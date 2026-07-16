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Zeki Celik Roma 2025-26Getty
Marco Trombetta

Celik alla Juventus, come i bianconeri hanno anticipato a sorpresa la Roma e dove giocherà con Spalletti

Calciomercato
Juventus
Roma

Il rinnovo con la Roma sembrava una formalità, ma la Juventus ha anticipato i giallorossi strappando un accordo con Celik, che quindi firmerà un nuovo contratto con i bianconeri.

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Zeki Celik diventerà un nuovo giocatore della Juventus.

Il suo contratto con la Roma era scaduto lo scorso 30 giugno, ma i giallorossi avevano l'ok del giocatore turco per il rinnovo.

La Juve, però, ha anticipando i giallorossi convincendo il giocatore a scegliere Torino.

  • BEFFA ROMA, AVEVA GIA' UN ACCORDO

    Celik era davvero molto vicino al nuovo accordo con la Roma e le trattative sembravano essere davvero ben avviate, prima di questo repentino e fulmineo inserimento da parte della Juventus che ha colto l'occasione a parametro zero con l'obiettivo di anticipare la Roma stessa prima di definire tutti i dettagli per il rinnovo.

    Pare che i giallorossi stessero solo aspettando i documenti da parte degli agenti di Celik e, secondo 'Il Corriere dello Sport', la società aveva persino già pagato il volo di ritorno al giocatore dalle vacanze e lo aspettava a Trigoria per il raduno.

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  • IL BLITZ DI CARNEVALI E MASSARA

    La Juventus ha lavorato in gran segreto per soffiare Zeki Celik alla Roma, nonostante l’accordo vicino sul rinnovo che era stato praticamente trovato nel corso degli scorsi giorni.

    L'amministratore delegato Giovanni Carnevali e il direttore sportivo Ricky Massara hanno deciso di inserirsi nella corsa al giocatore, sfruttando la possibilità di poter concludere l'affare a parametro zero. Un blitz che arriva come un fulmine a ciel sereno che conferma la volontà di assecondare Spalletti nella possibilità di arrivare a rinforzi precisi da un punto di vista tecnico e tattico.

    La Juventus ha monitorato la situazione di Celik da settimane e mesi e ora ha scelto di accelerare, convincendo l'esterno difensivo ad accettare la corte e il progetto bianconero. Il giocatore ha già svolto le visite mediche.



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  • DOVE GIOCHERA' CELIK CON SPALLETTI

    Celik è pronto a giocarsi una maglia da titolare a destra nella Juventus, sia in caso di difesa a 4 che in caso di difesa 3, con il turco che nella seconda ipotesi avanzerebbe come quarto o quinto di centrocampo.

    Quest'anno alla Roma è stato impiegato anche come difensore centrale, giocando in totale 14 partite tra campionato ed Europa League come braccetto di destra.

    Un ruolo, quest'ultimo, sfruttabile anche da Spalletti che quindi potrà utilizzare Celik in tre posizioni diverse.

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  • CONTRATTO E STIPENDIO DI CELIK ALLA JUVENTUS

    Celik guadagnava 2,5 milioni netti a stagione con la Roma.

    La Juventus ha trovato un accordo con il giocatore per una cifra molto vicina a quella percepita in giallorosso, proponendogli un contratto triennale.

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