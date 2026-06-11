La Juventus è pronta a mettere in atto l'ennesima incredibile rivoluzione dirigenziale degli ultimi anni. Neanche un anno dopo il suo arrivo ufficiale a Torino e soprattutto dopo essere stato promosso in un ruolo da amministratore delegato, John Elkann ha scelto di dire addio a Damien Comolli. Al suo posto il candidato numero a prenderne il posto è l'attuale ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, ma il cambio, chiunque sarà alla fine a prendere il posto dell'ex-Tolosa, porterà inevitabilmente ad un'attenta revisione di tutte le possibili operazioni di mercato portate avanti finora.
Come cambia il mercato della Juventus dopo l'addio di Comolli: Sorloth e il Dibu Martinez possono saltare?
I COLPI DI COMOLLI IN BILICO
La Juventus in questi giorni stava portando avanti numerose idee di mercato per provare ad accontentare Luciano Spalletti sia in entrata che in uscita. Un mercato che portava la firma di Damien Comolli e degli uomini da lui scelti, che ora dovranno passare dalla vidimazione del nuovo ad.
DA SORLOTH AL DIBU MARTINEZ
Le opzioni più avanzate in queste ore erano legate ai nomi del portiere argentino dell'Aston Villa, Emiliano Dibu Martinez e del centravanti norvegese dell'Atletico Madrid Alexander Sorloth. Nell'operazione con i Colchoneros era prevista la permanenza in rojiblanco dell'esterno argentino ex-Fiorentina Nico Gonzalez. Oltre a questo c'è in ballo il riscatto di Boga dal Nizza, ma anche le idee Lucumì dal Bologna e perfino Randal Kolo Muani e Mattia Liberali per cui la Juventus si è mossa con largo anticipo.
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L'IDEA CARNEVALI
E se fosse davvero Giovanni Carnevali il neo ad? La scelta di operare più sul mercato italiano che su quello estero potrebbe essere una naturale conseguenza, sfruttando gli ottimi rapporti che i dirigente ha creato nel tempo con altri direttori sportivi e amministratori come ad esempio il presidente dell'Inter Beppe Marotta. E così l'idea di scambio Frattesi per Cambiaso potrebbe clamorosamente riprendere quota.
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