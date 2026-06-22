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Pedro Goncalves SportingGetty Images
Marco Trombetta

Chi è Pedro Goncalves: ruolo, caratteristiche e perché Amorim lo ha richiesto al Milan

Calciomercato
Milan

Pedro Goncalves è il primo rinforzo chiesto al Milan da Ruben Amorim: che tipo di giocatore è, ruolo e dove giocherebbe nei rossoneri.

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Si muove finalmente il calciomercato del Milan e lo fa con una precisa richiesta da parte del nuovo allenatore Ruben Amorim.

Il nome caldo è quello di Pedro Goncalves, che avrebbe già dato la disponibilità, secondo 'Record', al trasferimento in rossonero.

  • CHI E' PEDRO GONCALVES, RUOLO E CARATTERISTICHE

    Classe '98, allo Sporting dal 2020, è stato uno dei protagonisti principali del ciclo vincente di Amorim nel club di Lisbona.

    Destro di piede, Pedro Goncalves è un giocatore di estrema duttilità. Tra centrocampo e attacco può giocare praticamente ovunque, sia a destra che a sinistra.

    Vede tantissimo la porta, pensate che alla sua prima stagione allo Sporting ha segnato 23 goal in campionato. Ma in generale i suoi numeri con i neroverdi sono di altissimo livello: 239 partite, 97 goal e 66 assist.

    Tecnicamente molto completo, Pedro Goncalves è uno sa come determinare all'interno dei 90 minuti. Se non segna, fa segnare i compagni. Dalla nazionale portoghese, tuttavia, non è stato mai realmente considerato. Soltanto quattro presenze totali e niente Mondiali.


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  • PERCHE' AMORIM VUOLE PEDRO GONCALVES E DOVE GIOCHEREBBE AL MILAN

    Come detto, Pedro Goncalves è stato uno dei fedelissimi di Amorim allo Sporting, oltre che il faro tecnico della squadra.

    Del resto, basta guardare i suoi numeri sotto la guida del nuovo allenatore del Milan: 189 partite, 81 goal e 57 assist.

    Pedro Goncalves ha vissuto con Amorim il periodo migliore della sua carriera in termini di valorizzazione. E la speranza del Milan è che questa connessione possa riproporsi anche in rossonero.

    Sulla carta, Pedro Goncalves dovrebbe essere il sostituto naturale di Leao, visto che è stato impiegato prevalentemente a sinistra nel corso della sua carriera.

    Ma la sua duttilità gli permette di essere un'arma utilizzabile in qualunque posizione nel 3-4-2-1 di Amorim, volendo anche come esterno di centrocampo in partite dove ci sarà maggiore necessità di attaccare.

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