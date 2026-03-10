Goal.com
Carney Chukwuemeka Dortmund 01202026(C)Getty Images
Stefano Silvestri

Chukwuemeka cambia Nazionale e passa dall'Inghilterra all'Austria: perché può farlo e il motivo della scelta

A pochi mesi dai Mondiali, il centrocampista del Borussia Dortmund ha deciso di cambiare Nazionale: dopo aver giocato nelle giovanili inglesi ha accettato la chiamata dell'Austria.

Smaltita (forse) la delusione per la recente eliminazione dalla Champions League del suo Borussia Dortmund per mano dell'Atalanta, Carney Chukwuemeka ha deciso di imprimere una svolta alla propria carriera: ha cambiato Nazionale.

L'ex centrocampista di Aston Villa e Chelsea, 22 anni, ha scelto di abbandonare l'Inghilterra, con cui ha giocato nelle selezioni giovanili. E ha ufficialmente abbracciato la causa di un'altra Nazionale: l'Austria.

Il... cambio di maglia è stato ufficializzato nelle ultime ore dall'UEFA. E non solo è perfettamente regolare, ma ha anche un senso dal punto di vista della carriera sportiva del calciatore.

  • DALL'INGHILTERRA ALL'AUSTRIA

    Sul sito dell'UEFA compare infatti l'elenco, in ordine cronologico, dei giocatori che hanno deciso di lasciare una Nazionale per sposarne un'altra. C'è ad esempio Andrei Coubis, l'ex Milan, passato dall'Italia alla Romania. E poi c'è Rani Khedira, il fratello di Sami: dalla Germania alla Tunisia.

    E poi, appunto, c'è Chukwuemeka: da ieri, lunedì 9 marzo, l'Inghilterra è il passato e l'Austria il suo nuovo presente e futuro.

  • Carney Chukwuemeka England 2022Getty Images

    UN MIX DI NAZIONALITÀ

    Chukwuemeka ha sangue nigeriano nelle vene, come il cognome suggerisce in maniera piuttosto chiara. Perché nigeriani sono i genitori, che però si sono trasferiti in Austria quando lui ancora non era nato.

    Ecco il motivo della scelta del centrocampista del Borussia Dortmund: è nato proprio in Austria, dove ha vissuto per qualche anno in tenera età, e per questo è convocabile dalla Nazionale di Ralf Rangnick.

    Ma Chukwuemeka fin qui ha sempre giocato nelle rappresentative giovanili inglesi, e anche qui c'è una motivazione: assieme alla famiglia si è trasferito proprio in Inghilterra da bambino e lì ha cominciato a pensare al calcio come al proprio futuro, emergendo nel vivaio dell'Aston Villa dopo gli inizi al Northampton Town.

  • PERCHÉ IL "TRASFERIMENTO" È POSSIBILE

    La scelta di Chukwuemeka di cambiare Nazionale, abbandonando l'Inghilterra a favore dell'Austria, è perfettamente possibile anche per un altro motivo: l'ex Chelsea non ha mai indossato la maglia dei Tre Leoni a livello senior, bensì solamente nelle giovanili. Negli scorsi anni è stato infatti convocato dalle rappresentative Under 17, Under 18, Under 19 e Under 20 (con l'Under 19 ha peraltro vinto un Europeo di categoria nel 2019, venendo eletto miglior calciatore del torneo). Il regolamento FIFA, in questo caso, non prevede alcuna opposizione.

  • IL SOGNO MONDIALI

    Thomas Tuchel, ct dell'Inghilterra, non ha dato segno di voler puntare su Chukwuemeka. Per il quale, di conseguenza, il sogno di essere preso in considerazione per i Mondiali da parte dei Tre Leoni si è allontanato sempre più, fino a diventare una chimera irraggiungibile.

    Diverso è il discorso relativo all'Austria: Rangnick è pronto a convocarlo già a partire dalle amichevoli in programma alla fine di marzo, che vedranno l'Austria - già qualificata per la fase finale dei Mondiali, e dunque non bisognosa di disputare i playoff - sfidare il Ghana e la Corea del Sud.

    L'ex allenatore del Manchester United vede in Chukwuemeka un rinforzo per il proprio centrocampo. Ed è facile intuire che permetterà anche a lui di salire. sull'aereo che porterà l'Austria negli Stati Uniti, in Canada e in Messico la prossima estate.

