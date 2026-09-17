Chi è Augusto Owusu, all'esordio in Juventus-NEC: ruolo e caratteristiche, la sua storia, il legame con Clarence Seedorf, il monopattino

Luciano Spalletti tiene in considerazione Owusu. Ha deciso non solo di inserirlo nell'elenco dei convocati contro Milan e Sassuolo, ma anche in quello per l'Europa League. Nella lista B, con altri giovani come Radu, Huli, Durmisi ed Elimoghale oltre a Kenan Yildiz.

Owusu è un mediano, gioca in mezzo al campo, può farlo in un reparto a due ma anche a tre, come mezzala. Segna poco, quasi pochissimo: in tutta la carriera lo ha fatto quattro volte. Ma è certo quel che gli chiedono i suoi allenatori.

Recuperi palla, aggressività nelle zone nevralgiche del campo, pressing sul portatore di palla avversario: queste sono le caratteristiche principali del gioco di Owusu. E questo è ciò che metterà a disposizione anche di Spalletti, se dovrà essere chiamato in causa con costanza.

Augusto, intanto, si è preso la soddisfazione di collezionare i suoi primi minuti in prima squadra. E ora che Spalletti lo ha portato in pianta stabile al piano di sopra, non vuole fermarsi. Due mesi circa dopo Basilea, un nuovo apice può essere toccato.