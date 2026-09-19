Chi prende la Juventus al posto di Grabara: i portieri svincolati e la soluzione interna

Adesso la Juventus deve capire quale strategia attuare e se tornare sul mercato per prendere uno dei portieri rimasti senza contratto.

Tra le opzioni possibili c'è il brasiliano Neto, oggi 37enne, che ha già ricoperto il ruolo di secondo alla Juve per diverse stagioni.

Un profilo papabile è anche quello di Sergio Rico, ex PSG e Siviglia, che però è praticamente fermo da due anni.

Altri nomi sono quelli di Siegrist, Cragno, Cillessen e Bruno Varela.