Archiviato il tormentone Nico Paz, ecco profilarsi un altro possibile duello di mercato. Protagoniste ancora loro: Inter da una parte, Como dall'altra.
Stavolta l'oggetto del contendere però gioca in una terza squadra, ovvero il Chelsea. L'obiettivo comune è infatti Trevoh Chalobah che piace ad entrambe le società italiane.
Il Como avrebbe addirittura già formulato un'importante offerta economica per acquistare il difensore inglese, che però piace molto anche all'Inter. I nerazzurri stanno al momento valutando questo profilo e non hanno ancora mosso passi ufficiali.
Ma chi è Chalobah? Com'è andata finora la sua carriera e dove giocherebbe nel Como o nell'Inter?