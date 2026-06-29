Chi è Alessandro Longoni, nuovo portiere italiano del PSG: come Donnarumma lascia il Milan a parametro zero

Nato a Como il 31 gennaio 2008., Alessandro nell'ultima stagione si è diviso tra il Milan Primavera e Milan Futuro.

Entrato giovanissimo nel settore giovanile del club rossonero, Longoni ha percorso tutta la trafila con dedizione, supportato da una famiglia che ne ha sempre seguito la crescita senza sovraesporlo mediaticamente nonostante i segnali di un talento non comune.

Nel 2024 arriva fino alle finali Scudetto con l'Under 16 del Milan, fermandosi solo in finale contro l'Atalanta e nella stagione successiva arriva l'esordio in Youth League, nella prima sfida della fase a gironi contro il Liverpool. Nell'ultimo biennio è stato il portiere titolare della Primavera, ma ha avuto modo anche di esordire con Milan Futuro lo scorso 12 aprile nel corso della gara contro il Brusaporto.

In Nazionale si è messo in luce prima agli Europei Under 17 del 2024, dove ha però saltato semifinale e finale per una commozione cerebrale, e poi ai Mondiali Under 17 del 2025, conclusi con il terzo posto dell'Italia di Favo, grazie anche ai due rigori parati da Longoni nella serie contro il Brasile.