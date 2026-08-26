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David Miretti Juventus GOAL GFX HDGetty GOAL
Antonio Torrisi

Come procedono le cessioni della Juventus: Jonathan David a Miretti, come si possono sbloccare le uscite

Calciomercato
Juventus

Il club bianconero costantemente al lavoro per cedere i giocatori in esubero: tra incontri e colloqui.

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Ormai l'avrete capito, interiorizzato come un mantra: cedere per poi concretizzare gli ultimi colpi di questa sessione di calciomercato. In casa Juventus si lavora costantemente.

Si punta a completare le uscite previste, piazzando i giocatori in esubero, per poi consegnare gli ultimi profili richiesti da Luciano Spalletti e completare la rosa.

Dopo aver risolto le questioni legate ai portieri, è il turno Jonathan David e Fabio Miretti e degli altri bianconeri che non rientrano nei progetti del tecnico. Ma come procedono le uscite?

  • JUVE, COME PROCEDE LA CESSIONE DI JONATHAN DAVID

    Una delle priorità, com'è noto, è la cessione di Jonathan David, che oltre a non rientrare nei piani di Luciano Spalletti (che in attacco continua a cercare un altro attaccante, un attaccante diverso rispetto a quelli già in rosa) pesa anche parecchio sul bilancio.

    L'ingaggio del giocatore si aggira intorno ai 6 milioni di euro (con un contratto fino al 2030). I bianconeri lo valutano circa 30 milioni di euro, ma al momento non è arrivata una proposta convincente.

    Si è parlato molto di un possibile asse con l'Atletico Madrid per arrivare ad Alexander Sorloth, ma senza particolari riscontri

    Nelle ultime ore si sarebbe tenuto un nuovo confronto tra la Juventus e l'entourage di David: si spinge per trovare una sistemazione adeguata al canadese, ma il tempo stringe.


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  • JUVE, COME PROCEDE LA CESSIONE DI FABIO MIRETTI

    Discorso diverso per Fabio Miretti: il centrocampista è, infatti, vicino all'addio alla Juventus.

    Di va verso la chiusura, positiva, della trattativa con il Besiktas allenato da Vincenzo Italiano: l'accordo dovrebbe prevedere un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, pronto a trasformarsi in obbligo all'avverarsi di determinate condizioni.

    L'intesa con il club turco, oltretutto, consentirebbe alla Juventus di liberarsi dell’intero costo annuale del giocatore, ovvero l’ingaggio e la quota di ammortamento a bilancio.

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  • QUALI CESSIONI MANCANO ALLA JUVENTUS?

    Visto il calendario e i pochi giorni a disposizione non è escluso che alcuni esuberi rimangano effettivamente alla Juventus. Ma non è detto.

    Tra questi potrebbe esserci Daniele Rugani, che potrebbe andare in extremis al Parma, destinazione gradita e congeniale alla volontà del giocatore di scendere in campo con regolarità (si lavora a un prestito con diritto di riscatto).

    Restano in bilico Cabal, che sembrava poter andare al Bologna, prima che si bloccasse tutto, e Nico Gonzalez, che spera di tornare all'Atletico Madrid, dopo aver manifestato la volontà di non rimanere alla Juventus. E Milik? Il polacco dopo una buona preseason pareva potersi ritagliare un buono spazio con Spalletti, ma non dovrebbe essere così. I piani sono cambiati, e negli ultimi giorni di mercato potrebbe profilarsi, come soluzione, la risoluzione.

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