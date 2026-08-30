Chi è Pape Sarr, in arrivo alla Juventus dal Tottenham: ruolo, caratteristiche tecniche e carriera

Classe 2002, Pape Matar Sarr compirà 24 anni a metà settembre. È senegalese, ma gioca in Europa ormai da qualche anno: prima in Francia e poi in Inghilterra.

A portarlo nel nostro continente dal Generation Foot è stato il Metz nel 2020. Lì Sarr è cresciuto, si è sgrezzato, nella sua prima stagione in Ligue 1 ha segnato 3 volte in 22 presenze e ha giocato ancora di più nella seconda: 33 volte, con un goal e tre assist all'attivo.

Nell'estate del 2022 è arrivata la chiamata del Tottenham, dove inizialmente Sarr ha trovato pochissimo spazio. Nelle tre stagioni successive, però, il giovane senegalese è diventato un elemento importante degli Spurs sia in Premier League che in Europa, compresa la cavalcata che nel 2025 ha portato gli inglesi a trionfare in Europa League: lì Pape ha collezionato 13 presenze segnando due reti.

L'addio al Tottenham arriva nel contesto della rivoluzione che gli Spurs stanno effettuando in mezzo al campo: reparto dove Roberto De Zerbi ha chiesto e ottenuto i costosissimi Mateus Fernandes e Sandro Tonali, due innesti che hanno ridotto a dismisura lo spazio per Sarr.