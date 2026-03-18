Come giocherà la Cremonese con Giampaolo: modulo, titolari e probabile formazione del nuovo allenatore

Da Sanabria e Bonazzoli a Vardy e Djuric: quattro prima punte per un posto (se Giampaolo opterà per un 4-3-3) sono troppe e sicuramente ci sarà qualche esclusione eccellente. Non è da scartare l’idea però che il nuovo tecnico scelga un 4-2-3-1, con Bonazzoli subito alle spalle della punta centrale, probabilmente Vardy.

Nella rosa della Cremonese sono presenti anche alcuni esterni offensivi, che potrebbero permettere a Giampolo di giocare con un tridente composto dal redivivo Okereke (appena ripescato dopo essere stato fuori rosa e a segno contro la Fiorentina), Zerbin e un attaccante centrale. Chi potrebbe giovare maggiormente dal cambio di modulo è Vandeputte.