Chi è Agustin Modica, un altro oriundo per l'Italia: il "nuovo Retegui" è il capocannoniere del campionato argentino

Nel marzo del 2023, Roberto Mancini sorprendeva l'Italia tutta con la convocazione di un elemento che in pochi conoscevano: tale Mateo Retegui. E ora potrebbe ripetersi con un altro argentino con sangue italiano: Agustin Modica.
Di chi si parla? Dell'attuale capocannoniere del campionato argentino, nonché il centravanti del Gimnasia di Mendoza. Ma soprattutto, del possibile nuovo oriundo dell'Italia in vista del nuovo ciclo manciniano.
Lui stesso, intervistato nella serata di sabato dai giornalisti di ESPN Argentina dopo essere andato a segno due volte contro l'Union di Santa Fe nella terza giornata di campionato, non ha nascosto il proprio desiderio:
"Se sogno la convocazione da parte dell'Italia? Sì, senza dubbio, ovviamente è il sogno di qualsiasi giocatore poter giocare in Nazionale. Ma io sono molto concentrato qui, molto grato ai miei compagni. Sono felice".
Ma chi è Agustin Modica? Tutto sul "nuovo Retegui" che ambisce a giocare per l'Italia.
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