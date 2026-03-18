Come giocherà la Cremonese con Giampaolo: modulo, titolari e probabile formazione del nuovo allenatore

Un cambio in panchina a nove giornate dal termine del campionato con l’obiettivo di riuscire a centrare la salvezza, traguardo che si è complicato negli ultimi mesi, ma comunque ancora alla portata (-3 dal quartultimo posto).
La Cremonese ha deciso di provare a dare una scossa a tutto l’ambiente e lo ha fatto, come spesso avviene in questi casi, cambiando guida tecnica: esonerato Davide Nicola, la panchina è stata affidata a Marco Giampaolo.
Ma come giocherà la Cremonese con Giampaolo? Quali sono i suoi principi tattici? Quali giocatori potrebbero trovare più spazio con lui in panchina?