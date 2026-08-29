Chi è Omari Hutchinson, il dopo Leao mancino per il Milan: ruolo, caratteristiche tecniche e carriera

Ecco il dopo Leao per il Milan. I rossoneri stanno per portare in Italia Omari Hutchinson, esterno offensivo o trequartista del Nottingham Forest, rinforzo in extremis del mercato estivo.
L'accordo con gli inglesi, secondo Matteo Moretto, è stato trovato. E Hutchinson si prepara così a lasciare la Premier League per la Serie A: arriverà in prestito oneroso con diritto di riscatto, trasformabile in obbligo a determinate condizioni.
Ma chi è Hutchinson, 23 anni il prossimo 30 ottobre?Tutto sul nuovo acquisto del Milan: il ruolo, le caratteristiche tecniche, la carriera e come potrà inserirsi nell'undici di Amorim.
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