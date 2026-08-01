Come sarà il calciomercato della Roma fino a settembre: Gasperini svela richieste e ruoli da completare

Così ha parlato Gasperini:

"Il mercato è stato particolare per via del Mondiale ed è partito praticamente adesso. È chiaro che, da qui in avanti, mi aspetto qualcosa. Sono andati via parecchi giocatori, è una squadra assolutamente da completare e lo vede chiunque. Dovrà arrivare sicuramente qualche giocatore per completare la rosa e renderla competitiva. La squadra sarà competitiva, però in questo momento abbiamo tre centrocampisti fuori. C’è qualcuno che è appena arrivato, qualcun altro sta lavorando un po’ a singhiozzo. Speriamo di completarci il più velocemente possibile, perché si è già conclusa la terza settimana di lavoro".