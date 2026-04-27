Chi gioca al posto dell’infortunato Modric nel Milan? Da Jashari a Ricci, le soluzioni per Allegri

Proprio alla vigilia della sfida contro la Juventus, Allegri ha parlato di Jashari, confermando le qualità del belga anche in ottica futuro. “Su Jashari la società ha fatto un grande investimento per un giocatore di ottimo valore. Ha avuto l'infortunio, è rientrato, ha avuto meno spazio, ma non è che è diventato scarso. Ha trovato difficoltà, ha grandi potenzialità: sarà un giocatore importante per il Milan del futuro”.