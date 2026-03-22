Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Zeki Celik Roma 2025-26Getty
Stefano Silvestri

Celik salta Roma-Lecce per infortunio, non è stato convocato: cos'ha e perché non va nemmeno in panchina

L'esterno turco non è a disposizione di Gasperini, dopo aver già stretto i denti a metà settimana contro il Bologna in Europa League: il motivo della sua assenza e quando torna in campo.

Pubblicità

Sconfitte e infortuni, come in una maledizione. L'ultimo ko si è verificato a metà settimana contro il Bologna e ha segnato l'uscita dall'Europa League. E ora la Roma deve registrare anche l'assenza di Zeki Celik.

L'esterno turco non è a disposizione di Gian Piero Gasperini per la gara contro il Lecce a causa di un problema fisico. Lui come altri compagni: lo squalificato Wesley e gli infortunati Dybala, Soulé, Koné, oltre ai soliti Dovbyk e Ferguson.

Perché Celik non gioca Roma-Lecce? Come sta l'ex giocatore del Lille, l'entità del suo guaio fisico e quando può tornare in campo.

  • COS'HA CELIK

    Celik soffre da diversi giorni di un problema a un polpaccio. Un intoppo che gli aveva quasi impedito di sfidare il Bologna giovedì: in quell'occasione, alla fine, il turco ha stretto i denti ed è sceso regolarmente in campo dall'inizio.

    L'infortunio di Celik è dunque muscolare ed è stato inizialmente classificato come un affaticamento. L'ex giocatore del Lille ha accusato nuovi problemi nei supplementari della sfida infinita contro il Bologna, era di nuovo in dubbio alla vigilia di Roma-Lecce e in questo caso, diversamente da tre giorni fa, ha dato forfait.

    Gli esami a cui si è sottoposto Celik, in ogni caso, non hanno riscontrato alcuna lesione muscolare.

    • Pubblicità

  • I CONVOCATI PER ROMA-LECCE

    Questo è l'elenco dei convocati di Gasperini per Roma-Lecce:

    Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini

    Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi

    Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli

    Attaccanti: Malen, Venturino, Arena, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza



  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CHI GIOCA AL POSTO DI CELIK

    Scelte obbligate per Gasperini: a giocare sulla destra sarà Devyne Rensch, altro esterno a disposizione dell'ex allenatore dell'Atalanta, che dunque partirà dall'inizio nella gara delle 18 contro il Lecce. Tsimikas agirà invece sulla corsia opposta.

    La Roma, infatti, non ha a disposizione lo squalificato Wesley contro i salentini. Angelino è stato invece convocato, ma ha completamente perso il posto dopo la bronchite asmatica che lo ha colpito in autunno.

    Questo è il probabile undici della Roma contro il Lecce:

    ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Pisilli, Cristante, Tsimikas; Pellegrini; Vaz, Malen. All. Gasperini.

  • QUANDO TORNA CELIK

    Considerato come di mezzo ci sia la sosta per gli impegni delle Nazionali, è presumibile che Celik tornerà a disposizione della Roma nella prossima partita: quella che gli uomini di Gasperini giocheranno la domenica di Pasqua, il 5 aprile, in casa dell'Inter.

    Celik, intanto, dovrebbe saltare l'amichevole tra Turchia e Romania in programma giovedì 26 marzo: Montella lo ha convocato in Nazionale, ma a meno di un recupero lampo sarà costretto a fare a meno di lui.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Lecce crest
Lecce
LEC