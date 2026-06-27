Chi è Chalobah, perché Como e Inter pensano al giocatore del Chelsea: caratteristiche, prezzo e carriera Calciomercato Como Inter

Nuovo duello di mercato tra Como e Inter che sono pronte a sfidarsi per Trevoh Chalobah, i lariani hanno già formulato un'offerta al Chelsea. Ma sul giocatore ci sono anche i nerazzurri.

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