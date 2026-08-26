Come procedono le cessioni della Juventus: Jonathan David a Miretti, come si possono sbloccare le uscite

Ormai l'avrete capito, interiorizzato come un mantra: cedere per poi concretizzare gli ultimi colpi di questa sessione di calciomercato. In casa Juventus si lavora costantemente.
Si punta a completare le uscite previste, piazzando i giocatori in esubero, per poi consegnare gli ultimi profili richiesti da Luciano Spalletti e completare la rosa.
Dopo aver risolto le questioni legate ai portieri, è il turno Jonathan David e Fabio Miretti e degli altri bianconeri che non rientrano nei progetti del tecnico. Ma come procedono le uscite?