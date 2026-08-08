Chi è Riccardo Cassano, il regista classe 2009 del Como che Fabregas ha accostato a Busquets e Pirlo

La stima di Fabregas non è certo recente. Già qualche mese prima della conclusione del campionato l'allenatore spagnolo ha cominciato a inserire Cassano negli allenamenti della prima squadra, a osservarlo, addirittura a convocarlo in Serie A: lo ha fatto nelle ultime due partite, contro Parma e Cremonese.

Alla fine l'esordio da baby di Cassano nel massimo campionato non c'è stato. Ma Fabregas non ha mai nascosto, proprio come ha fatto ora al Corriere dello Sport, la propria stima nei suoi confronti.

"Cassano è venuto ad allenarsi con noi in settimana e ci è piaciuto molto - diceva il tecnico a maggio, prima della trasferta di Verona - Ha avuto spunti positivi, mi ha regalato grandissime soddisfazioni. È un playmaker, ieri ha fatto la partita con noi. Non posso dire che sia pronto, ma capisce il calcio che vogliamo portare qui. Tantissimi ragazzi si allenano con noi in settimana, ma quando vediamo un giocatore che risalta noi siamo aperti. Lui poi è di Como".

Cassano, alla fine, con la prima squadra è sceso in campo davvero: lo ha fatto negli scorsi giorni nella Como Cup, la competizione organizzata al Sinigaglia che ha visto anche la partecipazione di squadre come Lens e Villarreal.