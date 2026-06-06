Come giocherà il Sassuolo di Aquilani, modulo e titolari: sarà passaggio al 3-4-2-1 o conferma del 4-3-3?

La poliedricità dell'Aquilani allenatore è stata confermata dal diretto interessato nel luglio del 2025, quando la Gazzetta dello Sport lo ha intervistato dopo la firma con il Catanzaro.

"Non sono talebano - ha risposto ai tempi a una domanda su che tipo di calcio avesse in testa - L’idea è quella di avere una squadra che propone qualcosa, però aspetto che sia fatta e poi decideremo. Di certo oggi bisogna saper fare tutto e il coraggio non deve mancare".