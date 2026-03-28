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Vittorio Rotondaro

Casemiro può finire all'Inter Miami di Messi: da rivali a possibili compagni di squadra in MLS

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Casemiro non rinnoverà il contratto in scadenza col Manchester United: sulle sue tracce c'è l'Inter Miami dello storico rivale Messi.

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34 anni festeggiati a febbraio e nessuna voglia di smettere: Casemiro ha intenzione di dare un seguito alla propria carriera anche dopo la scadenza del contratto in essere col Manchester United.

L'ottima stagione vissuta con i 'Red Devils' e lo scenario di un trasferimento a parametro zero fanno gola a più di un club: tra questi c'è anche l'Inter Miami, ovvero la squadra di Lionel Messi.

E questo non rappresenta di certo un semplice dettaglio, considerato che l'asso argentino e il centrocampista brasiliano sono stati acerrimi rivali ai tempi delle rispettive militanze in Liga con Barcellona e Real Madrid, e tutt'ora continuano a esserlo con le loro nazionali.

  • STAGIONE SUPER

    Il nome di Casemiro è tornato alla ribalta per un aspetto che non sempre è stato uno dei suoi punti di forza, cioè quello realizzativo: con ancora sette giornate da disputare, sono ben sette le reti messe a segno in questa singola stagione di Premier League con la maglia del Manchester United.

    Superato il record di sei che risaliva al 2020/21, ai tempi del Real Madrid in Liga: dove innumerevoli volte si è trovato a scontrarsi con Messi nei Clasici tra Barcellona e 'Blancos'.

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  • CONTRATTO IN SCADENZA

    La prospettiva di ingaggiare Casemiro a parametro zero è alquanto allettante: il contratto col Manchester United si esaurirà infatti il prossimo 30 giugno.

    Secondo quanto riportato da 'AS', l'intenzione del classe 1992 è di salutare l'Inghilterra, in quanto considera la sua esperienza ai 'Red Devils' ormai giunta al termine.

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  • IPOTESI INTER MIAMI

    Il quotidiano spagnolo ha dato spazio all'ipotesi di un trasferimento di Casemiro in MLS, magari all'Inter Miami che starebbe pensando a lui per la sostituzione di Sergio Busquets.

    Il metronomo spagnolo ha giocato la sua ultima partita lo scorso 6 dicembre, per poi dare l'addio al calcio giocato: il profilo di Casemiro si sposa alla perfezione con le caratteristiche ricercate dalla franchigia statunitense, tanto che questo possibile scenario è da tenere d'occhio nelle prossime settimane.

  • DA RIVALI A COMPAGNI DI SQUADRA?

    Dopo la partenza di Messi da Barcellona e Parigi, Casemiro e la 'Pulce' hanno continuato a sfidarsi con le rispettive nazionali, da sempre acerrimi rivali per il dominio del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali.

    Senza dimenticare le sfide in Copa America, tra cui quella del luglio 2021 che vide l'Albiceleste trionfare al 'Maracanà' e conquistare il trofeo, antipasto dei Mondiali vinti l'anno successivo in Qatar.

    Immaginarli lottare fianco a fianco come compagni di squadra è un esercizio complicato soltanto all'apparenza, reso più che possibile dalle infinite vie che il calciomercato è da sempre in grado di offrire.

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