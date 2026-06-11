Come cambia il mercato della Juventus dopo l'addio di Comolli: Sorloth e il Dibu Martinez possono saltare?

Le opzioni più avanzate in queste ore erano legate ai nomi del portiere argentino dell'Aston Villa, Emiliano Dibu Martinez e del centravanti norvegese dell'Atletico Madrid Alexander Sorloth. Nell'operazione con i Colchoneros era prevista la permanenza in rojiblanco dell'esterno argentino ex-Fiorentina Nico Gonzalez. Oltre a questo c'è in ballo il riscatto di Boga dal Nizza, ma anche le idee Lucumì dal Bologna e perfino Randal Kolo Muani e Mattia Liberali per cui la Juventus si è mossa con largo anticipo.