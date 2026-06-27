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Chelsea v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport
Lelio Donato

Chi è Chalobah, perché Como e Inter pensano al giocatore del Chelsea: caratteristiche, prezzo e carriera

Calciomercato
Como
Inter

Nuovo duello di mercato tra Como e Inter che sono pronte a sfidarsi per Trevoh Chalobah, i lariani hanno già formulato un'offerta al Chelsea. Ma sul giocatore ci sono anche i nerazzurri.

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Archiviato il tormentone Nico Paz, ecco profilarsi un altro possibile duello di mercato. Protagoniste ancora loro: Inter da una parte, Como dall'altra.

Stavolta l'oggetto del contendere però gioca in una terza squadra, ovvero il Chelsea. L'obiettivo comune è infatti Trevoh Chalobah che piace ad entrambe le società italiane.

Il Como avrebbe addirittura già formulato un'importante offerta economica per acquistare il difensore inglese, che però piace molto anche all'Inter. I nerazzurri stanno al momento valutando questo profilo e non hanno ancora mosso passi ufficiali.

Ma chi è Chalobah? Com'è andata finora la sua carriera e dove giocherebbe nel Como o nell'Inter?

  • CRESCIUTO NEL CHELSEA

    Inglese, classe 1999, Chalobah fa parte della rosa di Tuchel ed è attualmente impegnato ai Mondiali.

    Cresciuto nelle giovanili del Chelsea, fino alla scorsa stagione non era mai stato un titolarissimo dei Blues tanto che nell'estate 2024 era stato ceduto in prestito al Crystal Palace.

    Chalobah ha dato comunque il suo contributo alla tante vittorie del Chelsea con cui tra le altre cose si è laureato due volte campione del mondo per club, oltre ad alzare al cielo Conference League, Supercoppa Europea e FA Cup.

    In totale ha collezionato 151 presenze col Chelsea, segnando anche otto goal. Una sola presenza invece con l'Inghilterra anche se nel 2017 aveva vinto gli Europei con la selezione Under 19.

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  • DOVE GIOCA CHALOBAH

    Ma qual è il ruolo di Chalobah?

    In possesso di un fisico imponente, il giocatore inglese viene impiegato prevalentemente al centro della difesa ma può anche agire da braccetto destro in una linea a tre.

    Chalobah è comunque una sorta di jolly dato che in carriera ha giocato anche come centrocampista. Ecco perché piace tanto a molte squadre tra cui, come detto, Como e Inter.

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  • L'OFFERTA DEL COMO

    La società ad essersi mossa concretamente per acquistare Chalobah è il Como.

    I lariani cercano rinforzi di qualità ed esperienza in vista del debutto in Champions League e hanno offerto al Chelsea una cifra importante.

    Sul tavolo, secondo 'Sky Sport', ci sarebbero 25 milioni più due di bonus. Non abbastanza però per ottenere il via libera dei Blues.

    Il Chelsea infatti valuta Chalobah circa dieci milioni di euro in più tra parte fissa e bonus.

  • INTER IN ATTESA

    Non si è invece ancora ufficialmente mossa l'Inter che peraltro segue Chalobah da tempo.

    L'inglese viene però ritenuto al momento un'alternativa rispetto ai principali obiettivi. Il primo nome per rinforzare la difesa nerazzurra infatti resta quello di Solet dell'Udinese.

    Ma anche in questo caso c'è il rischio di un'asta dato che sul giocatore si sarebbe inserito l'Atletico Madrid.

    Ecco perché l'Inter è alla finestra per Chalobah dopo aver già perso sia Acerbi che De Vrij e Darmian, tutti a parametro zero.

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