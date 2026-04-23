Chi arbitra Milan-Juventus, la scelta per il big match di San Siro: al VAR ci sarà Abisso

A San Siro va in scena uno degli appuntamenti più sentiti dell'anno calcistico; il Milan ospiterà la Juventus con la sfida in programma domenica sera alle 20.45.





Oltre alla rivalità tra le due squadre che fanno di questa gara ogni anno una delle più affascinanti e importanti, rossoneri e bianconeri si trovano anche molto vicini in classifica e quindi si tratta a tutti gli effetti di uno scontro diretto.





Il Milan guidato da Massimiliano Allegri ha tre punti di vantaggio sulla Juventus di Luciano Spalletti. C'era attesa per conoscere chi sarebbe stato designato come arbitro del big match e l'AIA ha comunicato la scelta.