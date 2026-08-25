Chi è Oosterwolde, il nuovo giocatore della Roma che arriva dal Fenerbahce: prezzo, caratteristiche e ruolo

Oosterwolde è il quinto colpo della Roma in questa sessione di mercato. Prima di lui sono arrivati Koulierakis, Molina, Rodrigo Mora e Santiago Castro.

I giallorossi lo acquistato in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni. Oosterwolde arriva dal Fenerbahce.

Ma quanto costerà? In caso di riscatto al termine della stagione la Roma dovrebbe versare circa 20 milioni di euro al club turco.