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Cagliari Calcio v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Chi è Molina, il nuovo esterno della Roma: ruolo, caratteristiche, prezzo e la carriera dell'argentino

Calciomercato
Roma

La Roma ha chiuso con l'Atletico Madrid per Nahuel Molina, esterno argentino che ha vinto i Mondiali nel 2022 e ha già giocato in Serie A con la maglia dell'Udinese.

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Gasperini sta per scartare il terzo regalo dal calciomercato.

La Roma ha infatti accelerato per regalare al tecnico un esterno destro che prenda di fatto il posto in rosa di Celik.

Appurate le difficoltà per arrivare a Read, i giallorossi hanno prontamente dirottato su Nahuel Molina raggiungendo un accorso di massima con l'Atletico Madrid.

Molina peraltro ha già giocato in Serie A e può vantare una grande esperienza anche a livello internazionale.

  • GLI ANNI IN ITALIA CON L'UDINESE

    Nahuel Molina, che oggi ha 28 anni, arriva in Italia nel 2020 quando a scovarlo in Argentina è l'Udinese.

    Per uno strano scherzo del destino debutta in Serie A il 3 ottobre di quell'anno proprio contro quella che sarà la sua prossima squadra: la Roma.

    Dopo un naturale periodo di ambientamento nel nuovo campionato, Molina trova sempre più spazio nelle file friulane.

    La prima stagione con l'Udinese si chiude con ventinove presenze in Serie A, due goal e cinque assist. Va ancora meglio la seconda in cui Molina colleziona trentacinque presenze con ben sette goal e cinque assist.

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  • LA CHIAMATA DELL'ATLETICO MADRID

    L'ottimo rendimento di Molina all'Udinese viene notato anche in Spagna, così su di lui piomba l'Atletico Madrid che lo porta in Liga per venti milioni di euro nel 2022.

    Ma com'è andata l'esperienza dell'argentino alla corte di Simeone? Molina gioca tanto e si conferma un elemento affidabile sia come terzino puro che quando viene schierato leggermente più avanti.

    Nell'ultima stagione ha trovato un po' meno spazio ma è comunque sceso in campo ventisei volte in campionato e addirittura tredici in Champions League. Oltre a sei presenze in Coppa del Re e una in Supercoppa.

    Molina è insomma un giocatore assolutamente integro fisicamente e nel pieno della maturità calcistica.

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  • CAMPIONE DEL MONDO CON L'ARGENTINA

    Molina, che da piccolo voleva diventare come Messi ma oggi è un esterno difensivo, ha scritto pagine di storia importanti anche con la sua Nazionale.

    In totale sono già sessantacinque le sue presenze con l'Argentina. E addirittura quattro i trofei conquistati con la camiseta albiceleste.

    Il più importante, ovviamente, è la Coppa del Mondo nel 2022 quando Molina gioca quasi sempre titolare segnando anche un goal nei quarti di finale contro l'Olanda.

    Il prossimo esterno della Roma ha vinto anche due Copa America e la Finalissima contro l'Italia. Inoltre è stato un punto fermo per Scaloni pure agli ultimi Mondiali.

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  • MOLINA ALLA ROMA: RUOLO, CARATTERISTICHE E PREZZO

    Nahuel Molina, come detto, nasce come attaccante ma viene molto presto arretrato di parecchi metri.

    Oggi gioca prevalentemente come terzino destro anche se alla Roma verrà utilizzato da esterno a tutta fascia nel 3-4-2-1 di Gasperini, dove porterà corsa e velocità.

    L'affare tra la società giallorossa e l'Atletico Madrid, ormai in dirittura d'arrivo, prevede una cessione a titolo definitivo. La Roma dovrebbe versare ai Colchoneros circa 13 milioni di euro più bonus per un totale di 16-17 milioni.

    Il rinforzo tanto atteso da Gasperini sta per arrivare.


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