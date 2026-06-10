Un futuro da scrivere. Leandro Trossard potrebbe lasciare l'Arsenal dopo il Mondiale, che spera di vivere da protagonista con la maglia del Belgio. Il 31enne attaccante, che con Arteta al timone ha giocato sia da esterno sia da riferimento offensivo, ha ancora un anno di contratto con i Gunners e al di là delle smentite di rito potrebbe fare la valigia quest'estate. La stagione con la squadra del nord di Londra è stata molto soddisfacente con 8 goal e 11 assist tra Premier League e coppe, tra le firme sul titolo di campione d'Inghilterra c'è anche la sua. Decisiva, in quest'ottica, la rete contro il West Ham che ha permesso all'Arsenal di mettere le mani sulla Premier dopo 22 anni.
Trossard accostato al Milan: per l'Arsenal è cedibile, quanto costa e quanto guadagna
QUANTO GUADAGNA E QUANTO COSTA
Trossard, legato all'Arsenal da un contratto in scadenza nel 2027 da circa 6 milioni di euro lordi più bonus a stagione, prima della finale di Champions League persa contro il Paris Saint-Germain aveva escluso una partenza ("Credo che resterò. La concorrenza non mi fa paura"), ma secondo i media inglesi i Gunners hanno tutta l'intenzione di cederlo per evitare di perderlo a zero tra un anno. E le offerte di certo non mancano. Arrivato dal Brighton nel gennaio 2023 per 27 milioni di sterline, il belga piace molto all'Aston Villa e al Besiktas di Italiano, club che ha parlato con il suo agente. La sua valutazione è di 15-20 milioni di euro.
RUMORS SUL MILAN
Negli ultimi giorni la stampa inglese ha accostato il nome di Trossard al Milan. Di certo è un profilo appetibile, che in passato è stato seguito dalla squadra mercato rossonera, ma al momento è difficile credere che possa essere un obiettivo. Molto dipenderà dal nuovo allenatore e dal nuovo percorso tecnico che verrà intrapreso.
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