Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Bologna FC 1909 v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Francesco Schirru

Chi è andato via dalla Serie A a gennaio e febbraio 2026? Calciomercato, tutte le cessioni ufficiali all'estero e in B

Da Immobile a Dzeko, passando per Lookman e Asllani, non sono pochi i giocatori che hanno lasciato la Serie A nel corso della sessione invernale di calciomercato.

Pubblicità
  • Solo ufficialità, non considerati movimenti minori / settore giovanile
  • D Definitivo; P Prestito; FP Fine prestito; S Svincolato
  • I prestiti con obbligo di riscatto sono considerati trasferimenti definitivi

  • DALLA SERIE A ALL'ESTERO

    ATALANTA - Lookman (Att, Atletico Madrid, D)

    BOLOGNA - Immobile (Att, Paris FC, D) 

    BOLOGNA - Karlsson (Att, Utrecht, P)

    COMO - Posch (Dif, Mainz, P)

    CREMONESE - Sarmiento (Cen, Brighton, FP)

    CREMONESE - Vazquez (Att, Belgrano, D)

    FIORENTINA - Pablo Mari (Dif, Al-Hilal, D)

    FIORENTINA - Viti (Dif, Nizza, FP)

    FIORENTINA - Dzeko (Att, Schalke 04, D)

    FIORENTINA - Richardson (Cen, Copenaghen, P)

    GENOA - Gronbaek (Cen, Rennes, FP)

    INTER - V. Carboni (Cen, Racing de Avellaneda, P)

    INTER - Palacios (Dif, Estudiantes, P)

    INTER - Asllani (Cen, Besiktas, P)

    LAZIO - Castellanos (Att, West Ham, D)

    LAZIO - Guendouzi (Cen, Fenerbahce, D)

    LAZIO - Mandas (Por, Bournemouth, P)

    LECCE - Rafia (Cen, Esperance, D)

    LECCE - Kouassi (Dif, Stade Lavallois, D)

    LECCE - Pierret (Cen, Red Stard, D)

    LECCE - Kaba (Cen, Nantes, P)

    MILAN - Maximilian Ibrahimovic (Att, Ajax, P)

    NAPOLI - Lucca (Att, Nottingham Forest, P)

    NAPOLI - Lang (Att, Galatasaray, P)

    NAPOLI - Ngonge (Att, Espanyol, P)

    PARMA - Lovik (Dif, Trabzonspor, D)

    ROMA - Bailey (Att, Aston Villa, FP)

    SASSUOLO - KONÈ (Cen, Marsiglia, D)

    TORINO - Popa (Por, Cluj, D)

    UDINESE - Bravo (Att, Las Palmas, P)

    UDINESE - Brenner (Att, Vasco, D)

    VERONA - Tavsan (Att, Samsunspor Kulubu, D)

    VERONA - Unai Nunez (Dif, Celta, FP)

    VERONA - Kastanos (Att, Aris Limassol, P)

    VERONA - Santiago (Cen, Arouca, P)

    • Pubblicità

  • DALLA SERIE A ALLA SERIE B

    ATALANTA - Bonfanti (Dif, Spezia, P)

    CAGLIARI - Radunovic (Por, Spezia, P)

    COMO - Verdi (Att, Sudtirol, D)

    COMO - Sala (Dif, Avellino, D)

    COMO - Cutrone (Att, Monza, D)

    CREMONESE - Johnsen (Att, Palermo, D

    CREMONESE - De Luca (Att, Modena, P)

    CREMONESE - Valoti (Cen, Spezia, D)

    CREMONESE - Lordkipanidze (Cen, Carrarese, P)

    CREMONESE - Johnsen (Att, Palermo, D)

    FIORENTINA - Martinelli (Por, Sampdoria, P)

    JUVENTUS - Rouhi (Dif, Carrarese, P)

    NAPOLI - Ambrosino (Att, Modena, P)

    PARMA - Begic (Att, Sampdoria, P)

    PARMA - Hernani (Cen, Monza, D)

    PISA - Lusuardi (Dif, Reggiana, P)

    SASSUOLO - Pierini (Att, Sampdoria, P)

    SASSUOLO - Skjellerup (Att, Spezia, P)

    UDINESE - Palma (Dif, Sampdoria, P)

  • Pubblicità
    Pubblicità
0