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Riccardo Cassano ComoGetty Images
Stefano Silvestri

Chi è Riccardo Cassano, il regista classe 2009 del Como che Fabregas ha accostato a Busquets e Pirlo

Serie A
Como
R. Cassano

Il diciassettenne centrocampista della Primavera lariana si è preso gli elogi del tecnico spagnolo, che lo ha già convocato nel finale della scorsa stagione: chi è e le sue caratteristiche.

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Vero, il Como non ha praticamente italiani nella propria rosa. Ma sta cominciando un processo di cambiamento in questo senso: non solo con l'acquisto di Liberali, ma anche grazie a Riccardo Cassano.

Chi è? Nessuna parentela con Antonio: semplicemente si tratta di uno dei prospetti più interessanti proposti dalla formazione Under 17 del club. E, soprattutto, di un ragazzo che Cesc Fabregas sta tenendo in particolare considerazione.

La riprova? Le parole che l'allenatore spagnolo gli ha dedicato in un'intervista uscita sul Corriere dello Sport. Elogi per nulla banali, se è vero che ci è scappato pure un accostamento a personaggi come Busquets e Pirlo.


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  • L'ACCOSTAMENTO A BUSQUETS E PIRLO

    Così. nello specifico, ha parlato Fabregas al Corsera:

    "Bisogna partire da 6, 7, 8 anni, la base, avendo un'idea del ragazzo - ha detto Fabregas - Per esempio Ricky Cassano, che ha iniziato a allenarsi con noi tre mesi prima che finisse il campionato. La prima volta, ok, bene, niente di speciale. La seconda, idem, però alcune cose mi facevano pensare che fosse diverso. Semplificava, quando vedevi Busquets o Pirlo ti accorgevi di una cosa. Se Pirlo giocava male, la squadra giocava male. E così per Busquets. Se loro giocavano bene, nessuno parlava di loro. Sai cosa vuol dire? Che erano fortemente condizionanti. In Riccardo io credo molto".

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  • RUOLO E CARATTERISTICHE

    Il fatto che Fabregas abbia citato due mostri sacri del calcio come Busquets e Pirlo, fatte le debite proporzioni, è normale: Cassano gioca nella stessa fetta di campo dei suoi due predecessori.

    Si tratta infatti di un classico regista, di un playmaker che gioca davanti alla difesa. Nato il 1° luglio 2009, diciasettenne dunque da appena qualche settimana, sta svolgendo questo ruolo nell'Under 17 del Como, la squadra in cui è cresciuto nel corso delle stagioni.

    Piede delicato, visione di gioco e capacità di dare ordine alla manovra, oltre a una ottima capacità di posizionamento e di semplificazione del gioco: sono queste le caratteristiche che hanno attirato l'attenzione di Fabregas. Oltre a saper dare un apporto adeguato anche in fase di rottura dell'azione avversaria.

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  • Cesc Fabregas ComoGetty Images

    LA STIMA DI FABREGAS

    La stima di Fabregas non è certo recente. Già qualche mese prima della conclusione del campionato l'allenatore spagnolo ha cominciato a inserire Cassano negli allenamenti della prima squadra, a osservarlo, addirittura a convocarlo in Serie A: lo ha fatto nelle ultime due partite, contro Parma e Cremonese.

    Alla fine l'esordio da baby di Cassano nel massimo campionato non c'è stato. Ma Fabregas non ha mai nascosto, proprio come ha fatto ora al Corriere dello Sport, la propria stima nei suoi confronti.

    "Cassano è venuto ad allenarsi con noi in settimana e ci è piaciuto molto - diceva il tecnico a maggio, prima della trasferta di Verona - Ha avuto spunti positivi, mi ha regalato grandissime soddisfazioni. È un playmaker, ieri ha fatto la partita con noi. Non posso dire che sia pronto, ma capisce il calcio che vogliamo portare qui. Tantissimi ragazzi si allenano con noi in settimana, ma quando vediamo un giocatore che risalta noi siamo aperti. Lui poi è di Como".

    Cassano, alla fine, con la prima squadra è sceso in campo davvero: lo ha fatto negli scorsi giorni nella Como Cup, la competizione organizzata al Sinigaglia che ha visto anche la partecipazione di squadre come Lens e Villarreal.

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  • FUTURO ITALIANO

    Come ha spiegato a chiare lettere Fabregas, Cassano non può ancora essere considerato pronto per far parte con continuità della prima squadra. E non potrebbe essere altrimenti per un neo diciassettenne, a meno che questi non si chiami Lamine Yamal.

    Però il futuro è suo, di Ricky. Sia al Como che in Nazionale. Anche perché il pupillo di Cesc è nel giro pure dell'Under 17 azzurra. La speranza, insomma, è quella di scalare le gerarchie da ambo le parti. Ma intanto le credenziali sono le migliori possibili.

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