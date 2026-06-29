Un altro portiere italiano lascia il Milan, a parametro zero, per accasarsi al Paris Saint-Germain: proprio come era accaduto nell'estate del 2021 con Gigio Donnarumma, il club parigino ha messo le mani su un altro giovane estremo difensore in uscita dal Diavolo. Alessandro Longoni, classe 2008, sarà un nuovo giocatore del PSG: una trattativa nata diverse settimane fa e concretizzatasi in queste ore, con la definizione dell'accordo.
Chi è Alessandro Longoni, nuovo portiere italiano del PSG: come Donnarumma lascia il Milan a parametro zero
CHI È ALESSANDRO LONGONI
Nato a Como il 31 gennaio 2008., Alessandro nell'ultima stagione si è diviso tra il Milan Primavera e Milan Futuro.
Entrato giovanissimo nel settore giovanile del club rossonero, Longoni ha percorso tutta la trafila con dedizione, supportato da una famiglia che ne ha sempre seguito la crescita senza sovraesporlo mediaticamente nonostante i segnali di un talento non comune.
Nel 2024 arriva fino alle finali Scudetto con l'Under 16 del Milan, fermandosi solo in finale contro l'Atalanta e nella stagione successiva arriva l'esordio in Youth League, nella prima sfida della fase a gironi contro il Liverpool. Nell'ultimo biennio è stato il portiere titolare della Primavera, ma ha avuto modo anche di esordire con Milan Futuro lo scorso 12 aprile nel corso della gara contro il Brusaporto.
In Nazionale si è messo in luce prima agli Europei Under 17 del 2024, dove ha però saltato semifinale e finale per una commozione cerebrale, e poi ai Mondiali Under 17 del 2025, conclusi con il terzo posto dell'Italia di Favo, grazie anche ai due rigori parati da Longoni nella serie contro il Brasile.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Il profilo di Longoni ha colpito gli osservatori del PSG: 192 centimetri d'altezza, grande agilità e reattività tra i pali, Alessandro è miglioramente sensibilmente nel corso degli anni anche nel gioco con i piedi, caratteristica che lo rende un rinforzo ideale per la squadra di Luis Enrique, che per fargli posto ha deciso di mandare Renato Marin in prestito al CD Nacional, in Portogallo.
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PERCHÉ LASCIA IL MILAN
I rapporti tra il Milan e il giocatore si sono raffreddati nel corso dell'ultima stagione, a causa delle scelte tecniche fatte dalla società, in primis dal l'allora direttore sportivo Igli Tare e da Massimiliano Allegri, che hanno deciso di puntare su Matteo Pittarella, 2008 come Longoni, come giovane da alternare a Lorenzo Torriani, quest'ultimo considerato tra tutti il più promettente tra i portieri made in Milanello.
Longoni è stato considerato il meno pronto: da qui la scelta di lasciarlo principalmente alla Primavera di Renna e di portarlo in panchina con Milan Futuro nel girone di ritorno del campionato di Serie D.
Troppo poco per le ambizioni di Alessandro, che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza al 30 giugno con i rossoneri e di accettare la proposta del PSG.