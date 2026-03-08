Celtic-Rangers, invasione di campo e guerriglia: caos dopo la fine della partita

"Spero che non i tifosi non siano banditi per le future partite di Old Firm" le parole del tecnico del Celtic, O'Neill, dopo il passaggio del turno ai danni dei Rangers. "Non so cosa pensa e farà la federazione. Mi stai facendo molte domande politiche in questo momento, quando sono in uno stato euforico.

"I fans si sono riversati in campo e ci sono state grandi scene lì alla fine. Non sono io a diminuire tutto, ci penserò e ti parlerò a tempo debito. Ma abbiamo vinto la partita".

Al pari del Celtic hanno raggiunto le semifinali anche Falkirk e Dunfermline.