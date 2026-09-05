Chi è Diogo Leite, un altro svincolato per la Lazio: ruolo, caratteristiche tecniche, carriera, sarà titolare o no

Ma perché la Lazio ha preso Diogo Leite? Perché dopo la conclusione del mercato ha perso un elemento centrale, ovvero Alessio Romagnoli, finalmente trasferitosi all'Al Sadd dopo una lunghissima telenovela.

La necessità della dirigenza e di Gattuso era quella di sostituire il grande ex. E il profilo di Diogo Leite, svincolato come lo erano Doekhi ma anche Pedraza, ha preso sempre più piede.

Il portoghese, almeno sulla carta, dovrebbe arrivare a Roma per prendersi il posto da titolare proprio accanto all'ex compagno Doekhi. A scivolare in panchina sarebbe così Provstgaard, che ha fin qui dimostrato qualche incertezza nonostante la Lazio abbia tenuto la porta inviolata nelle prime due giornate di campionato.

Diogo Leite, come già accennato, potrebbe anche fare il terzo sul centro-sinistra di una difesa a tre: un'alternativa tattica per Gattuso, che ha già adottato un simile sistema di gioco sia a livello di club che in Nazionale.