Chi è André, un gioiello brasiliano per la Juventus: perché a Torino lo vogliono, dove giocherebbe e quanto costa

Prima di essere accostato alla Juventus, André era già finito sulle prime pagine italiane qualche mese fa. Tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo, il Milan ha provato concretamente a portarlo in Serie A, senza riuscirci a causa di un vero e proprio inghippo burocratico.

In quell'occasione i rossoneri hanno offerto 15 milioni più due di bonus al Corinthians, che in un primo momento ha accettato la proposta. Ma il club brasiliano ha in un secondo momento fatto dietrofront, pressato soprattutto dall'ex ct Dorival Junior, che a quei tempi allenava proprio il Timão.

Il Milan ha fatto leva su un memorandum d'intesa firmato durante le trattative, una sorta di accordo preliminare. Secondo il Corinthians mancava però una firma: quella del presidente Osmar Stabile. E per questo l'ok iniziale alla cessione, nonché i documenti già firmati, non erano da considerarsi vincolante.

Il caso, alla fine, è scemato nel nulla. Il Milan ha rinunciato ad André, senza presentare ricorso alla FIFA. Anche perché le percentuali di cessione "forzata" erano comunque bassissime. Il giovane centrocampista è così rimasto a San Paolo, ma sempre con gli occhi dell'Europa puntati addosso.