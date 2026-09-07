Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Come cambia la Fiorentina con Vanoli: modulo e chi gioca titolare, occhio a Fagioli, Ranieri e Njie

Serie A
Fiorentina

Vanoli torna alla Fiorentina: chi gioca titolare con il ritorno del tecnico sulla panchina viola, tutte le novità e il modulo.

Pubblicità

Tre partite, tanto è durata l'era di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina. L'inizio disastroso ha convinto la società viola a richiamare colui che l'anno scorso aveva salvato la situazione, ossia Paolo Vanoli.

Il tecnico torna a sedersi sulla panchina Fiorentina: ma cosa cambierà per quanto riguarda modulo e titolari?

  • 3-5-2 O 4-3-3?

    Nella scorsa stagione, dal suo arrivo come sostituto di Pioli a novembre 2025, Vanoli aveva iniziato con il 3-5-2.

    Progressivamente, però, l'assetto tattico si è evoluto e Vanoli ha trovato la quadra con il 4-3-3, modulo che in queste prime uscite ha utilizzato anche Grosso.

    Considerato il mercato della Fiorentina e la folta presenza di esterni offensivi in rosa, è assai probabile che Vanoli proseguirà proprio con il 4-3-3, con qualche novità tra i protagonisti.

    • Pubblicità

  • FAGIOLI CENTRALE E OCCHIO A RANIERI

    Il primo giocatore che dovrebbe beneficiare del ritorno di Vanoli e Nicolò Fagioli.

    Nella scorsa stagione l'ex Juventus era stato tra i più valorizzati come regista nel 4-3-3, risultando uno dei migliori della Fiorentina in termini di rendimento.

    Fagioli è quindi nettamente favorito per giocare come play sul nuovo acquisto Oulai. Vanoli ripartirà da lui per ridare alla Viola equilibrio e qualità.

    Equilibrio che serve anche e soprattutto in difesa, dove potrebbe essere rispolverato Luca Ranieri, che Vanoli ha utilizzato in 32 partite su 38 sulla panchina della Fiorentina in tutte le competizioni.

    La nuova coppia centrale Draguin-Viery sin qui non ha dato garanzie, quindi occhio a Ranieri e non solo. Anche Pongracic potrebbe ritrovare parecchio spazio tra i titolari.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL RILANCIO DI DODO'

    Dodò alla fine è rimasto e Vanoli è pronto a rilanciarlo come titolare sulla fascia destra difensiva.

    Decisamente più lui di Joao Mario, mentre a sinistra sarà sfida tra Jimenez e Valdepenas, entrambi decisamente poco convincenti in questo inizio di stagione, specialmente in fase difensiva.


    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • NJIE LANCIATO PROPRIO DA VANOLI

    Per quanto riguarda gli esterni d'attacco, attenzione ad Alieu Njie in rampa di lancio.

    Lo svedese ha esordito in Serie A nel 2024 con la maglia del Torino proprio con Vanoli in panchina.

    E qualche settimana dopo ha segnato anche il primo goal in Serie A (decisivo) contro il Como.

    Vanoli è l'allenatore che lo ha utilizzato di più ed è probabile che gli dia grande fiducia anche alla Fiorentina.

    Il ballottaggio sarà con Pedro Goncalves, che però può giocare un po' ovunque tra centrocampo e attacco. Più indietro nelle gerarchie l'altro nuovo arrivo Gnonto. Mentre Mastantuono, esterno a piede invertito come piace a Vanoli, sarà praticamente intoccabile.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • BETO PIU' DI PELLEGRINO?

    Per il ruolo di punta centrale, il ballottaggio resta aperto tra Beto e Pellegrino.

    L'argentino si è sbloccato contro il Torino, ma il portoghese potrebbe essere un centravanti più adatto al gioco di Vanoli, essendo come caratteristiche più vicino a Kean.

    Parliamo comunque di due attaccanti completamente diversi, che Vanoli avrà modo di alternare in base anche al tipo di partite.


  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA FIORENTINA CON VANOLI

    (4-3-3): De Gea, Dodò, Dragusin, Ranieri, Jimenez; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Njie.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Venezia crest
Venezia
VEN
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO