Chiellini: "Il calcio italiano ha toccato il fondo, ma non è tutto da buttare"

L'ex difensore, capitano della Nazionale campione d'Europa nel 2021, prosegue: "Come Serie A abbiamo una responsabilità e una forza che altri non hanno. Si è toccato il fondo, speriamo di averlo toccato e di non poter andare ancora più in basso: c’è una volontà di un progetto condiviso e ci sono persone che hanno voglia di un percorso comune. Serve un progetto serio per cambiare marcia, senza nascondersi dietro al fatto che sia tutto bello".



