Come giocherà il Sassuolo di Aquilani, modulo e titolari: sarà passaggio al 3-4-2-1 o conferma del 4-3-3?

Alberto Aquilani ha ormai sciolto le riserve. E il Sassuolo pure. Per un matrimonio che attende solamente la classica fumata bianca e poi la firma per poter essere celebrato.
Il nuovo allenatore dei neroverdi sarà lui, l'artefice della cavalcata del Catanzaro fino alla doppia finale playoff di Serie B, poi persa contro il Monza solo a causa del peggior piazzamento nella stagione regolare: chiusa ufficialmente l'era Grosso, al Mapei Stadium se ne sta per aprire un'altra.
Ma come giocherà il Sassuolo di Aquilani? Sarà rivoluzione o conferma del modulo con cui Grosso ha prima ottenuto la promozione e poi condotto un tranquillo campionato di Serie A?