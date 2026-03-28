Casemiro può finire all'Inter Miami di Messi: da rivali a possibili compagni di squadra in MLS

Il nome di Casemiro è tornato alla ribalta per un aspetto che non sempre è stato uno dei suoi punti di forza, cioè quello realizzativo: con ancora sette giornate da disputare, sono ben sette le reti messe a segno in questa singola stagione di Premier League con la maglia del Manchester United.

Superato il record di sei che risaliva al 2020/21, ai tempi del Real Madrid in Liga: dove innumerevoli volte si è trovato a scontrarsi con Messi nei Clasici tra Barcellona e 'Blancos'.