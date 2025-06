Stefano Pioli pronto a tornare in Serie A, alla Fiorentina: ecco come potrebbe giocare la squadra con l'ex tecnico del Milan.

Non solo tornerà in Italia, in Serie A, ma lo farà dove è già stato, ovvero alla Fiorentina. Mancano le formalità e gli aspetti burocratici ma Stefano Pioli si siederà sulla panchina viola dopo averla lasciata ad aprile 2019.

Quasi due anni per Pioli a Firenze; il tecnico tornerà in città con molta più esperienza e soprattutto dopo aver vinto anche uno scudetto con il Milan.

Si tratta di un nome importante quindi per il club di Rocco Commisso, che insieme al direttore sportivo Daniele Pradé ha deciso di puntare su Pioli dopo le dimissioni di Raffaele Palladino.

Ma come giocherà la Fiorentina di Pioli? Ecco la possibile Fiorentina nella prossima stagione.