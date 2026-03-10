Chukwuemeka cambia Nazionale e passa dall'Inghilterra all'Austria: perché può farlo e il motivo della scelta

Smaltita (forse) la delusione per la recente eliminazione dalla Champions League del suo Borussia Dortmund per mano dell'Atalanta, Carney Chukwuemeka ha deciso di imprimere una svolta alla propria carriera: ha cambiato Nazionale.
L'ex centrocampista di Aston Villa e Chelsea, 22 anni, ha scelto di abbandonare l'Inghilterra, con cui ha giocato nelle selezioni giovanili. E ha ufficialmente abbracciato la causa di un'altra Nazionale: l'Austria.
Il... cambio di maglia è stato ufficializzato nelle ultime ore dall'UEFA. E non solo è perfettamente regolare, ma ha anche un senso dal punto di vista della carriera sportiva del calciatore.