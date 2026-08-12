Hai più di 18 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Djed SpenceGetty
Stefano Silvestri

"Certi amori...": perché l'Inter ha nuovamente scelto Spence per il dopo Dumfries

Calciomercato
Serie A
Inter
D. Spence

L'inglese del Tottenham era stato trattato già durante i Mondiali, poi apparentemente abbandonato. Ma alla fine dovrebbe essere lui il nuovo rinforzo per le fasce di Chivu.

Pubblicità

Djed Spence. Di nuovo lui. Solo che stavolta ci siamo quasi: i dialoghi tra Inter e Tottenham dovrebbero portare al sospirato arrivo a Milano dell'esterno degli Spurs e della Nazionale inglese.

Certi amori eccetera eccetera, come cantava Antonello Venditti. Perché Spence era già stato trattato dall'Inter durante i Mondiali, poi apparentemente abbandonato. Ora è tornato caldo, caldissimo, tanto che le prossime ore potrebbero già essere decisive per la definizione dell'operazione tra i due club.

Ma perché l'Inter ha operato questo ritorno di fiamma per Spence, arrivando concretamente a un passo dal mettere le mani su di lui? I motivi che hanno portato a riannodare i fili del discorso col Tottenham.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • LA DUTTILITÀ DI SPENCE

    Spence non è un giocatore che ruba particolarmente l'occhio, se non per quelle treccine in testa. Non è un fuoriclasse, insomma. Ma sa fare il suo e anche particolarmente bene.

    Di lui i suoi allenatori, l'ultimo Thomas Tuchel che lo ha convocato e fatto giocare ai Mondiali, apprezzano una caratteristica in particolare: la duttilità. Nel senso che Spence, pur avendo già spiegato di preferire la fascia destra, non si fa problemi a traslocare anche dalla parte opposta. Come in Nord America, appunto. O al Tottenham.

    L'Inter ha intenzione di prenderlo per colmare la falla venutasi a creare a destra dopo l'addio di Dumfries, nonostante il buon rendimento dell'adattato Diouf. Ma Chivu sa benissimo di poterlo utilizzare anche a sinistra, nelle partite in cui Dimarco o non ci sarà o dovrà rifiatare. Un bel vantaggio.

    • Pubblicità
  • Palestra ChelseaGetty Images

    L'EREDE DI DUMFRIES MAI ARRIVATO

    L'Inter è tornata su Spence anche per un semplice motivo: le difficoltà nell'arrivare al sostituto di Dumfries dopo il trasferimento di quest'ultimo al Real Madrid.

    Tutto è nato dal caso Palestra, naturalmente. Il prescelto era lui, il gioiello dell'Atalanta reduce da un'ottima stagione in prestito al Cagliari. Ma il Chelsea si è inserito, l'azzurro si è fatto attrarre dal fascino della Premier League e da un ingaggio superiore e l'Inter è rimasta con un pugno di mosche.

    Poi Khalaili, altra operazione praticamente chiusa. O meglio: chiusa a tutti gli effetti. Se non fosse per il dettaglio, apparentemente banale ma nella pratica deleterio, dell'idoneità che il CONI non ha concesso all'esterno israeliano alle visite mediche. Per la cronaca: anche lui se ne sta andando in Premier League, al Crystal Palace.

    La doppia fumata nera ha trovato impreparata la dirigenza interista, e non poteva essere altrimenti. La caccia all'esterno è ripartita, nessuno ha convinto per caratteristiche o per costi. E così, riecco Spence.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CAMBIO DI ROTTA

    Sembrava non convincere particolarmente neppure Spence, in un primo momento. Tanto che la trattativa tra Inter e Tottenham era arrivata a un nulla di fatto apparentemente definitivo.

    Alla fine l'Inter ha però ripreso il filo del discorso con gli inglesi, anche da un punto di vista economico. E ora è disposta a venire incontro alle richieste della controparte, che si assestano sui 35 milioni di euro bonus compresi.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
  • Djed Spence Genoa 2023-24Getty Images

    LA CONOSCENZA DELLA SERIE A

    Per ultima, non farà malissimo neppure la conoscenza della Serie A che Spence ha già acquisito durante la propria carriera. Dove? Al Genoa, anche se ci ha giocato solo per pochi mesi.

    L'inglese arriva in Liguria nel gennaio del 2024 nell'operazione che porta Dragusin al Tottenham. Ma è solo in prestito con diritto di riscatto, e dopo otto presenze da titolare e qualche oscillazione dovuta anche alla giovane età, il Genoa giudica troppi gli otto milioni chiesti dagli Spurs per il riscatto.

    Oggi Spence ne vale più di cinque volte tanto, cifra che l'Inter è disposta a spendere per dare una sterzata definitiva alla questione fasce. Perché si sa come sono certi amori: non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Amichevoli dei club
Inter crest
Inter
INT
Real Betis crest
Real Betis
BET