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Diogo LeiteGetty Images
Stefano Silvestri

Chi è Diogo Leite, un altro svincolato per la Lazio: ruolo, caratteristiche tecniche, carriera, sarà titolare o no

Calciomercato
Serie A
Lazio
D. Leite

Altro arrivo a parametro zero dall'Union Berlino per i biancocelesti dopo quello di Doekhi: chi è il centrale portoghese che sta per rinforzare la difesa di Gattuso.

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Due vittorie su due e la Lazio non si ferma neppure sul mercato: qualche giorno dopo la chiusura ufficiale della finestra trasferimenti, a Roma è in arrivo Diogo Leite.

Svincolato dopo aver chiuso il rapporto con l'Union Berlino ed essere rimasto senza squadra, il centrale difensivo portoghese è a un passo dall'indossare la maglia biancoceleste. A riferirlo è Fabrizio Romano, secondo cui le trattative sono avanzate e la chiusura è vicina.

Chi è dunque Diogo Leite? Il ruolo, le caratteristiche tecniche e la carriera del futuro giocatore della Lazio, nonché le sue prospettive nella rosa di Gattuso.


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  • LA CARRIERA DI DIOGO LEITE

    Classe 1999, 27 anni compiuti a gennaio, Diogo Leite può ancora essere considerato nel pieno della propria carriera: non è più giovanissimo, ma non è ancora avviato sul classico viale del tramonto.

    Il portoghese è reduce da un quadriennio in cui ha militato in Germania con l'Union Berlino: ironia della sorte la stessa squadra di Danilo Doekhi, che si prepara a raggiungere a Roma dopo che anche quest'ultimo, nelle scorse settimane, ha firmato a parametro zero con la Lazio.

    A livello giovanile, dopo gli esordi nel Leixoes, Diogo Leite cresce nel Porto: con la maglia biancoblù trascorre un decennio, esordendo giovanissimo in prima squadra nel 2018 dopo aver militato anche nella squadra B. Un prestito al Braga è l'anteprima della cessione a titolo definitivo all'Union Berlino, avvenuta nell'estate del 2022.

    In Bundesliga, Diogo Leite si impone come elemento interessante e solido. Anche il Milan arriva a mettere gli occhi su di lui, ma senza esiti. Con l'Union, molto spesso assieme a Doekhi, sono 136 le presenze complessive con due reti messe a segno.

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  • Diogo Leite Union BerlinGetty

    RUOLO E CARATTERISTICHE TECNICHE

    Per quanto riguarda il ruolo, Diogo Leite è un centrale difensivo. Il piede preferito è quello mancino, il che significa che il portoghese ama giocare sul centro-sinistra.

    A Berlino lo ha fatto spesso in una difesa a tre, come terzo di sinistra, con Doekhi (ma anche Leonardo Bonucci, nella prima parte della stagione 2023/2024) a comandare il reparto in mezzo. Ma può giostrare anche in una retroguardia con quattro elementi, come quella di Gattuso.

    A spiccare è innanzitutto la sua stazza: vanta infatti più di un metro e 90 d'altezza. Le lunghe leve gli consentono di avere un vantaggio sui palloni alti, nonché di arrivare in anticipo sul diretto avversario e poterlo anticipare.

    Non solo: Diogo Leite è particolarmente abile in fase di primo disimpegno dalla difesa, caratteristica ormai necessaria in un centrale difensivo moderno.

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  • NEL 2022 SOGNAVA I MONDIALI

    Con il Portogallo, invece, Diogo Leite non ha mai avuto fortuna: la sua Nazionale lo ha convocato in alcune occasioni, ma senza mai permettergli di mettere piede in campo.

    L'ex Union Berlino, intanto, ha sognato i Mondiali del 2022 in Qatar: l'allora commissario tecnico Fernando Santos lo ha inserito nella lista preliminare di 55 calciatori per la competizione, escludendolo però al momento di stilare quella vera e propria dei convocati.

    Diogo Leite è stato successivamente chiamato in un paio di occasioni, prima nel marzo del 2023 e poi un anno più tardi. In entrambi i casi, e in tre partite su tre, non è però riuscito ad esordire.

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  • SARÀ TITOLARE ALLA LAZIO?

    Ma perché la Lazio ha preso Diogo Leite? Perché dopo la conclusione del mercato ha perso un elemento centrale, ovvero Alessio Romagnoli, finalmente trasferitosi all'Al Sadd dopo una lunghissima telenovela.

    La necessità della dirigenza e di Gattuso era quella di sostituire il grande ex. E il profilo di Diogo Leite, svincolato come lo erano Doekhi ma anche Pedraza, ha preso sempre più piede.

    Il portoghese, almeno sulla carta, dovrebbe arrivare a Roma per prendersi il posto da titolare proprio accanto all'ex compagno Doekhi. A scivolare in panchina sarebbe così Provstgaard, che ha fin qui dimostrato qualche incertezza nonostante la Lazio abbia tenuto la porta inviolata nelle prime due giornate di campionato.

    Diogo Leite, come già accennato, potrebbe anche fare il terzo sul centro-sinistra di una difesa a tre: un'alternativa tattica per Gattuso, che ha già adottato un simile sistema di gioco sia a livello di club che in Nazionale.

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