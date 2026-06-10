Trossard accostato al Milan: per l'Arsenal è cedibile, quanto costa e quanto guadagna

Un futuro da scrivere. Leandro Trossard potrebbe lasciare l'Arsenal dopo il Mondiale, che spera di vivere da protagonista con la maglia del Belgio. Il 31enne attaccante, che con Arteta al timone ha giocato sia da esterno sia da riferimento offensivo, ha ancora un anno di contratto con i Gunners e al di là delle smentite di rito potrebbe fare la valigia quest'estate. La stagione con la squadra del nord di Londra è stata molto soddisfacente con 8 goal e 11 assist tra Premier League e coppe, tra le firme sul titolo di campione d'Inghilterra c'è anche la sua. Decisiva, in quest'ottica, la rete contro il West Ham che ha permesso all'Arsenal di mettere le mani sulla Premier dopo 22 anni.



