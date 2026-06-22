Chi è Pedro Goncalves: ruolo, caratteristiche e perché Amorim lo ha richiesto al Milan

Classe '98, allo Sporting dal 2020, è stato uno dei protagonisti principali del ciclo vincente di Amorim nel club di Lisbona.

Destro di piede, Pedro Goncalves è un giocatore di estrema duttilità. Tra centrocampo e attacco può giocare praticamente ovunque, sia a destra che a sinistra.

Vede tantissimo la porta, pensate che alla sua prima stagione allo Sporting ha segnato 23 goal in campionato. Ma in generale i suoi numeri con i neroverdi sono di altissimo livello: 239 partite, 97 goal e 66 assist.

Tecnicamente molto completo, Pedro Goncalves è uno sa come determinare all'interno dei 90 minuti. Se non segna, fa segnare i compagni. Dalla nazionale portoghese, tuttavia, non è stato mai realmente considerato. Soltanto quattro presenze totali e niente Mondiali.



