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Augusto Owusu JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

Chi è Augusto Owusu, all'esordio in Juventus-NEC: ruolo e caratteristiche, la sua storia, il legame con Clarence Seedorf, il monopattino

Serie A
Juventus
A. Owusu

Il giovane centrocampista, una delle soluzioni per l'emergenza a centrocampo, è stato inserito nel finale da Spalletti: chi è il giocatore della Next Gen.

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Alla fine di agosto, Augusto Owusu difficilmente si sarebbe atteso di finire sulla bocca di tutti. Senza aver fatto nulla di particolare, peraltro. Semplicemente sfruttando gli eventi, per così dire.

Nelle ultime settimane, alla Juventus è successo un po' di tutto. Specialmente in un reparto, ovvero il centrocampo, falcidiato da problemi e infortuni di tutti i tipi: da quello di Thuram a quello di Locatelli, passando per un McKennie appena tornato a disposizione.

E così, pescare dal serbatoio della Next Gen è diventato una necessità per un Luciano Spalletti che lì in mezzo è rimasto quasi completamente senza alternative. Il nome buono? Proprio quello di Owusu. Che alla fine ha esordito con la prima squadra della Juventus nel finale della goleada di Europa League contro il NEC, prendendo il posto di Woltemade.

Ma chi è Augusto Owusu, il cui nome completo è Augusto Seedorf Owusu? Tutto sul centrocampista che ha coronato il sogno di debuttare con la Juventus. E che ora vuole anche l'esordio in Serie A.


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  • ALLA JUVENTUS DA PIÙ DI UN DECENNIO

    Owusu ha il bianco e il nero nel sangue. Alla Juventus milita praticamente da sempre, o quasi. Dall'età di otto anni, da quando gli osservatori bianconeri lo scoprono in una piccola squadra della periferia torinese, decidendo di non lasciarselo scappare.

    Del resto Augusto è nato proprio in Italia, a Torino. 21 anni fa, ormai quasi 22: nel gennaio del 2005. Ha la doppia cittadinanza: italiana, certo, ma le origini sono ghanesi, la nazionalità dei genitori.

    Owusu cresce così nelle giovanili della Juventus, scala gerarchie e categorie, si avvicina sempre più al sogno di diventare un calciatore vero. Solo in un'occasione deve fare le valigie: nel 2022/23 il club bianconero lo presta per una stagione alla Primavera della Reggiana, riportandoselo comunque a casa 12 mesi più tardi.

    Nella passata stagione, Owusu si è messo alla prova per il secondo anno di fila nella formazione Next Gen, in Serie C. Ha giocato più dell'anno precedente: 26 volte contro 19. Ha aiutato la squadra ad accedere ai playoff e sognare la promozione in B, poi sfumata. Nel 2026/27 ha già collezionato due presenze su tre, saltando le altre partite in quanto convocato con la prima squadra.

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  • IL RITIRO ESTIVO E L'EMOZIONE DI BASILEA

    Con i grandi, del resto, Owusu ha già giocato nelle scorse settimane. C'era anche lui, infatti, tra i giocatori convocati da Luciano Spalletti per il precampionato. Con un'emozione particolare: quella di Basilea.

    Lo scorso 19 luglio, Augusto non ha mai indossato la maglia della prima squadra della Juventus. Il giorno giusto è proprio quello: nello 0-0 di Basilea, Spalletti lo manda in campo per l'ultimo quarto d'ora al posto di Milik, che a sua volta ha sostituito Boga in precedenza. Il ghiaccio è rotto.

    Owusu entrerà in campo anche nel corso dell'amichevole successiva, in casa dello Standard Liegi. E verrà convocato pure per la tournée a Hong Kong e Perth, togliendosi pure la soddisfazione di entrare in campo dalla panchina contro il Chelsea.

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  • L'ARRIVO IN MONOPATTINO

    Attenzione, però: i minuti collezionati a Basilea sono i primi con la maglia della Juve dei grandi, ma la convocazione contro il Milan di domenica scorsa non è la prima in assoluto.

    Il 1° dicembre del 2024, la Juventus di Thiago Motta va a giocare a Lecce. Finirà 1-1, con pareggio salentino in extremis. E tra i convocati di una squadra anche allora in emergenza compare proprio il nome del giovane Owusu, assieme a quelli di altri baby come Pugno, Pagnucco, Papadopoulos e Alfonso Montero, il figlio di Paolo.

    La curiosità? Il modo in cui si presenta Owusu: con un monopattino. Ai tempi non ha che 19 anni, del resto. E i macchinoni dei compagni non fanno (ancora) per lui.

    Owusu verrà chiamato da Thiago Motta anche per la successiva partita di campionato, pareggiata allo Stadium contro il Bologna. Poi tornerà nei ranghi, ovvero nella Next Gen, riprendendo il proprio percorso di crescita da dove lo aveva interrotto.

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  • Clarence Seedorf AC Milan Serie A 2010Getty

    IL LEGAME CON CLARENCE SEEDORF

    C'è un legame invisibile, ma allo stesso tempo concreto, che unisce Owusu a un grande del calcio italiano, europeo e mondiale del passato: Clarence Seedorf.

    Lo abbiamo accennato all'inizio: il nome completo del giovane bianconero è Augusto Seedorf Owusu. Il secondo nome coincide con il cognome del olandese. Proprio per la passione del padre per l'ex fuoriclasse di Ajax, Sampdoria, Real Madrid, Inter e Milan.

    Nell'anno in cui Augusto viene al mondo, peraltro, Seedorf indossa la maglia del grande Milan di Carlo Ancelotti. Oggi i colori sono diversi: Owusu spera di diventare qualcuno non in rossonero, ma in bianconero.

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  • COSA PUÒ DARE A SPALLETTI

    Luciano Spalletti tiene in considerazione Owusu. Ha deciso non solo di inserirlo nell'elenco dei convocati contro Milan e Sassuolo, ma anche in quello per l'Europa League. Nella lista B, con altri giovani come Radu, Huli, Durmisi ed Elimoghale oltre a Kenan Yildiz.

    Owusu è un mediano, gioca in mezzo al campo, può farlo in un reparto a due ma anche a tre, come mezzala. Segna poco, quasi pochissimo: in tutta la carriera lo ha fatto quattro volte. Ma è certo quel che gli chiedono i suoi allenatori.

    Recuperi palla, aggressività nelle zone nevralgiche del campo, pressing sul portatore di palla avversario: queste sono le caratteristiche principali del gioco di Owusu. E questo è ciò che metterà a disposizione anche di Spalletti, se dovrà essere chiamato in causa con costanza.

    Augusto, intanto, si è preso la soddisfazione di collezionare i suoi primi minuti in prima squadra. E ora che Spalletti lo ha portato in pianta stabile al piano di sopra, non vuole fermarsi. Due mesi circa dopo Basilea, un nuovo apice può essere toccato.

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