Chi è André, un gioiello brasiliano per la Juventus: perché a Torino lo vogliono, dove giocherebbe e quanto costa

Toh, è rispuntato André. Ovvero André Luiz Santos Dias, il (da poco) ventenne centrocampista del Corinthians che qualche mese fa era stato al centro di un intricato caso di mercato col Milan e ora è tornato in orbita Serie A. Ma per la Juventus.
Come rivelato dal Brasile, i bianconeri stanno lavorando per portare in Italia il gioiellino brasiliano. Può arrivare a Torino in questa sessione di mercato, ma attenzione alla concorrenza dalla Turchia: ci sarebbe anche il Fenerbahçe su di lui.
André, il cui cartellino come ricorda La Stampa appartiene per il 70% al Corinthians e per il rimanente 30% alla famiglia, è uno dei tanti nomi finiti nel radar della Juventus. La squadra di Spalletti, del resto, necessità di un rinforzo anche in mezzo al campo: non soltanto in porta e in attacco.
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