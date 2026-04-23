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SozzaGetty Images
Andrea Ajello

Chi arbitra Milan-Juventus, la scelta per il big match di San Siro: al VAR ci sarà Abisso

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Milan vs Juventus
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Milan-Juventus è la grande sfida della trentatreesima giornata di Serie A: a San Siro ci sono in gioco punti decisivi per la qualificazione in Champions League. Ecco la designazione arbitrale per la partita.

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A San Siro va in scena uno degli appuntamenti più sentiti dell'anno calcistico; il Milan ospiterà la Juventus con la sfida in programma domenica sera alle 20.45.


Oltre alla rivalità tra le due squadre che fanno di questa gara ogni anno una delle più affascinanti e importanti, rossoneri e bianconeri si trovano anche molto vicini in classifica e quindi si tratta a tutti gli effetti di uno scontro diretto.


Il Milan guidato da Massimiliano Allegri ha tre punti di vantaggio sulla Juventus di Luciano Spalletti. C'era attesa per conoscere chi sarebbe stato designato come arbitro del big match e l'AIA ha comunicato la scelta.

  • MILAN-JUVENTUS: ARBITRA SOZZA

    Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, ha scelto Simone Sozza, nato a Milano, per dirigere Milan-Juventus. Una decisione che non sorprende visto che in carriera ha già arbitrato gare importanti.

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  • MILAN-JUVENTUS: LA DESIGNAZIONE COMPLETA

    Arbitro: Sozza

    Assitenti: Perrotti-Rossi

    Quarto uomo: Zufferli

    VAR: Abisso

    Avar: Maresca

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  • I PRECEDENTI DI SOZZA CON IL MILAN

    Sozza ha diretto già 8 gare del Milan e il bilancio dei rossoneri è di cinque vittorie e tre sconfitte. L'ultima volta che l'arbitro milanese è stato scelto per una gara dei rossoneri era per un match tutt'altro che banale, ovvero il derby contro l'Inter (ottobre 2025, vinto 1-0 dal Milan).

  • I PRECEDENTI DI SOZZA CON LA JUVENTUS

    Sono 10 invece le partite della Juventus arbitrate da Sozza, l'ultima poco più di un mese fa, ovvero la gara dell'Olimpico contro la Roma terminata 3-3. Il bilancio dei bianconeri è di 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

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