Celik alla Juventus, come i bianconeri hanno anticipato a sorpresa la Roma e dove giocherà con Spalletti

La Juventus ha lavorato in gran segreto per soffiare Zeki Celik alla Roma, nonostante l’accordo vicino sul rinnovo che era stato praticamente trovato nel corso degli scorsi giorni.

L'amministratore delegato Giovanni Carnevali e il direttore sportivo Ricky Massara hanno deciso di inserirsi nella corsa al giocatore, sfruttando la possibilità di poter concludere l'affare a parametro zero. Un blitz che arriva come un fulmine a ciel sereno che conferma la volontà di assecondare Spalletti nella possibilità di arrivare a rinforzi precisi da un punto di vista tecnico e tattico.

La Juventus ha monitorato la situazione di Celik da settimane e mesi e ora ha scelto di accelerare, convincendo l'esterno difensivo ad accettare la corte e il progetto bianconero. Il giocatore ha già svolto le visite mediche.







