Chi è Molina, il nuovo esterno della Roma: ruolo, caratteristiche, prezzo e la carriera dell'argentino

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Gasperini sta per scartare il terzo regalo dal calciomercato.
La Roma ha infatti accelerato per regalare al tecnico un esterno destro che prenda di fatto il posto in rosa di Celik.
Appurate le difficoltà per arrivare a Read, i giallorossi hanno prontamente dirottato su Nahuel Molina raggiungendo un accorso di massima con l'Atletico Madrid.
Molina peraltro ha già giocato in Serie A e può vantare una grande esperienza anche a livello internazionale.