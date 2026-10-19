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imago-sport-1083347363.jpgJonathan Moscrop
Matteo Occhiuto

Castro insieme a Malen: Gasperini pensa alla doppia punta per sostituire Dybala

Champions League
Roma
Roma vs Slovan Bratislava

Il tecnico della Roma apre al varo del super tandem offensivo in vista della Champions League: le parole del mister, l'intesa tattica e i numeri di una coppia che scalpita.

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Una svolta obbligata, ma pur sempre una svolta. Il ko di Paulo Dybala, out probabilmente fino alla fine della sosta nazionali di novembre, obbliga Gasperini a ripensare il suo reparto offensivo. 

Fin qui, infatti, la Joya è sempre stata centrale nel progetto tecnico giallorosso e, appena rientrerà, lo sarà ancora. Adesso, però, c’è da capire come sostituire l’ex Juve e Palermo e, oltre a Pellegrini e Rodrigo Mora da porre alle spalle di Malen insieme a Soulè, si fa spazio l’idea di giocare con due punte di peso, promuovendo a titolare Santiago Castro. 

  • Castro Roma GenoaGetty Images

    CASTRO HA GIÀ CONVINTO TUTTI

    L’argentino ha fatto molto bene contro il Genoa, rimpiazzando lo squalificato Malen. Ha sbloccato una partita complessa, con un goal perla da vedere e rivedere. Ma anche il livello della prestazione è stato ottimo, così come era già accaduto un mese fa al subentro con l’Atalanta. L’argentino è pronto: vale i soldi spesi per portarlo nella Capitale ed è un titolare aggiunto per la Roma. Con il ko di Dybala, quindi, si apre l’ipotesi di vederlo dall’inizio, al fianco di Malen. 

  • AS Roma v Genoa CFC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    DAL 3-4-2-1 AL 3-4-1-2

    Alla vigilia di Roma-Slovan Bratislava, sulla possibile convivenza Castro-Malen dall’inizio, Gasperini si è espresso chiaramente.

    «Castro ha fatto un gran gol. Per caratteristiche possono giocare insieme lui e Malen, ma non so se dall'inizio o a gara in corso. Non voglio snaturare una squadra che in attacco sta facendo bene solo per la voglia di vederli insieme. Non ho la necessità di cercare altre soluzioni, ma può essere».

    Le sue parole confermano l’apertura alla titolarità congiunta, anche se non del tutto. Certamente, però, nell’arco di tempo in cui Dybala starà fuori è una ipotesi che si potrebbe vedere, facendo passare la Roma dal 3-4-2-1 sempre ammirato fin qui a un ancor più offensivo 3-4-1-2.

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  • Donyell MalenGetty

    I NUMERI DEI DUE ATACCANTI DELLA ROMA

    I numeri, peraltro, non mentono. Malen sta tenendo medie realizzate impressionanti in Serie A: 6 gol in appena 5 presenze, a cui si aggiunge la splendida doppietta firmata in Champions League contro il Real Madrid. Ben 8 reti, dunque, fra campionato e Coppa dalle grandi orecchie.

    Castro, invece, ha trovato il primo centro in maglia Roma contro il Genoa, ma con un minutaggio che fin qui era stato assai basso. 

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  • AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    UNA ROMA D’ASSALTO IN CHAMPIONS

    La Roma, in ogni caso, dovrà farsi trovare pronta contro lo Slovan. Per sperare di andare avanti nella competizione, i giallorossi dovranno battere la formazione di Bratislava e, magari, farlo con margine. Per questo è lecito aspettarsi una squadra d’assalto, che possa chiudere la partita con una vittoria ad alto tasso di differenza reti. E, in questo senso, inaugurare la coppia Malen-Castro potrebbe dare una bella mano. 

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