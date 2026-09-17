Chi è Augusto Owusu, all'esordio in Juventus-NEC: ruolo e caratteristiche, la sua storia, il legame con Clarence Seedorf, il monopattino

Alla fine di agosto, Augusto Owusu difficilmente si sarebbe atteso di finire sulla bocca di tutti. Senza aver fatto nulla di particolare, peraltro. Semplicemente sfruttando gli eventi, per così dire.
Nelle ultime settimane, alla Juventus è successo un po' di tutto. Specialmente in un reparto, ovvero il centrocampo, falcidiato da problemi e infortuni di tutti i tipi: da quello di Thuram a quello di Locatelli, passando per un McKennie appena tornato a disposizione.
E così, pescare dal serbatoio della Next Gen è diventato una necessità per un Luciano Spalletti che lì in mezzo è rimasto quasi completamente senza alternative. Il nome buono? Proprio quello di Owusu. Che alla fine ha esordito con la prima squadra della Juventus nel finale della goleada di Europa League contro il NEC, prendendo il posto di Woltemade.
Ma chi è Augusto Owusu, il cui nome completo è Augusto Seedorf Owusu? Tutto sul centrocampista che ha coronato il sogno di debuttare con la Juventus. E che ora vuole anche l'esordio in Serie A.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.