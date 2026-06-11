Chi cede l'Inter nel calciomercato estivo: Dumfries e non solo, già incassati 30 milioni

I nerazzurri si stanno muovendo anche sul mercato in uscita, e rispetto alla concorrenza hanno già iniziato a incassare. In attesa dell'apertura ufficiale del mercato l'Inter ha chiuso tre cessioni che hanno portato 30 milioni complessivi nelle casse del club: Denzel Dumfries va al Real Madrid in cambio dei 20 milioni di clausola rescissoria già pagati (e arriveranno tutti in un'unica soluzione), come riportato da Sky Sport il Pisa eserciterà il diritto di riscatto di 6 milioni di euro per Ebenezer Akinsanmiro (l'Inter ha un controriscatto a 7,5) e il Cagliari ha deciso di prendere Sebastiano Esposito a titolo definitivo versando nelle casse nerazzurre 4 milioni più una percentuale sulla futura rivendita.



