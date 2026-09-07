Come cambia la Fiorentina con Vanoli: modulo e chi gioca titolare, occhio a Fagioli, Ranieri e Njie

Il primo giocatore che dovrebbe beneficiare del ritorno di Vanoli e Nicolò Fagioli.
Nella scorsa stagione l'ex Juventus era stato tra i più valorizzati come regista nel 4-3-3, risultando uno dei migliori della Fiorentina in termini di rendimento.
Fagioli è quindi nettamente favorito per giocare come play sul nuovo acquisto Oulai. Vanoli ripartirà da lui per ridare alla Viola equilibrio e qualità.
Equilibrio che serve anche e soprattutto in difesa, dove potrebbe essere rispolverato Luca Ranieri, che Vanoli ha utilizzato in 32 partite su 38 sulla panchina della Fiorentina in tutte le competizioni.
La nuova coppia centrale Draguin-Viery sin qui non ha dato garanzie, quindi occhio a Ranieri e non solo. Anche Pongracic potrebbe ritrovare parecchio spazio tra i titolari.