Come procedono le cessioni della Juventus: Jonathan David a Miretti, come si possono sbloccare le uscite

Visto il calendario e i pochi giorni a disposizione non è escluso che alcuni esuberi rimangano effettivamente alla Juventus. Ma non è detto.

Tra questi potrebbe esserci Daniele Rugani, che potrebbe andare in extremis al Parma, destinazione gradita e congeniale alla volontà del giocatore di scendere in campo con regolarità (si lavora a un prestito con diritto di riscatto).

Restano in bilico Cabal, che sembrava poter andare al Bologna, prima che si bloccasse tutto, e Nico Gonzalez, che spera di tornare all'Atletico Madrid, dopo aver manifestato la volontà di non rimanere alla Juventus. E Milik? Il polacco dopo una buona preseason pareva potersi ritagliare un buono spazio con Spalletti, ma non dovrebbe essere così. I piani sono cambiati, e negli ultimi giorni di mercato potrebbe profilarsi, come soluzione, la risoluzione.