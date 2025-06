Chi è Tiago Santos, il terzino del Lille che il Milan segue: quanto costa e perché il club rossonero è interessato

Fasce da rifare per il Milan, a destra uno degli obiettivi è Tiago Santos, già seguito in passato prima del grave infortunio.

Il Milan si è già mosso sul mercato, soprattutto in uscita ma sarà protagonista anche da luglio in avanti visto che sono diverse le cose che il club rossonero deve fare per dare a Massimiliano Allegri una squadra completa e di livello.

Le priorità sono il centrocampo ma anche il reparto dei laterali difensivi, dove il Milan ha perso o perderà diversi giocatori. A sinistra ad esempio è sempre più probabile la partenza di Theo Hernandez, che ha aperto all'Al Hilal, ma anche a destra la dirigenza rossonera sarà costretta a muoversi con almeno un rinforzo.



A tal proposito, nella lista degli obiettivi, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche Tiago Santos, terzino destro di proprietà del Lille. Il giocatore è reduce da un lungo infortunio ma è pronto per rientrare in campo. Ecco chi è Tiago Santos, nel mirino del club rossonero.