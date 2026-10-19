Castro insieme a Malen: Gasperini pensa alla doppia punta per sostituire Dybala

Una svolta obbligata, ma pur sempre una svolta. Il ko di Paulo Dybala, out probabilmente fino alla fine della sosta nazionali di novembre, obbliga Gasperini a ripensare il suo reparto offensivo.
Fin qui, infatti, la Joya è sempre stata centrale nel progetto tecnico giallorosso e, appena rientrerà, lo sarà ancora. Adesso, però, c’è da capire come sostituire l’ex Juve e Palermo e, oltre a Pellegrini e Rodrigo Mora da porre alle spalle di Malen insieme a Soulè, si fa spazio l’idea di giocare con due punte di peso, promuovendo a titolare Santiago Castro.