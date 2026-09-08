Chi è Augusto Owusu, soluzione per la Juventus: ruolo e caratteristiche, la sua storia, il legame con Clarence Seedorf, il monopattino

Alla fine di agosto, Augusto Owusu difficilmente si sarebbe atteso di finire sulla bocca di tutti. Senza aver fatto nulla di particolare, peraltro. Semplicemente sfruttando gli eventi, per così dire.

Negli ultimi giorni, alla Juventus è successo un po' di tutto. Specialmente in un reparto, ovvero il centrocampo, falcidiato da problemi e infortuni di tutti i tipi. Thuram è out, Locatelli pure, McKennie non è ancora tornato, Sarr non ha ancora esordito. Di fatto, rimangono solo Douglas Luiz e Koopmeiners.

E così, pescare dal serbatoio della Next Gen è diventato una necessità per un Luciano Spalletti che lì in mezzo è quasi completamente senza alternative. In attesa di capire se almeno McKennie recupererà per il Sassuolo, Owusu verrà certamente convocato. Come già accaduto contro il Milan, del resto.

Ma chi è Augusto Owusu, il cui nome completo è Augusto Seedorf Owusu? Tutto sul centrocampista diventato improvvisamente una soluzione per Spalletti. E che ora sogna concretamente di passare dalla Serie C all'esordio in Serie A in un amen.







