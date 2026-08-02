Chi è Agustin Modica, un altro oriundo per l'Italia: il "nuovo Retegui" è il capocannoniere del campionato argentino

Perché Modica può giocare nella nostra Nazionale? Perché ha la doppia cittadinanza, argentina e italiana. E perché ce l'ha? Perché è nato proprio qui da noi, in Italia.

Il padre Pablo ha infatti giocato in Liguria all'inizio del nuovo millennio. Agustin nello specifico è nato a Pietra Ligure, splendido comune della provincia di Savona, il 12 gennaio del 2003, mentre papà indossava la maglia dell'Albenga. Un paio d'anni più tardi, nel 2005 la famiglia è tornata a vivere in Argentina.

"Nel 2000, dopo che ho smesso di giocare per il Central Cordoba, ci siamo trasferiti in Liguria - ha spiegato Pablo a Ovacion - È una regione bellissima perché ha sia mare che montagna. Ho giocato in quattro o cinque squadre delle serie inferiori. Quando è nato Agustin, giocavo nell'Albenga. Non siamo mai riusciti a tornare, ma conserviamo bei ricordi. Spero che un giorno potremo tornarci con Agustín".

"Mio padre mi ha mostrato dove vivevamo - ha raccontato Agustin un paio d'anni fa in un'intervista a ESPN Argentina - mi ha spiegato le cose che facevamo. Mi ha raccontato i suoi ricordi".