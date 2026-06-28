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Just Fontaine Getty/GOAL
Francesco Schirru

Chi ha segnato più goal in un singolo Mondiale? Il record resiste da quasi 70 anni

Coppa del Mondo
Francia

La maggior parte dei giocatori con più goal ai Mondiali ha ottenuto una cifra sostanziosa in più edizioni, ma c'è anche chi ha superato quota dieci con una sola Coppa del Mondo.

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Kane, Haaland, Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo. Tutti i grandi cannonieri sono presenti al Mondiale 2026, pronti a battagliare per vincere la Scarpa d'Oro del torneo e magari lo stesso torneo. L'argentino e il lusitano, in particolare, proveranno a balzare in testa alla classifica marcatori all-time, in cui è presente Miro Klose.

L'ex Lazio ha ottenuto la vetta, davanti a Ronaldo il Fenomeno, in diverse edizioni della Coppa del Mondo, arrivando a 16 marcature ottenute tra il 2002 e il 2014, uno in più del collega brasiliano.

Se la maggior parte dei giocatori presenti nella top ten dei migliori cannonieri del torneo è riuscito a segnare 10 e più goal in 3 o 4 Mondiali, c'è anche chi è riuscito a raggiungere la doppia cifra in una singola annata, qualcosa di lontano nel tempo e che non accade oramai da decenni.

  • IL RECORD RESISTE DAL 1958

    Al Mondiale 1958 il francese Just Fontaine riuscì a chiudere il torneo con ben 13 marcature: da 68 anni il record resiste senza che nessuno si sia minimamente avvicinato.

    Bomber assoluto del Reims tra gli anni '50 e '60, Fontaine partecipò solamente alla Coppa del Mondo del 1958, in due decenni in cui la Francia fece i conti con ritiri e mancate qualificazioni.

    Nel 1958 Fontaine guidò la Francia fino al terzo posto, riuscendo a segnare tre reti al Paraguay e ben quattro nella finale per il bronzo contro la Germania Ovest.

    Nel corso dei Mondiali Fontaine segnò in tutte le sfide, con una doppietta contro Jugoslavia e Irlanda del Nord e una contro Scozia e Brasile, quest'ultima vincitrice in semifinale.

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  • KOCSIS SUPERATO

    Fontaine è riuscito a superare il precedente record dell'ungherese Kocsic, che quattro anni prima aveva concluso il Mondiale con 11 reti. Anche il leggendario magiaro non ebbe modo di partecipare ad altre Coppe del Mondo, ottenendo l'argento nel suo unico torneo planetario.

    Nel corso della sua carriera Kocsis ha però avuto modo di vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi del 1952, nonchè innumerevoli titoli individuali e di squadra, compresi quelli ottenuti con la casacca del Barcellona.

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  • GLI ALTRI AL TOP

    Altri giocatori hanno avuto modo di giocare un solo Mondiale ottenendo una cifra notevole di reti: prima di Kocsis e Fontaine ci riuscì il brasiliano Ademir (9 nel 1950), mentre in seguito il portoghese Eusebio (9 nel 1966).

    Gerd Muller è uno dei pochi giocatori ad aver segnato 10 reti in un singolo Mondiale, ovvero quello del 1970 (incrementando il totale quattro anni più tardi con ulteriori quattro marcature).

    Negli ultimi cinquant'anni solamente due giocatori hanno siglato almeno 8 goal in un singolo Mondiale: Ronaldo il Fenomeno nel 1998 e Mbappé nel 2022.

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