Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha parlato in occasione del Festival della Serie A a Parma. Il numero uno dei lariani ha fatto chiarezza sulla situazione di Nico Paz, parlando anche dei sogni per la Champions League e per la questione relativa al Sinigaglia.
Chiesa e Cambiaso al Como? Il presidente Suwarso: "Hanno un prezzo più alto rispetto al nostro range"
LA QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS
"A Cremona è stato un bel momento. Abbiamo cercato di capire la grandezza di quanto avevamo fatto. Sorpresi da quanto fatto in questi tre anni? Fabregas ha sempre creduto che potessimo vincere ogni partita e noi crediamo in quello in cui crede lui. Nei prossimi giorni ci vedremo".
CHAMPIONS AL SINIGAGLIA
"Il nostro ruolo in Champions? Vedremo. So come pensa Cesc, in cosa crede, come lavora, approccia ogni partita cercando di vincere. Non abbiamo mai provato ad essere negativi nel nostro approccio. Anche quando siamo andati a Barcellona, abbiamo provato ad attaccare: abbiamo perso 5-0, ma abbiamo imparato. Sogno? Avrere il Manchester United o Real Madrid a Como sarebbe fantastico.
In molti ci hanno chiesto quando siamo stati promossi dalla Serie B alla Serie A se ci fosse possibilità di giocare al Sinigaglia, ma non ci sono stati problemi e penso che sarà lo stesso questa volta. Penso che giocheremo la nostra partita di Champions League in Sinigaglia".
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NICO PAZ
"Il suo destino è nelle mani del Real Madrid. Aspetteremo".
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CHIESA E CAMBIASO
"Guardiamo molti giocatori. Cambiaso e Chiesa hanno un prezzo più alto rispetto al nostro range, quindi non c'è verità su queste due voci".
I RAPPORTI CON IL REAL MADRID
"Partnership con il Real Madrid? Non abbiamo parlato con il Real Madrid per molto tempo, ma non parliamo di giocatori o di relazioni. Non abbiamo iniziato i nostri negoziamenti sul mercato. Ci stiamo prendendo il nostro tempo. Se ci saranno opportunità sul mercato, saremo aperti per quello che è migliore per Como".
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GIOCATORI ITALIANI
"Non stiamo guardando a trasferimenti basati sulle nazionalità, ma sulle opportunità e su ciò che il nostro allenatore vuole. Stiamo investendo molto nel settore giovanile, sui giocatori cresciuti nel nostro vivaio. Il fair play finanziario non è un problema per noi".
SCUDETTO
"Non ci pensiamo. Cerchiamo di giocare ogni partita e di pensare partita per partita. Proviamo a vincere, non cerchiamo di scegliere. Vediamo cosa succede".
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