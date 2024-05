Chi è Florent Ghisolfi, favorito come nuovo direttore sportivo della Roma

Il club giallorosso continua la ricerca dell’erede di Tiago Pinto: il favorito è il 39enne, attuale DS del Nizza.

La Roma guarda in Francia per il ruolo di direttore sportivo, vacante dopo l’addio il 1° febbraio scorso di Tiago Pinto.

Il club giallorosso è alla ricerca di una nuova figura e sta valutando diversi profilo.

Tra quelli vagliati c’è anche Florent Ghisolfi, attuale direttore sportivo del Nizza e favorito - secondo Sky Sport - per raccogliere l’eredità del portoghese.

39 anni, Ghisolfi ha giocato in Ligue 1 e ha vinto la scommessa Farioli in estate, prelevando il tecnico dall’Alanyaspor e affidandogli la panchina del club rossonero della Costa Azzurra dopo le due esperienze in Turchia.

Ma chi è Florent Ghisolfi, favorito nella corsa al ruolo di nuovo direttore sportivo della Roma?