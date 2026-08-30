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Pape Sarr TottenhamGetty Images
Stefano Silvestri

Chi è Pape Sarr, in arrivo alla Juventus dal Tottenham: ruolo, caratteristiche tecniche e carriera

Calciomercato
Serie A
Juventus
P. Sarr

Senza Kessié, che ha preferito tornare all'Atalanta, i bianconeri hanno immediatamente ripiegato sul centrocampista degli Spurs: chi è e le sue prospettive con Spalletti.

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Ecco il piano B. Senza Franck Kessié, che ha preferito il ritorno all'Atalanta all'approdo a Torino, la Juventus ha messo le mani su Pape Sarr, giocatore del Tottenham.

I contatti positivi di sabato sera si sono rapidamente evoluti in qualcosa di più. Tanto che, secondo Sky Sport, la Juve e il Tottenham hanno praticamente trovato un accordo su quasi tutto sulla base di un prestito oneroso a tre milioni con diritto di riscatto trasformabile in obbligo a 30. Quel "quasi" è relativo alle condizioni dell'obbligo: si tratta sulla qualificazione in Europa League e sulle presenze del calciatore a Torino.

Ma chi è Pape Sarr? Tutto sul futuro centrocampista della Juventus: il ruolo, le caratteristiche tecniche e le sue prospettive nella rosa di Luciano Spalletti.


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  • LA CARRIERA DI SARR

    Classe 2002, Pape Matar Sarr compirà 24 anni a metà settembre. È senegalese, ma gioca in Europa ormai da qualche anno: prima in Francia e poi in Inghilterra.

    A portarlo nel nostro continente dal Generation Foot è stato il Metz nel 2020. Lì Sarr è cresciuto, si è sgrezzato, nella sua prima stagione in Ligue 1 ha segnato 3 volte in 22 presenze e ha giocato ancora di più nella seconda: 33 volte, con un goal e tre assist all'attivo.

    Nell'estate del 2022 è arrivata la chiamata del Tottenham, dove inizialmente Sarr ha trovato pochissimo spazio. Nelle tre stagioni successive, però, il giovane senegalese è diventato un elemento importante degli Spurs sia in Premier League che in Europa, compresa la cavalcata che nel 2025 ha portato gli inglesi a trionfare in Europa League: lì Pape ha collezionato 13 presenze segnando due reti.

    L'addio al Tottenham arriva nel contesto della rivoluzione che gli Spurs stanno effettuando in mezzo al campo: reparto dove Roberto De Zerbi ha chiesto e ottenuto i costosissimi Mateus Fernandes e Sandro Tonali, due innesti che hanno ridotto a dismisura lo spazio per Sarr.

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  • RUOLO E CARATTERISTICHE TECNICHE

    Sarr è un classico centrocampista centrale, perfetto per un modulo con due elementi davanti alla difesa: quello che Spalletti ha utilizzato in pianta stabile dal suo arrivo alla Juventus, dunque.

    Alto un metro e 85, longilineo, Sarr è una sorta di centrocampista box-to-box: molto dinamico, aggressivo anche nel portar palla, aggiunge al proprio gioco quella giusta dose di personalità che non guasta mai.

    Anche con i piedi ci siamo, anche se la sua tecnica non può essere paragonata a quella di altri giocatori con caratteristiche diverse. Però Sarr non disdegna di presentarsi al limite dell'area per calciare e un anno fa, in un'amichevole estiva contro l'Arsenal, ha addirittura segnato uno strepitoso goal da metà campo.

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  • HA GIOCATO DUE MONDIALI

    Sarr è anche nel giro della Nazionale senegalese: viene convocato ormai dal 2021, da quando ancora indossava la maglia del Metz in Ligue 1, e nel corso di questi anni ha messo assieme 42 presenze e segnato 4 volte.

    Il futuro centrocampista della Juventus, a dire il vero, non è mai riuscito a prendersi stabilmente una maglia da titolare con i Leoni della Teranga. I prescelti sono solitamente altri, tra cui Gana Gueye.

    Però Sarr può vantare sul proprio curriculum qualcosa che altri colleghi si sognano: ha giocato due Mondiali. Il primo nel 2022, in Qatar, e il secondo quello concluso da poco in Nord America.

    In entrambi i casi Sarr è comunque sceso in campo molto poco: appena due spezzoni di partita, contro Norvegia e Belgio, hanno caratterizzato l'ultima avventura, gli stessi di quattro anni fa in terra asiatica.

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  • COME CAMBIA LA JUVENTUS COL SUO ARRIVO

    Sarr sarà titolare alla Juventus? Le prospettive ci sono, anche perché le sue caratteristiche possono ricordare quelle di Khephren Thuram, il teorico titolare, sempre ai box a causa di un problema a un ginocchio che potrebbe portarlo all'operazione.

    Non solo: nei piani di Spalletti, Sarr farà le veci anche di Kessié dopo il mancato arrivo dell'ex milanista. Anche in questo caso, pure a livello di caratteristiche.

    Gli attuali titolari del centrocampo bianconero sono Manuel Locatelli e Douglas Luiz, quest'ultimo rigenerato da Spalletti: ma se l'italiano è praticamente intoccabile, il brasiliano deve continuamente dimostrare di "esserci". E ora verrà insidiato da Sarr in caso di passi falsi.

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