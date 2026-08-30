Chi è Pape Sarr, in arrivo alla Juventus dal Tottenham: ruolo, caratteristiche tecniche e carriera

Ecco il piano B. Senza Franck Kessié, che ha preferito il ritorno all'Atalanta all'approdo a Torino, la Juventus ha messo le mani su Pape Sarr, giocatore del Tottenham.
I contatti positivi di sabato sera si sono rapidamente evoluti in qualcosa di più. Tanto che, secondo Sky Sport, la Juve e il Tottenham hanno praticamente trovato un accordo su quasi tutto sulla base di un prestito oneroso a tre milioni con diritto di riscatto trasformabile in obbligo a 30. Quel "quasi" è relativo alle condizioni dell'obbligo: si tratta sulla qualificazione in Europa League e sulle presenze del calciatore a Torino.
Ma chi è Pape Sarr? Tutto sul futuro centrocampista della Juventus: il ruolo, le caratteristiche tecniche e le sue prospettive nella rosa di Luciano Spalletti.
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