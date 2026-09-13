Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Dybala CastroGetty Images
Stefano Silvestri

Chi gioca nell'attacco della Roma contro il Torino: Mora, Soulé, Dybala, Malen, Castro e le parole di Gasperini

Serie A
Torino vs Roma
Torino
Roma

L'allenatore giallorosso ha parlato della partita dell'Olimpico Grande Torino durante la conferenza stampa della vigilia. Con riferimento anche al reparto offensivo.

Pubblicità

Giocheranno tutti i titolari o qualcuno di loro riposerà? Il grande dubbio che aleggia attorno all'ambiente della Roma, alla vigilia della trasferta di Torino, è proprio questo.

La motivazione è legata alla serie di impegni che la squadra di Gian Piero Gasperini sta affrontando in questo periodo iniziale della stagione. Impegni casalinghi, ovvero di campionato, oltre alla gara di Champions League pareggiata contro il Fenerbahçe tre giorni fa.

Per questo motivo l'ipotesi che l'ex allenatore dell'Atalanta si affidi a un semi-turnover per affrontare il Toro non è campata per aria. Ed è anche di questo argomento che si è parlato durante la conferenza stampa della vigilia.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • LA SITUAZIONE DI DYBALA

    Chi per una volta potrebbe sedersi in panchina è Paulo Dybala. Sempre titolare fin qui nelle quattro partite disputate dalla Roma, l'ex campione della Juventus è a rischio esclusione dal primo minuto contro il Torino.

    Gasperini, in conferenza stampa, non ha dato grosse indicazioni sulle proprie scelte. Ma ha fatto capire come lo scenario non sia da escludere.

    "Se sta bene gioca sempre. Ma non c'è nessun dubbio. Uno si riposa quando è stanco. Se sta bene lo vai a mettere a dormire? Si infortuna, non si infortuna... Non abbiamo la sfera di cristallo. Se uno sta bene gioca, se ha bisogno di riposare o se le partite sono molto ravvicinate allora è giusto che abbia una settimana, o due, o un mese. Questo è quello che andremo ad affrontare di volta in volta. L'importante è cercare di sfruttare il momento favorevole di ognuno. E mettere in campo sempre i giocatori migliori. Le partite sono tutte dure, non è che giocare col Torino sia meno difficile che giocare le altre partite".

    • Pubblicità

  • CASTRO TITOLARE?

    Discorso simile per il fenomenale Donyell Malen, che nelle ultime due partite contro Atalanta e Fenerbahçe ha però abbassato i ritmi rispetto a uno strepitoso avvio di stagione.

    Per questo si scalda Santiago Castro, entrato benissimo otto giorni fa contro l'Atalanta e uno dei protagonisti, pur senza segnare, della rimonta giallorossa nel finale.

    "Così lui diventa titolare e Malen una riserva? - ha scherzato (ma non troppo) Gasperini - Torniamo sempre a queste idee. Castro è un giocatore importante, che abbiamo voluto. Sono felice che sia qui. Sta facendo bene. Io continuo a essere fuori da questa mentalità che se gioca dal primo minuto ha una considerazione, altrimenti ne ha un'altra. C'è lui, c'è Malen, Dybala, Mora, Soulé. Ditemi un giocatore che sta facendo male. Tutti stanno facendo bene. Castro è entrato sempre, Mora idem".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TREQUARTI AL COMPLETO

    Gasperini si è poi lasciato andare a una rivelazione di puro sollievo: "Forse per la prima volta, e qui incrocio le dita, ci siamo tutti".

    Il motivo? Lorenzo Pellegrini, finalmente, è recuperato in maniera piena e completa. "Lo convoco e lo porto a Torino", ha annunciato l'allenatore giallorosso. Anche se, naturalmente, per farlo sedere in panchina e non certo per schierarlo dal primo minuto.

    A giocare sulla trequarti saranno così due tra Dybala, Soulé e Mora. Con la Joya che, come detto, potrebbe anche rimanere fermo per uno spezzone di partita entrando solo a gara in corso. Altrimenti sarà ballottaggio tra i due colleghi per una maglia.


    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
  • Manu Kone RomaGetty Images

    GLI ALTRI: KONÉ, LULLI, WESLEY

    Uscendo dall'argomento attacco, e andando a sbirciare come stanno gli altri componenti della rosa, Gasperini non si può lamentare. Come lui stesso ha ammesso, del resto.

    Certo, c'è Manu Koné che è uscito acciaccato dalla sfida infrasettimanale contro il Fenerbahçe. Come spiegato dall'ex tecnico atalantino "prova oggi, vedremo".

    Non sta benissimo nemmeno Emanuele Lulli, ma per un altro motivo: "Era influenzato ieri, aveva la febbre. Vediamo oggi, mi sembra che stia meglio".

    Quanto a Wesley, "ha preso una botta al ginocchio l'altra sera che lo ha condizionato nel finale", ma "sono ragazzi sani che in due giorni recuperano".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA PROBABILE ROMA CONTRO IL TORINO

    La Roma potrebbe dunque schierarsi così contro il Torino, in uno dei tre posticipi del lunedì: gara in programma alle 18.30, in contemporanea con Como-Parma e prima di Inter-Udinese.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Molina (Lulli), Pisilli (Koné), Cristante, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini

Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Roma crest
Roma
ROM