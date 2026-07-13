Chi è Danilho Doekhi, nuovo difensore della Lazio: lo zio Winston Bogarde ha giocato nel Milan

Dopo Alfonso Pedraza, ecco Danilo Doekhi. La nuova Lazio di Rino Gattuso comincia a prendere forma dopo alcuni addii piuttosto dolorosi. Rigorosamente a parametro zero.
28 anni compiuti alla fine di giugno, Doekhi arriva a Roma da svincolato dopo la conclusione dell'avventura con l'Union Berlino, la squadra in cui ha militato nelle ultime quattro stagioni giocando anche la Champions League. L'operazione è chiusa: dopo le visite mediche sarà il turno dell'ufficialità. Questione di ore.
Sostituto di Mario Gila, ufficializzato dal Milan negli scorsi giorni, ma anche di un Alessio Romagnoli che da tempo è in attesa di firmare con l'Al Sadd, Doekhi ha parecchio da raccontare. In diversi sensi e in diversi ambiti.
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