Chi gioca al posto di McKennie contro l'Atalanta: Miretti, Boga o Koopmeiners, Yildiz cambia ruolo?

Weston McKennie ha segnato anche contro il Genoa: un destro bello, preciso, secco, quello che ha chiuso il tabellino già nel primo tempo. Però una decina di minuti più tardi si è fatto ammonire. E questa per la Juventus è stata una pessima notizia.
Il jolly statunitense era in diffida prima della gara, il che significa che salterà la prossima: quella contro l'Atalanta, di fatto uno scontro diretto per l'Europa, in programma sabato sera alla New Balance Arena.
Il "bomber" di Spalletti, il punto fermo che può giocare ovunque, dovrà dunque essere rimpiazzato. Da chi? Le opzioni a disposizione del tecnico e come può giocare sabato la Juve in sua assenza.