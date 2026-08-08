Chi è Riccardo Cassano, il regista classe 2009 del Como che Fabregas ha accostato a Busquets e Pirlo

Vero, il Como non ha praticamente italiani nella propria rosa. Ma sta cominciando un processo di cambiamento in questo senso: non solo con l'acquisto di Liberali, ma anche grazie a Riccardo Cassano.
Chi è? Nessuna parentela con Antonio: semplicemente si tratta di uno dei prospetti più interessanti proposti dalla formazione Under 17 del club. E, soprattutto, di un ragazzo che Cesc Fabregas sta tenendo in particolare considerazione.
La riprova? Le parole che l'allenatore spagnolo gli ha dedicato in un'intervista uscita sul Corriere dello Sport. Elogi per nulla banali, se è vero che ci è scappato pure un accostamento a personaggi come Busquets e Pirlo.
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