIK E ANGELINO DA RIMPIAZZARE

    Gli esterni che la Roma deve prendere, in realtà, non sono uno soltanto: sono almeno due. E il motivo è legato ai tre giocatori che, diversamente dalla scorsa stagione, nella prossima non faranno parte della rosa giallorossa.

    Gasperini ha salutato a malincuore Zeki Celik, che sembrava a un passo dal rinnovo ma alla fine ha scelto di andare alla Juventus a parametro zero. E sta per fare lo stesso con José Angelino, pronto a trasferirsi al Deportivo La Coruna dopo un'annata sfortunatissima a causa della bronchite asmatica. Un altro greco come Konstantinos Tsimikas ha fatto infine ritorno al Liverpool per fine prestito.

    Al momento l'ex allenatore dell'Atalanta può contare unicamente su Devyne Rensch e su Wesley, entrambi titolari contro il Cardiff ed entrambi disastrosi: l'olandese ha propiziato il primo e il quarto goal dei gallesi, il brasiliano il secondo.

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  • E IN ATTACCO?

    Per quanto riguarda l'attacco, qualcosa si è mosso nei giorni scorsi: la Roma ha preso Santiago Castro dal Bologna, includendo nell'operazione il deludente Artem Dovbyk. L'argentino è sceso in campo già a Cardiff, in un esordio senza particolari guizzi.

    Ma Castro non basta: serve altro là davanti. Non tanto nel ruolo del centravanti, dove è presente pure la certezza Malen oltre alla scommessa Robinio Vaz, quanto subito dietro: i due argentini Soulé e Dybala non bastano, Zaragoza e Venturino non ci sono più, Lorenzo Pellegrini non ha ancora rinnovato.

    Che la Roma cerchi un nuovo trequartista lo sanno anche i muri. Il problema è capire chi arriverà davvero dopo il nulla di fatto per Summerville: il preferito pare essere Antonio Nusa del Lipsia, che però costa tantissimo, ma le alternative non mancano. Niente Rafael Leao, invece: il Fenerbahçe preme per averlo.

    Gasperini, intanto, ribolle. E non soltanto per una partita persa 4-1 contro una formazione della seconda serie inglese. A premere maggiormente è un mercato ancora una volta a rilento, a una ventina di giorni dall'inizio del nuovo campionato: serve una scossa, anche a parole.

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