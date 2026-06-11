Quella che verrà sarà un'Inter più giovane, probabilmente. Dopo aver vinto lo scudetto la dirigenza si è messa a lavoro per rinforzare la squadra con l'obiettivo di abbassare l'età media: Oumar Solet (classe 2000) è il nome più caldo per la difesa che perderà Acerbi ma non solo, a destra è andato via Dumfries e per sostituirlo gli sforzi si stanno concentrando su Marco Palestra (prima offerta di 45 milioni respinta dall'Atalanta) e in mezzo Curtis Jones del Liverpool è stato individuato come l'acquisto ideale; in attacco, a meno di colpi di scena, dovrebbe rimanere tutto così con Lautaro, Thuram, Bonny ed Esposito.
Chi cede l'Inter nel calciomercato estivo: Dumfries e non solo, già incassati 30 milioni
LE TRE CESSIONI DELL'INTER
I nerazzurri si stanno muovendo anche sul mercato in uscita, e rispetto alla concorrenza hanno già iniziato a incassare. In attesa dell'apertura ufficiale del mercato l'Inter ha chiuso tre cessioni che hanno portato 30 milioni complessivi nelle casse del club: Denzel Dumfries va al Real Madrid in cambio dei 20 milioni di clausola rescissoria già pagati (e arriveranno tutti in un'unica soluzione), come riportato da Sky Sport il Pisa eserciterà il diritto di riscatto di 6 milioni di euro per Ebenezer Akinsanmiro (l'Inter ha un controriscatto a 7,5) e il Cagliari ha deciso di prendere Sebastiano Esposito a titolo definitivo versando nelle casse nerazzurre 4 milioni più una percentuale sulla futura rivendita.
CHI ALTRO PUO' PARTIRE
Poi ci sono alcuni giocatori in bilico che potrebbero lasciare l'Inter aumentando il budget per il mercato. Per Davide Frattesi ci sono molte società interessate ma al momento ancora nessuna proposta concreta (può partire per una cifra intorno ai 20 milioni), su Aleksandar Stankovic è stato esercitato il diritto di recompra a 23 milioni e l'idea è quella di tenerlo in rosa, ma di fronte a offerte ritenute importanti potrebbe partire. Occhio anche a eventuali sviluppi legati al futuro di Yann Bisseck e Luis Henrique. In chiusura, lascerà l'Inter Benjamin Pavard rientrato dal prestito al Marsiglia e il Besiktas sta valutando il riscatto di Kristjan Asllani per 12 milioni di euro.
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