Chi ha segnato più goal in un singolo Mondiale? Il record resiste da quasi 70 anni

Kane, Haaland, Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo. Tutti i grandi cannonieri sono presenti al Mondiale 2026, pronti a battagliare per vincere la Scarpa d'Oro del torneo e magari lo stesso torneo. L'argentino e il lusitano, in particolare, proveranno a balzare in testa alla classifica marcatori all-time, in cui è presente Miro Klose.

L'ex Lazio ha ottenuto la vetta, davanti a Ronaldo il Fenomeno, in diverse edizioni della Coppa del Mondo, arrivando a 16 marcature ottenute tra il 2002 e il 2014, uno in più del collega brasiliano.

Se la maggior parte dei giocatori presenti nella top ten dei migliori cannonieri del torneo è riuscito a segnare 10 e più goal in 3 o 4 Mondiali, c'è anche chi è riuscito a raggiungere la doppia cifra in una singola annata, qualcosa di lontano nel tempo e che non accade oramai da decenni.