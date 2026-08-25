Chi è Oosterwolde, il nuovo giocatore della Roma che arriva dal Fenerbahce: prezzo, caratteristiche e ruolo

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La Roma non si ferma e piazza un altro colpo sul calciomercato.
I giallorossi accolgono Jayden Quinn Oosterwolde, sbarcato nella mattinata di martedì 25 agosto nella Capitale e pronto a mettersi subito a disposizione di Gasperini.
Ma chi è Oosterwolde? Scopriamo insieme il nuovo acquisto della Roma e dove può giocare con i giallorossi.