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McKennie Boga KoopmeinersGetty Images
Stefano Silvestri

Chi gioca al posto di McKennie contro l'Atalanta: Miretti, Boga o Koopmeiners, Yildiz cambia ruolo?

Serie A
Atalanta vs Juventus
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La Juventus deve fare i conti con l'assenza per squalifica dell'intoccabile statunitense, ammonito col Genoa. E ora Spalletti deve pensare alla soluzione migliore per sostituirlo.

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Weston McKennie ha segnato anche contro il Genoa: un destro bello, preciso, secco, quello che ha chiuso il tabellino già nel primo tempo. Però una decina di minuti più tardi si è fatto ammonire. E questa per la Juventus è stata una pessima notizia.

Il jolly statunitense era in diffida prima della gara, il che significa che salterà la prossima: quella contro l'Atalanta, di fatto uno scontro diretto per l'Europa, in programma sabato sera alla New Balance Arena.

Il "bomber" di Spalletti, il punto fermo che può giocare ovunque, dovrà dunque essere rimpiazzato. Da chi? Le opzioni a disposizione del tecnico e come può giocare sabato la Juve in sua assenza.

  • Yildiz Juventus SassuoloGetty Images

    TOCCA A MIRETTI?

    Ruolo per ruolo, il sostituto ideale potrebbe essere Fabio Miretti. L'ex genoano ha perso completamente spazio nelle gerarchie di Spalletti, ma all'inizio di gennaio aveva avuto un guizzo niente male: ricordate le prestazioni contro Sassuolo e Cremonese, in uno dei migliori momenti stagionali della Juventus?

    Poi Spalletti ha trovato la quadra con Conceiçao a destra, McKennie a fluttuare in mezzo, Yildiz a sinistra. E Miretti ha perso spazio. Uno spazio che spera ora di riconquistarsi a Bergamo.

    In questo caso cambierebbe sostanzialmente poco nello schieramento juventino: Miretti al posto di McKennie, punto. Con David desideroso di tenersi il posto a discapito di Boga, ma questo è un altro discorso.

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  • BOGA SPERA

    Ecco, Jeremie Boga. Non tutti lo ricordano, ma il francese è un ex: ha indossato la maglia dell'Atalanta nella stagione 2022/2023, proveniente dal Sassuolo e prima di tornare in patria per giocare col Nizza.

    Boga è sorprendentemente partito dalla panchina contro il Genoa, è entrato nel finale, per una volta è rimasto nelle retrovie. Ma ora potrebbe ritrovare una maglia proprio a Bergamo.

    In che ruolo? Quello di esterno sinistro. E qui sì qualcosa cambierebbe sulla trequarti, anche e soprattutto a livello di posizioni.

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  • FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP

    IL RUOLO DI YILDIZ

    Se Spalletti dovesse effettivamente scegliere Boga, Kenan Yildiz si sposterebbe più centralmente rispetto al solito: dunque dal ruolo di esterno sinistro, con ampia libertà di movimento, a 10 puro.

    Yildiz in mezzo, Conceiçao a destra, Boga a sinistra: eccola qui la possibile trequarti bianconera nel caso fosse Kenan a fare il... McKennie.

  • E SE TOCCASSE A KOOPMEINERS?

    Un'altra strada porta a Teun Koopmeiners. Un altro ex, esattamente come Boga. O meglio: rispetto al francese ha lasciato decisamente di più all'Atalanta, sia in un senso positivo che negativo.

    La forzatura dell'addio nell'estate del 2024 non è mai stata digerita a Bergamo. Ma l'olandese aveva spesso incantato nei tre anni nerazzurri, compresa la storica Europa League vinta a Dublino contro il Bayer Leverkusen pochi mesi prima della separazione.

    Koopmeiners, che con l'Olanda ha recentemente giocato da esterno destro, potrebbe essere utilizzato da 10 alla New Balance Arena. Con Yildiz mantenuto dunque a sinistra. Si tratterebbe dell'ennesimo cambio ruolo per un giocatore-trottola, utilizzato perfino da terzo di difesa in stagione ma mai davvero in grado di trovare il proprio posto nel mondo.

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  • IL POSSIBILE 11 DELLA JUVENTUS CONTRO L'ATALANTA

    Ecco dunque come potrebbe schierarsi la Juventus, sabato sera, in casa dell'Atalanta:

    CON MIRETTI

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceiçao, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti

    CON BOGA

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceiçao, Yildiz, Boga; David. All. Spalletti

    CON KOOPMEINERS

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; David. All. Spalletti

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