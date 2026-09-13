Chi gioca nell'attacco della Roma contro il Torino: Mora, Soulé, Dybala, Malen, Castro e le parole di Gasperini

Chi per una volta potrebbe sedersi in panchina è Paulo Dybala. Sempre titolare fin qui nelle quattro partite disputate dalla Roma, l'ex campione della Juventus è a rischio esclusione dal primo minuto contro il Torino.

Gasperini, in conferenza stampa, non ha dato grosse indicazioni sulle proprie scelte. Ma ha fatto capire come lo scenario non sia da escludere.

"Se sta bene gioca sempre. Ma non c'è nessun dubbio. Uno si riposa quando è stanco. Se sta bene lo vai a mettere a dormire? Si infortuna, non si infortuna... Non abbiamo la sfera di cristallo. Se uno sta bene gioca, se ha bisogno di riposare o se le partite sono molto ravvicinate allora è giusto che abbia una settimana, o due, o un mese. Questo è quello che andremo ad affrontare di volta in volta. L'importante è cercare di sfruttare il momento favorevole di ognuno. E mettere in campo sempre i giocatori migliori. Le partite sono tutte dure, non è che giocare col Torino sia meno difficile che giocare le altre partite".