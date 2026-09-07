Come cambia la Fiorentina con Vanoli: modulo e chi gioca titolare, occhio a Fagioli, Ranieri e Njie

Per quanto riguarda gli esterni d'attacco, attenzione ad Alieu Njie in rampa di lancio.

Lo svedese ha esordito in Serie A nel 2024 con la maglia del Torino proprio con Vanoli in panchina.

E qualche settimana dopo ha segnato anche il primo goal in Serie A (decisivo) contro il Como.

Vanoli è l'allenatore che lo ha utilizzato di più ed è probabile che gli dia grande fiducia anche alla Fiorentina.

Il ballottaggio sarà con Pedro Goncalves, che però può giocare un po' ovunque tra centrocampo e attacco. Più indietro nelle gerarchie l'altro nuovo arrivo Gnonto. Mentre Mastantuono, esterno a piede invertito come piace a Vanoli, sarà praticamente intoccabile.