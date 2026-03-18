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Juventus v Lecce - Serie AGetty Images Sport
Nino Caracciolo

Come giocherà la Cremonese con Giampaolo: modulo, titolari e probabile formazione del nuovo allenatore

La Cremonese si affida a Giampaolo per provare a dare una svolta dopo gli ultimi risultati negativi: ma come potrebbero giocare i grigiorossi? Modulo e uomini.

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Un cambio in panchina a nove giornate dal termine del campionato con l’obiettivo di riuscire a centrare la salvezza, traguardo che si è complicato negli ultimi mesi, ma comunque ancora alla portata (-3 dal quartultimo posto).

La Cremonese ha deciso di provare a dare una scossa a tutto l’ambiente e lo ha fatto, come spesso avviene in questi casi, cambiando guida tecnica: esonerato Davide Nicola, la panchina è stata affidata a Marco Giampaolo.

Ma come giocherà la Cremonese con Giampaolo? Quali sono i suoi principi tattici? Quali giocatori potrebbero trovare più spazio con lui in panchina?

  • MODULI DI RIFERIMENTO

    Marco Giampaolo in carriera ha sempre prediletto il 4-3-3, con alcune varianti in base agli uomini a sua disposizione: spesso infatti le sue squadre hanno giocato con il 4-3-1-2 o con il 4-2-3-1. Molto bravo tatticamente, il tecnico nato a Bellinzona prova da sempre a dare un’impronta offensiva alla sua squadra. Sarà così anche con la Cremonese.

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  • DIFESA A QUATTRO

    La principale novità rispetto alle idee di Nicola sarà con ogni probabilità il passaggio dalla linea difensiva a tre a quella a quattro. La Cremonese di Giampaolo infatti con ogni probabilità cambierà fin da subito o quasi (visiti i pochi giorni di lavoro non è da escludere che nel prossimo match di campionato venga confermato il 3-5-2) il suo assetto difensivo.

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  • ABBONDANZA IN ATTACCO

    Se la difesa a quattro sarà la base della Cremonese di Giampaolo, il nuovo tecnico probabilmente sceglierà in corso d’opera lo schieramento offensivo e lo farà solo dopo aver lavorato sul campo con la rosa. Di certo tra mezzali, esterni offensivi e prime punte le soluzioni non mancano: toccherà al tecnico trovare il vestito tattico che meglio si adatterà alla squadra.

  • CHI SALE E CHI SCENDE

    Da Sanabria e Bonazzoli a Vardy e Djuric: quattro prima punte per un posto (se Giampaolo opterà per un 4-3-3) sono troppe e sicuramente ci sarà qualche esclusione eccellente. Non è da scartare l’idea però che il nuovo tecnico scelga un 4-2-3-1, con Bonazzoli subito alle spalle della punta centrale, probabilmente Vardy.

    Nella rosa della Cremonese sono presenti anche alcuni esterni offensivi, che potrebbero permettere a Giampolo di giocare con un tridente composto dal redivivo Okereke (appena ripescato dopo essere stato fuori rosa e a segno contro la Fiorentina), Zerbin e un attaccante centrale. Chi potrebbe giovare maggiormente dal cambio di modulo è Vandeputte.

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  • LA PROBABILE FORMAZIONE

    Questa la probabile formazione tipo della Cremonese di Giampaolo per queste ultime nove giornate di Serie A.

    CREMONESE (4-3-3): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Thorsby, Bondo, Maleh; Zerbin, Vardy, Okereke. Allenatore: Marco Giampaolo.

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