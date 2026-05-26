Come giocherà la Lazio di Gattuso: il 4-3-3, il ruolo di Zaccagni, chi parte e chi resta e il taglio con la gestione Sarri e il passato

La Lazio ha scelto Gennaro Gattuso dopo l’addio imminente di Maurizio Sarri, destinato all’Atalanta.

L’ex commissario tecnico della Nazionale firmerà un contratto biennale con il club biancoceleste da 1,5 milioni di euro netti a stagione e si insedierà a Formello subito dopo l’ufficialità dell’uscita del tecnico toscano.

La decisione del presidente Claudio Lotito è maturata in un momento delicatissimo del rapporto con la tifoseria, che ha accolto con freddezza la scelta dell’ex allenatore di Napoli e Milan, reduce dal fallimento nella corsa ai Mondiali con l’Italia.

Gattuso ha già avuto modo di osservare da vicino il centro sportivo di Formello assistendo anche a una seduta durante la gestione Sarri.

Per il tecnico calabrese si tratta di un’altra sfida ad alta tensione dopo le esperienze vissute a Creta, Pisa, Napoli e Marsiglia. La Lazio punta sul suo carattere forte e sulla capacità di compattare il gruppo in una stagione segnata dalla contestazione contro la società e da un Olimpico spesso svuotato dalla protesta organizzata dei tifosi.