Chi gioca nell'attacco della Roma contro il Torino: Mora, Soulé, Dybala, Malen, Castro e le parole di Gasperini

Giocheranno tutti i titolari o qualcuno di loro riposerà? Il grande dubbio che aleggia attorno all'ambiente della Roma, alla vigilia della trasferta di Torino, è proprio questo.
La motivazione è legata alla serie di impegni che la squadra di Gian Piero Gasperini sta affrontando in questo periodo iniziale della stagione. Impegni casalinghi, ovvero di campionato, oltre alla gara di Champions League pareggiata contro il Fenerbahçe tre giorni fa.
Per questo motivo l'ipotesi che l'ex allenatore dell'Atalanta si affidi a un semi-turnover per affrontare il Toro non è campata per aria. Ed è anche di questo argomento che si è parlato durante la conferenza stampa della vigilia.
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