Chi è Danilho Doekhi, nuovo difensore della Lazio: lo zio Winston Bogarde ha giocato nel Milan

Doekhi ha un legame di parentela che riporta alla Serie A di un'altra epoca. Ve lo ricordate Winston Bogarde? I più giovani magari no, i millennials che seguivano il campionato alla fine degli anni novanta certamente sì.

Bene: Bogarde è lo zio di Doekhi. Lui stesso ha militato nel nostro torneo, anche se per una sola e disastrosa stagione: quel 1997/98 che ha visto il suo Milan chiudere al decimo posto con una clamorosa contestazione finale di San Siro, e il jolly olandese (terzino sinistro o centrale) venire additato come uno dei peggiori acquisti della storia rossonera.

E dire che Bogarde si era messo in luce nello splendido Ajax di Louis van Gaal, quello che a metà degli anni novanta dava lezioni di calcio in tutta Europa. Ad Amsterdam aveva vinto una Champions League, ne aveva sfiorata un'altra (ko contro la Juventus), più una semifinale. A Milano, invece, buio totale. Tanto da essere ceduto al Barcellona, che non era il Barcellona odierno, e chiudere la carriera al Chelsea (idem).

Oggi Bogarde è il vice allenatore del Suriname. Ma nel 2017/18 è stato l'allenatore proprio del nipote Danilho nello Jong Ajax. Non solo: il figlio di Winston, Lamare, gioca nella prima squadra dell'Aston Villa.

"Siamo sempre rimasti in contatto, ogni giorno - ha detto qualche tempo fa Doekhi dello zio - Si impara parecchio dalla sua esperienza. Sono ancora in contatto con lui".