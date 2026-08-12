"Certi amori...": perché l'Inter ha nuovamente scelto Spence per il dopo Dumfries

Djed Spence. Di nuovo lui. Solo che stavolta ci siamo quasi: i dialoghi tra Inter e Tottenham dovrebbero portare al sospirato arrivo a Milano dell'esterno degli Spurs e della Nazionale inglese.
Certi amori eccetera eccetera, come cantava Antonello Venditti. Perché Spence era già stato trattato dall'Inter durante i Mondiali, poi apparentemente abbandonato. Ora è tornato caldo, caldissimo, tanto che le prossime ore potrebbero già essere decisive per la definizione dell'operazione tra i due club.
Ma perché l'Inter ha operato questo ritorno di fiamma per Spence, arrivando concretamente a un passo dal mettere le mani su di lui? I motivi che hanno portato a riannodare i fili del discorso col Tottenham.
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