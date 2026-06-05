Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, parla dal palco del Festival della Serie A, in programma oggi a Parma. E' l'occasione per fare un bilancio, amaro, sul momento del calcio italiano: "Non nascondiamoci, mancare tre Mondiali di fila è un peso duro da sopportare, due di questi tre ce li ho ancora sulle spalle e me li sento nel profondo. C’è da recuperare un’identità smarrita, ma non è ancora tutto da buttare: il talento c’è, va coltivato meglio e credo che si debba tornare alle origini".
Chiellini: "Il calcio italiano ha toccato il fondo, ma non è tutto da buttare"
TOCCATO IL FONDO
L'ex difensore, capitano della Nazionale campione d'Europa nel 2021, prosegue: "Come Serie A abbiamo una responsabilità e una forza che altri non hanno. Si è toccato il fondo, speriamo di averlo toccato e di non poter andare ancora più in basso: c’è una volontà di un progetto condiviso e ci sono persone che hanno voglia di un percorso comune. Serve un progetto serio per cambiare marcia, senza nascondersi dietro al fatto che sia tutto bello".
I GIOVANISSIMI
Chiellini parla anche delle nazionali giovanili, partendo da un ricordo personale: "La vittoria degli Europei U-19 del 2003 in Liechtenstein? Tanti hanno fatto una buona carriera, l’allenatore era il grande Berrettini, una figura storica per le selezioni giovanili. Ieri abbiamo visto l’Under 17 in finale, è dimostrazione della bontà del lavoro".
- PubblicitàPubblicità