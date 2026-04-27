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jashari ricciGetty Images
Nino Caracciolo

Chi gioca al posto dell’infortunato Modric nel Milan? Da Jashari a Ricci, le soluzioni per Allegri

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Con il croato quasi certamente out per tutto il finale di stagione, Allegri pensa a come sostituire il croato: il grande favorito è Jashari.

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Lo scontro fortuito con Locatelli nei minuti finali della sfida pareggiata contro la Juventus, il cambio obbligato, poi la diagnosi e l’operazione.

Luka Modric è stato sottoposto a intervento chirurgico in seguito alla frattura dello zigomo sinistro: un infortunio che, con ogni probabilità, ha messo fine anzitempo alla stagione con il Milan.

Un problema non da poco per Allegri, che per le ultime quattro partite di campionato dovrà rinunciare al suo leader tecnico. Ma chi sostituirà Modric in questo finale di stagione?

  • INSOSTITUIBILE PER ALLEGRI

    40 anni e non sentirli. Luka Modric è stato uno dei punti fermi del Milan di Allegri: il fuoriclasse croato ha giocato 33 della 34 partita disputate dai rossoneri in campionato, 32 di queste da titolare. L’ex Real Madrid è rimasto in panchina per tutto il match contro la Fiorentina (1-1) ed è entrato nei minuti finali della gara vinta contro il Lecce. La sua importanza però va oltre i numeri: Modric è stato il leader e il trascinatore della formazione rossonera in questa stagione.

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  • TOCCA A JASHARI

    Chi giocherà adesso al posto di Modric? Il sostituto naturale del croato è Ardon Jashari: il belga, subentrato al croato contro la Juventus, è il grande favorito per partire dall’inizio nelle prossime gare di campionato. L’ex Brugge ha vissuto una stagione complicata, visto il grave infortunio di inizio stagione. Quando è stato chiamato in causa ha dimostrato di avere qualità importanti, ma ovviamente – avendo giocato poco – non ha trovato continuità di rendimento e ritmo gara.

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  • LE PAROLE DI ALLEGRI SUL BELGA

    Proprio alla vigilia della sfida contro la Juventus, Allegri ha parlato di Jashari, confermando le qualità del belga anche in ottica futuro. “Su Jashari la società ha fatto un grande investimento per un giocatore di ottimo valore. Ha avuto l'infortunio, è rientrato, ha avuto meno spazio, ma non è che è diventato scarso. Ha trovato difficoltà, ha grandi potenzialità: sarà un giocatore importante per il Milan del futuro”.

  • IPOTESI RICCI

    Jashari come detto è il grande favorito per sostituire Modric nelle ultime gare di stagione, ma nella corsa a una maglia da titolare per il ruolo di play va inserito anche Samuele Ricci. L’ex Torino è stato sempre impiegato da mezzala in questa stagione, ma Allegri sa bene di poter contare su di lui anche nel suo “vecchio” ruolo di regista. Al momento però il grande favorito per partire dal primo minuto contro il Sassuolo resta Jashari.

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