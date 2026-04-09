Chi gioca al posto di McKennie contro l'Atalanta: Miretti, Boga o Koopmeiners, Yildiz cambia ruolo?

Ruolo per ruolo, il sostituto ideale potrebbe essere Fabio Miretti. L'ex genoano ha perso completamente spazio nelle gerarchie di Spalletti, ma all'inizio di gennaio aveva avuto un guizzo niente male: ricordate le prestazioni contro Sassuolo e Cremonese, in uno dei migliori momenti stagionali della Juventus?

Poi Spalletti ha trovato la quadra con Conceiçao a destra, McKennie a fluttuare in mezzo, Yildiz a sinistra. E Miretti ha perso spazio. Uno spazio che spera ora di riconquistarsi a Bergamo.

In questo caso cambierebbe sostanzialmente poco nello schieramento juventino: Miretti al posto di McKennie, punto. Con David desideroso di tenersi il posto a discapito di Boga, ma questo è un altro discorso.