Chi è Molina, il nuovo esterno della Roma: ruolo, caratteristiche, prezzo e la carriera dell'argentino

L'ottimo rendimento di Molina all'Udinese viene notato anche in Spagna, così su di lui piomba l'Atletico Madrid che lo porta in Liga per venti milioni di euro nel 2022.

Ma com'è andata l'esperienza dell'argentino alla corte di Simeone? Molina gioca tanto e si conferma un elemento affidabile sia come terzino puro che quando viene schierato leggermente più avanti.

Nell'ultima stagione ha trovato un po' meno spazio ma è comunque sceso in campo ventisei volte in campionato e addirittura tredici in Champions League. Oltre a sei presenze in Coppa del Re e una in Supercoppa.

Molina è insomma un giocatore assolutamente integro fisicamente e nel pieno della maturità calcistica.