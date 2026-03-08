Celtic-Rangers, invasione di campo e guerriglia: caos dopo la fine della partita

Invasione di campo dopo l'Old Firm tra Rangers e Celtic, scontri tra tifosi e guerriglia. Caos al termine dell'Old Firm, il noto match tra le due squadre di Glasgow, con i fans del Celtic che sono stati i primi a entrare nel terreno di gioco per festeggiare il passaggio del turno nella Coppa locale, al termine dei calci di rigore.
A quel punto, infastiditi dall'entrata in campo dei rivali, anche i tifosi dei Rangers hanno fatto lo stesso, portando agli scontri e al lancio di diversi fumogeni, prima che gli steward riuscissero a riportare tutto alla calma, soprattutto creando un cordone in grado di evitare ulteriori contatti tra i gruppi rivali.
Grande paura per i giocatori, che hanno dovuto lasciare il campo in fretta e furia proprio mentre i fans delle due squadre entravano nello stesso per dare vita ad una situazione condannata da addetti ai lavori e tifosi da casa.