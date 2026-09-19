Chi prende la Juventus al posto di Grabara: i portieri svincolati e la soluzione interna

Un'altra pessima notizia, un altro brutto infortunio per la Juventus dopo quelli già pesanti di Yildiz e Locatelli.
Stavolta la sfortuna di abbatte su Grabara, che tornerà in campo non prima del 2027. Una stagione, praticamente, già finita.
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editoriali
Un'altra pessima notizia, un altro brutto infortunio per la Juventus dopo quelli già pesanti di Yildiz e Locatelli.
Stavolta la sfortuna di abbatte su Grabara, che tornerà in campo non prima del 2027. Una stagione, praticamente, già finita.
Come riportato dalla Juventus tramite una nota ufficiale, Grabara si è lesionato il crociato anteriore del ginocchio destro.
Tradotto significa che resterà fuori per almeno 6 mesi e che la Juventus deve mettersi alla ricerca di un vice Vicario.
Grabara aveva esordito in Europa League contro il NEC, tenendo anche la porta inviolata, ma nell'ultimo allenamento il ginocchio ha fatto crack.
Adesso la Juventus deve capire quale strategia attuare e se tornare sul mercato per prendere uno dei portieri rimasti senza contratto.
Tra le opzioni possibili c'è il brasiliano Neto, oggi 37enne, che ha già ricoperto il ruolo di secondo alla Juve per diverse stagioni.
Un profilo papabile è anche quello di Sergio Rico, ex PSG e Siviglia, che però è praticamente fermo da due anni.
Altri nomi sono quelli di Siegrist, Cragno, Cillessen e Bruno Varela.
Oppure potrebbe tornare di moda la soluzione interna, già presa in considerazione prima dell'ingaggio di Grabara.
Stiamo parlando di Riccardo Radu, portiere titolare della Next Gen, che potrebbe essere promosso da Spalletti in prima squadra come vice di Vicario, anche per una questione di liste.
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.