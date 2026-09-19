Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Juventus v N.E.C. Nijmegen - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Marco Trombetta

Chi prende la Juventus al posto di Grabara: i portieri svincolati e la soluzione interna

Serie A
Juventus

Grave infortunio al ginocchio per Grabara, la Juventus si ritrova nuovamente senza un vice di Vicario. Quale soluzione per i bianconeri.

Pubblicità

Un'altra pessima notizia, un altro brutto infortunio per la Juventus dopo quelli già pesanti di Yildiz e Locatelli.

Stavolta la sfortuna di abbatte su Grabara, che tornerà in campo non prima del 2027. Una stagione, praticamente, già finita.

  • GRABARA OUT ALMENO 6 MESI

    Come riportato dalla Juventus tramite una nota ufficiale, Grabara si è lesionato il crociato anteriore del ginocchio destro.

    Tradotto significa che resterà fuori per almeno 6 mesi e che la Juventus deve mettersi alla ricerca di un vice Vicario.

    Grabara aveva esordito in Europa League contro il NEC, tenendo anche la porta inviolata, ma nell'ultimo allenamento il ginocchio ha fatto crack.

    • Pubblicità

  • CHI PRENDE LA JUVENTUS: I PORTIERI SVINCOLATI

    Adesso la Juventus deve capire quale strategia attuare e se tornare sul mercato per prendere uno dei portieri rimasti senza contratto.

    Tra le opzioni possibili c'è il brasiliano Neto, oggi 37enne, che ha già ricoperto il ruolo di secondo alla Juve per diverse stagioni.

    Un profilo papabile è anche quello di Sergio Rico, ex PSG e Siviglia, che però è praticamente fermo da due anni.

    Altri nomi sono quelli di Siegrist, Cragno, Cillessen e Bruno Varela.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • RADU LA SOLUZIONE INTERNA

    Oppure potrebbe tornare di moda la soluzione interna, già presa in considerazione prima dell'ingaggio di Grabara.

    Stiamo parlando di Riccardo Radu, portiere titolare della Next Gen, che potrebbe essere promosso da Spalletti in prima squadra come vice di Vicario, anche per una questione di liste.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Atalanta crest
Atalanta
ATA