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Omari Hutchinson Nottingham ForestGetty Images
Stefano Silvestri

Chi è Omari Hutchinson, il dopo Leao mancino per il Milan: ruolo, caratteristiche tecniche e carriera

Calciomercato
Serie A
Milan
O. Hutchinson

I rossoneri stanno per prelevare l'inglese di origini giamaicane del Nottingham Forest, regalando ad Amorim un trequartista in più: chi è il rinforzo in extremis del mercato estivo.

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Ecco il dopo Leao per il Milan. I rossoneri stanno per portare in Italia Omari Hutchinson, esterno offensivo o trequartista del Nottingham Forest, rinforzo in extremis del mercato estivo.

L'accordo con gli inglesi, secondo Matteo Moretto, è stato trovato. E Hutchinson si prepara così a lasciare la Premier League per la Serie A: arriverà in prestito oneroso con diritto di riscatto, trasformabile in obbligo a determinate condizioni.

Ma chi è Hutchinson, 23 anni il prossimo 30 ottobre?Tutto sul nuovo acquisto del Milan: il ruolo, le caratteristiche tecniche, la carriera e come potrà inserirsi nell'undici di Amorim.


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  • RUOLO E CARATTERISTICHE

    Hutchinson è un mancino di piede che ama partire da destra per accentrarsi. E può essere utilizzato sia come esterno in un 4-2-3-1 o 4-3-3, che come trequartista.

    Quest'ultima posizione fa al caso di Amorim, che non a caso ha chiesto alla dirigenza un elemento mancino capace di giostrare, in coppia con un altro giocatore, alle spalle del centravanti Gonçalo Ramos.

    Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, Hutchinson è un giocatore frizzante, brillante, volitivo. Palla al piede cerca il numero, la sterzata, l'accelerazione. Si tratta di un giocatore rapido, qualitativo, che sa calciare in porta e fornire assist ai compagni partendo, appunto, soprattutto dalla zona di destra.

    Ad aiutarlo è la stazza fisica, tutt'altro che imponente, oltre a un'altezza non esagerata: un metro e 74 centimetri.

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  • LA CARRIERA

    Hutchinson è un prodotto delle giovanili dell'Arsenal, club con cui non è però mai arrivato a esordire in Premier League né in alcuna competizione ufficiale a livello di prima squadra.

    Lo ha fatto con la maglia del Chelsea, dopo aver cambiato sponda del Tamigi nell'estate del 2022: qualche mese più tardi, il 5 gennaio 2023, è sceso in campo negli ultimi 22 minuti più recupero di una partita persa contro il Manchester City, collezionando la sua prima presenza nel massimo campionato inglese.

    Ma il Chelsea non ha creduto troppo in lui e lo ha ceduto a sua volta all'Ipswich Town: prima in prestito e poi, dopo la promozione dei Tractor Boys in Premier League, a titolo definitivo.

    Hutchinson non è riuscito a evitare l'immediato ritorno dell'Ipswich in Championship, nel 2024/25 ha segnato tre volte in 31 presenze, ma il Nottingham Forest lo ha tenuto al piano più alto. E Omari ha ripagato la fiducia, non tanto a livello realizzativo (un solo goal in Premier) quanto di assist (ben 7). Collezionando anche 8 presenze in Europa League, competizione in cui il Forest si è issato sino alle semifinali.

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  • LA DOPPIA NAZIONALITÀ

    Negli ultimi anni, Hutchinson è stato nel giro delle Nazionali inglesi: l'ultima l'Under 21, con la quale ha partecipato all'Europeo di categoria nell'estate del 2025.

    Il futuro giocatore del Milan ha però origini giamaicani, e proprio la Giamaica lo ha convocato in un paio di occasioni nel 2023, quando aveva appena 19 anni: nel marzo di quell'anno Omari ha collezionato due presenze in altrettante amichevoli contro Trinidad&Tobago.

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  • COME GIOCHERÀ CON AMORIM

    Hutchinson è di fatto il dopo Leao, ma le sue caratteristiche sono diverse da quelle del portoghese. Se non altro perché uno è destro di piede e l'altro mancino.

    Nei piani di Amorim, il giocatore del Nottingham Forest si piazzerà sulla trequarti ma sul centro-destra. A differenza del portoghese, che amava partire da sinistra per sprigionare la propria creatività.

    Hutchinson lo farà da titolare? In un primo momento i dubbi ci sono. Specialmente perché sulla trequarti è esploso Cissé e sta per tornare Pulisic. L'inglese fornirà più che altro un'alternativa ad Amorim, tentando di sovvertire le gerarchie.

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