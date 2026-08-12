"Certi amori...": perché l'Inter ha nuovamente scelto Spence per il dopo Dumfries

L'Inter è tornata su Spence anche per un semplice motivo: le difficoltà nell'arrivare al sostituto di Dumfries dopo il trasferimento di quest'ultimo al Real Madrid.

Tutto è nato dal caso Palestra, naturalmente. Il prescelto era lui, il gioiello dell'Atalanta reduce da un'ottima stagione in prestito al Cagliari. Ma il Chelsea si è inserito, l'azzurro si è fatto attrarre dal fascino della Premier League e da un ingaggio superiore e l'Inter è rimasta con un pugno di mosche.

Poi Khalaili, altra operazione praticamente chiusa. O meglio: chiusa a tutti gli effetti. Se non fosse per il dettaglio, apparentemente banale ma nella pratica deleterio, dell'idoneità che il CONI non ha concesso all'esterno israeliano alle visite mediche. Per la cronaca: anche lui se ne sta andando in Premier League, al Crystal Palace.

La doppia fumata nera ha trovato impreparata la dirigenza interista, e non poteva essere altrimenti. La caccia all'esterno è ripartita, nessuno ha convinto per caratteristiche o per costi. E così, riecco Spence.