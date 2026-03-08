Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Celtic RangersGetty Images
Francesco Schirru

Celtic-Rangers, invasione di campo e guerriglia: caos dopo la fine della partita

I tifosi del Celtic sono entrati in campo per festeggiare la vittoria, quelli dei Rangers hanno fatto lo stesso subito dopo: lancio di fumogeni e pericolo per i giocatori.

Pubblicità

Invasione di campo dopo l'Old Firm tra Rangers e Celtic, scontri tra tifosi e guerriglia. Caos al termine dell'Old Firm, il noto match tra le due squadre di Glasgow, con i fans del Celtic che sono stati i primi a entrare nel terreno di gioco per festeggiare il passaggio del turno nella Coppa locale, al termine dei calci di rigore.

A quel punto, infastiditi dall'entrata in campo dei rivali, anche i tifosi dei Rangers hanno fatto lo stesso, portando agli scontri e al lancio di diversi fumogeni, prima che gli steward riuscissero a riportare tutto alla calma, soprattutto creando un cordone in grado di evitare ulteriori contatti tra i gruppi rivali.

Grande paura per i giocatori, che hanno dovuto lasciare il campo in fretta e furia proprio mentre i fans delle due squadre entravano nello stesso per dare vita ad una situazione condannata da addetti ai lavori e tifosi da casa.

  • LE PAROLE DI O'NEILL

    "Spero che non i tifosi non siano banditi per le future partite di Old Firm" le parole del tecnico del Celtic, O'Neill, dopo il passaggio del turno ai danni dei Rangers. "Non so cosa pensa e farà la federazione. Mi stai facendo molte domande politiche in questo momento, quando sono in uno stato euforico.

    "I fans si sono riversati in campo e ci sono state grandi scene lì alla fine. Non sono io a diminuire tutto, ci penserò e ti parlerò a tempo debito. Ma abbiamo vinto la partita".

    Al pari del Celtic hanno raggiunto le semifinali anche Falkirk e Dunfermline.

    • Pubblicità

  • IRRUZIONE SENZA BIGLIETTI

    I problemi nell'Old Firm di Coppa erano cominciati prima dell'avvio della partita, visto che sui social sono apparsi diversi video i cui si vedono diversi fans del Celtic entrare allo stadio senza biglietto, riuscendo a superare gli steward che poco hanno potuto al momento dell'improvvisa irruzione dei tifosi biancoverdi.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premiership
Celtic crest
Celtic
CEL
Motherwell crest
Motherwell
MOT
Premiership
St. Mirren crest
St. Mirren
MIR
Rangers crest
Rangers
RAN
0