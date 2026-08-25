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Lelio Donato

Chi è Oosterwolde, il nuovo giocatore della Roma che arriva dal Fenerbahce: prezzo, caratteristiche e ruolo

Calciomercato
AS Roma

La Roma piazza un altro colpo regalando a Gasperini anche Jayden Quinn Oosterwolde. Scopriamo insieme chi è il nuovo acquisto dei giallorossi: arriva dal Fenerbahce, ecco come può giocare.

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La Roma non si ferma e piazza un altro colpo sul calciomercato.

I giallorossi accolgono Jayden Quinn Oosterwolde, sbarcato nella mattinata di martedì 25 agosto nella Capitale e pronto a mettersi subito a disposizione di Gasperini.

Ma chi è Oosterwolde? Scopriamo insieme il nuovo acquisto della Roma e dove può giocare con i giallorossi.

  • OOSTERWOLDE ALLA ROMA: IL PREZZO

    Oosterwolde è il quinto colpo della Roma in questa sessione di mercato. Prima di lui sono arrivati Koulierakis, Molina, Rodrigo Mora e Santiago Castro.

    I giallorossi lo acquistato in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni. Oosterwolde arriva dal Fenerbahce.

    Ma quanto costerà? In caso di riscatto al termine della stagione la Roma dovrebbe versare circa 20 milioni di euro al club turco.

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  • IL RUOLO DI OOSTERWOLDE ALLA ROMA

    Oosterwolde va a coprire il vuoto lasciato nella rosa della Roma dall'inattesa partenza di Celik.

    Il suo ruolo sarà soprattutto quello di vice Wesley dunque, almeno inizialmente, non parte come titolare nella formazione tipo di Gasperini.

    In questo modo D'Amico ha assicurato al tecnico un'alternativa di assoluto livello anche sulla fascia sinistra mentre a destra si alterneranno l'altro nuovo acquisto Molina e Rensch.

    In caso di necessità Oosterwolde può comunque giocare anche nei tre di difesa.

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  • L'ESPERIENZA AL PARMA E LA STIMA DI MOURINHO

    Oosterwolde peraltro conosce già il calcio italiano, da dove è passato qualche anno fa.

    Il giocatore olandese, 25 anni, ha infatti vestito la maglia del Parma collezionando in totale 23 presenze in Serie B con un goal segnato. Molte delle quali proprio da esterno sinistro a tutta fascia.

    Poi il trasferimento al Fenerbahce dove ha conosciuto Josè Mourinho. Lo Special One apprezzava molto le caratteristiche da terzino moderno di Oosterwolde.

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