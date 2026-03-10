Chukwuemeka cambia Nazionale e passa dall'Inghilterra all'Austria: perché può farlo e il motivo della scelta

Chukwuemeka ha sangue nigeriano nelle vene, come il cognome suggerisce in maniera piuttosto chiara. Perché nigeriani sono i genitori, che però si sono trasferiti in Austria quando lui ancora non era nato.

Ecco il motivo della scelta del centrocampista del Borussia Dortmund: è nato proprio in Austria, dove ha vissuto per qualche anno in tenera età, e per questo è convocabile dalla Nazionale di Ralf Rangnick.

Ma Chukwuemeka fin qui ha sempre giocato nelle rappresentative giovanili inglesi, e anche qui c'è una motivazione: assieme alla famiglia si è trasferito proprio in Inghilterra da bambino e lì ha cominciato a pensare al calcio come al proprio futuro, emergendo nel vivaio dell'Aston Villa dopo gli inizi al Northampton Town.