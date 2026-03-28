Casemiro può finire all'Inter Miami di Messi: da rivali a possibili compagni di squadra in MLS

34 anni festeggiati a febbraio e nessuna voglia di smettere: Casemiro ha intenzione di dare un seguito alla propria carriera anche dopo la scadenza del contratto in essere col Manchester United.
L'ottima stagione vissuta con i 'Red Devils' e lo scenario di un trasferimento a parametro zero fanno gola a più di un club: tra questi c'è anche l'Inter Miami, ovvero la squadra di Lionel Messi.
E questo non rappresenta di certo un semplice dettaglio, considerato che l'asso argentino e il centrocampista brasiliano sono stati acerrimi rivali ai tempi delle rispettive militanze in Liga con Barcellona e Real Madrid, e tutt'ora continuano a esserlo con le loro nazionali.