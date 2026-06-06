Chiesa e Cambiaso al Como? Il presidente Suwarso: "Hanno un prezzo più alto rispetto al nostro range"

"Il nostro ruolo in Champions? Vedremo. So come pensa Cesc, in cosa crede, come lavora, approccia ogni partita cercando di vincere. Non abbiamo mai provato ad essere negativi nel nostro approccio. Anche quando siamo andati a Barcellona, abbiamo provato ad attaccare: abbiamo perso 5-0, ma abbiamo imparato. Sogno? Avrere il Manchester United o Real Madrid a Como sarebbe fantastico.

In molti ci hanno chiesto quando siamo stati promossi dalla Serie B alla Serie A se ci fosse possibilità di giocare al Sinigaglia, ma non ci sono stati problemi e penso che sarà lo stesso questa volta. Penso che giocheremo la nostra partita di Champions League in Sinigaglia".