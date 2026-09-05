Chi è Diogo Leite, un altro svincolato per la Lazio: ruolo, caratteristiche tecniche, carriera, sarà titolare o no

Due vittorie su due e la Lazio non si ferma neppure sul mercato: qualche giorno dopo la chiusura ufficiale della finestra trasferimenti, a Roma è in arrivo Diogo Leite.
Svincolato dopo aver chiuso il rapporto con l'Union Berlino ed essere rimasto senza squadra, il centrale difensivo portoghese è a un passo dall'indossare la maglia biancoceleste. A riferirlo è Fabrizio Romano, secondo cui le trattative sono avanzate e la chiusura è vicina.
Chi è dunque Diogo Leite? Il ruolo, le caratteristiche tecniche e la carriera del futuro giocatore della Lazio, nonché le sue prospettive nella rosa di Gattuso.
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