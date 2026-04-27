Chi gioca al posto dell’infortunato Modric nel Milan? Da Jashari a Ricci, le soluzioni per Allegri

Lo scontro fortuito con Locatelli nei minuti finali della sfida pareggiata contro la Juventus, il cambio obbligato, poi la diagnosi e l’operazione.
Luka Modric è stato sottoposto a intervento chirurgico in seguito alla frattura dello zigomo sinistro: un infortunio che, con ogni probabilità, ha messo fine anzitempo alla stagione con il Milan.
Un problema non da poco per Allegri, che per le ultime quattro partite di campionato dovrà rinunciare al suo leader tecnico. Ma chi sostituirà Modric in questo finale di stagione?