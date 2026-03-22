Celik salta Roma-Lecce per infortunio, non è stato convocato: cos'ha e perché non va nemmeno in panchina

Sconfitte e infortuni, come in una maledizione. L'ultimo ko si è verificato a metà settimana contro il Bologna e ha segnato l'uscita dall'Europa League. E ora la Roma deve registrare anche l'assenza di Zeki Celik.

L'esterno turco non è a disposizione di Gian Piero Gasperini per la gara contro il Lecce a causa di un problema fisico. Lui come altri compagni: lo squalificato Wesley e gli infortunati Dybala, Soulé, Koné, oltre ai soliti Dovbyk e Ferguson.

Perché Celik non gioca Roma-Lecce? Come sta l'ex giocatore del Lille, l'entità del suo guaio fisico e quando può tornare in campo.