- Solo ufficialità, non considerati movimenti minori / settore giovanile
- D Definitivo; P Prestito; FP Fine prestito; S Svincolato
- I prestiti con obbligo di riscatto sono considerati trasferimenti definitivi
Chi è andato via dalla Serie A a gennaio e febbraio 2026? Calciomercato, tutte le cessioni ufficiali all'estero e in B
DALLA SERIE A ALL'ESTERO
ATALANTA - Lookman (Att, Atletico Madrid, D)
BOLOGNA - Immobile (Att, Paris FC, D)
BOLOGNA - Karlsson (Att, Utrecht, P)
COMO - Posch (Dif, Mainz, P)
CREMONESE - Sarmiento (Cen, Brighton, FP)
CREMONESE - Vazquez (Att, Belgrano, D)
FIORENTINA - Pablo Mari (Dif, Al-Hilal, D)
FIORENTINA - Viti (Dif, Nizza, FP)
FIORENTINA - Dzeko (Att, Schalke 04, D)
FIORENTINA - Richardson (Cen, Copenaghen, P)
GENOA - Gronbaek (Cen, Rennes, FP)
INTER - V. Carboni (Cen, Racing de Avellaneda, P)
INTER - Palacios (Dif, Estudiantes, P)
INTER - Asllani (Cen, Besiktas, P)
LAZIO - Castellanos (Att, West Ham, D)
LAZIO - Guendouzi (Cen, Fenerbahce, D)
LAZIO - Mandas (Por, Bournemouth, P)
LECCE - Rafia (Cen, Esperance, D)
LECCE - Kouassi (Dif, Stade Lavallois, D)
LECCE - Pierret (Cen, Red Stard, D)
LECCE - Kaba (Cen, Nantes, P)
MILAN - Maximilian Ibrahimovic (Att, Ajax, P)
NAPOLI - Lucca (Att, Nottingham Forest, P)
NAPOLI - Lang (Att, Galatasaray, P)
NAPOLI - Ngonge (Att, Espanyol, P)
PARMA - Lovik (Dif, Trabzonspor, D)
ROMA - Bailey (Att, Aston Villa, FP)
SASSUOLO - KONÈ (Cen, Marsiglia, D)
TORINO - Popa (Por, Cluj, D)
UDINESE - Bravo (Att, Las Palmas, P)
UDINESE - Brenner (Att, Vasco, D)
VERONA - Tavsan (Att, Samsunspor Kulubu, D)
VERONA - Unai Nunez (Dif, Celta, FP)
VERONA - Kastanos (Att, Aris Limassol, P)
VERONA - Santiago (Cen, Arouca, P)
DALLA SERIE A ALLA SERIE B
ATALANTA - Bonfanti (Dif, Spezia, P)
CAGLIARI - Radunovic (Por, Spezia, P)
COMO - Verdi (Att, Sudtirol, D)
COMO - Sala (Dif, Avellino, D)
COMO - Cutrone (Att, Monza, D)
CREMONESE - Johnsen (Att, Palermo, D
CREMONESE - De Luca (Att, Modena, P)
CREMONESE - Valoti (Cen, Spezia, D)
CREMONESE - Lordkipanidze (Cen, Carrarese, P)
CREMONESE - Johnsen (Att, Palermo, D)
FIORENTINA - Martinelli (Por, Sampdoria, P)
JUVENTUS - Rouhi (Dif, Carrarese, P)
NAPOLI - Ambrosino (Att, Modena, P)
PARMA - Begic (Att, Sampdoria, P)
PARMA - Hernani (Cen, Monza, D)
PISA - Lusuardi (Dif, Reggiana, P)
SASSUOLO - Pierini (Att, Sampdoria, P)
SASSUOLO - Skjellerup (Att, Spezia, P)
UDINESE - Palma (Dif, Sampdoria, P)
- PubblicitàPubblicità