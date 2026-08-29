Chi è Omari Hutchinson, il dopo Leao mancino per il Milan: ruolo, caratteristiche tecniche e carriera

Hutchinson è di fatto il dopo Leao, ma le sue caratteristiche sono diverse da quelle del portoghese. Se non altro perché uno è destro di piede e l'altro mancino.

Nei piani di Amorim, il giocatore del Nottingham Forest si piazzerà sulla trequarti ma sul centro-destra. A differenza del portoghese, che amava partire da sinistra per sprigionare la propria creatività.

Hutchinson lo farà da titolare? In un primo momento i dubbi ci sono. Specialmente perché sulla trequarti è esploso Cissé e sta per tornare Pulisic. L'inglese fornirà più che altro un'alternativa ad Amorim, tentando di sovvertire le gerarchie.