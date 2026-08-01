Come sarà il calciomercato della Roma fino a settembre: Gasperini svela richieste e ruoli da completare

Un anno fa, più o meno di questi tempi, Gian Piero Gasperini non nascondeva la propria preoccupazione per il mercato a rilento condotto della Roma. E 12 mesi più tardi sembra di rivivere una sorta di déjà-vu.
I volti nuovi, fino a questo momento? Santiago Castro e basta, peraltro già in campo nel pomeriggio contro il Cardiff City, amichevole persa malamente per 4-1 dalla Roma. Più il greco Koulierakis, in arrivo. Ma serve altro, molto altro. E lo stesso Gasperini lo ha fatto capire a chiare lettere.
Di più: al termine della sfida in terra gallese, il tecnico giallorosso ha spiegato piuttosto nel dettaglio tutto ciò che si aspetta possa accadere da qui al 1° settembre, termine ultimo del mercato estivo. E non è poco.
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