Castro insieme a Malen: Gasperini pensa alla doppia punta per sostituire Dybala

L’argentino ha fatto molto bene contro il Genoa, rimpiazzando lo squalificato Malen. Ha sbloccato una partita complessa, con un goal perla da vedere e rivedere. Ma anche il livello della prestazione è stato ottimo, così come era già accaduto un mese fa al subentro con l’Atalanta. L’argentino è pronto: vale i soldi spesi per portarlo nella Capitale ed è un titolare aggiunto per la Roma. Con il ko di Dybala, quindi, si apre l’ipotesi di vederlo dall’inizio, al fianco di Malen.